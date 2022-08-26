Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Silva e Thales Bretas curtem show de Marisa Monte no ES

Publicado em
26 ago 2022 às 09:44
Marisa Monte apresenta a turnê "Portas" no ES Crédito: Mônica Zorzanelli
O nosso cantor Silva e Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, que  evitam falar de romance e posar para fotos juntos,  curtiram o show de Marisa Monte em Vitória, nesta quinta-feira (25), no Espaço Patrick Ribeiro. Os dois foram recebidos no camarim da artista, antes do show, ao lado das amigas capixabas Stephanie Rizk e Simone Rizk. Durante a apresentação, a cantora, sempre generosa com o capixaba, citou a presença de Silva, quando cantou "Totalmente Seu". A canção é uma parceria da cantora com Silva e  Lucas Silva. 
Lucilia Silva, Helena Maia, Letir Silva, Marisa Monte, Silva e Lucas Silva Crédito: Divulgação
Outro famoso que foi recebido pela artista foi o fotógrafo veterano Walter Firmo, conhecido como   “mestre da cor” e  autor de retratos memoráveis de ícones da música brasileira como Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Cartola e a própria Marisa Monte.
Marisa Monte e Walter Firmo Crédito: Gabriel Lordêllo
Thales Bretas e Simone Rizk: no camarim de Marisa Monte Crédito: Mônica Zorzanelli
Simone Rizk e o cantor Silva no camarim da Marisa Monte Crédito: Mônica Zorzanelli
Lívia Monte, Simone Rizk, Marisa Monte e Stephanie Rizk Crédito: Divulgação
Simone Rizk e a banda da Marisa Monte Crédito: Divulgação

O SHOW

Durante o show, Marisa passeou lindamente pelas canções que marcam seus 30 anos de carreira, como "Ainda Bem", "Beija Eu", "Totalmente Seu", "Lenda das Sereias" e "Eu Sei". O figurino da turnê também chama a atenção. A cantora aparece reluzente com styling de Renata Corrêa e a consultoria de imagem de Giovanni Bianco. 
Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, o espetáculo traz a artista acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).

Veja Também

"Adoro ir a Vitória comer uma moqueca", diz Marisa Monte

Marisa Monte defende urna eletrônica e protesta contra Bolsonaro em show

Marisa Monte anuncia mais uma data da turnê "Portas" no ES

