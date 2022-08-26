Silva e Thales Bretas curtem show de Marisa Monte no ES

O nosso cantor Silva e Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo
, que evitam falar de romance e posar para fotos juntos, curtiram o show de Marisa Monte
em Vitória, nesta quinta-feira (25), no Espaço Patrick Ribeiro. Os dois foram recebidos no camarim da artista, antes do show, ao lado das amigas capixabas Stephanie Rizk e Simone Rizk.
Durante a apresentação, a cantora, sempre generosa com o capixaba, citou a presença de Silva, quando cantou "Totalmente Seu". A canção é uma parceria da cantora com Silva e Lucas Silva.
Outro famoso que foi recebido pela artista foi o fotógrafo veterano Walter Firmo, conhecido como “mestre da cor” e autor de retratos memoráveis de ícones da música brasileira como Pixinguinha, Dona Ivone Lara, Cartola e a própria Marisa Monte.
Durante o show, Marisa passeou lindamente pelas canções que marcam seus 30 anos de carreira, como "Ainda Bem", "Beija Eu", "Totalmente Seu", "Lenda das Sereias" e "Eu Sei". O figurino da turnê também chama a atenção. A cantora aparece reluzente com styling de Renata Corrêa e a consultoria de imagem de Giovanni Bianco.
Com direção e concepção visual de Marisa Monte, Cláudio Torres e Batman Zavareze, o espetáculo traz a artista acompanhada por Dadi (baixo, teclado e guitarra), Davi Moraes (guitarras), Pupillo (bateria), Pretinho da Serrinha (percussão, cavaquinho e voz), Chico Brown (teclado, guitarra, baixo e voz), Antonio Neves (trombone, adaptações e arranjos de metais), Eduardo Santanna (trompete e flugelhorn) e Lessa (flauta e sax).