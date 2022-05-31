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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Marisa Monte anuncia mais uma data da turnê "Portas" no ES

Publicado em
31 mai 2022 às 19:12
Marisa Monte na turnê Portas
Marisa Monte na turnê Portas Crédito: Leo Aversa
Depois de as vendas de ingressos se esgotarem em menos de 25 minutos para o turnê "Portas", no próximo dia 25 de agosto, em Vitória, a cantora Marisa Monte anuncia nova data de apresentação no ES. Será no dia 26 de agosto, também no Espaço Patrick Ribeiro, na área do aeroporto de Vitória. As vendas dos ingressos para a sessão extra começam nesta quinta-feira (02) pelo site Eventim. 
O repertório do show passeia por grandes sucessos como "Bem Que Se Quis", "Velha Infância", "Beija Eu", "Ainda Bem", num roteiro de mais de 30 músicas. Claro que as canções do álbum homônimo, lançado em julho de 2021 também fazem parte desta apresentação, com direito a novidades. A turnê começou em fevereiro deste ano, já passou por São Paulo e vai viajar por Milão, Paris e Lisboa. 
Os preços dos ingressos da nova sessão ainda não foram divulgados pela produção. 
Marisa Monte apresentou show em Vitória, em 3 de setembro de 2016
Marisa Monte apresentou show em Vitoria, em 3 de setembro de 2016, com cobertura da coluna RR Crédito: Mônica Zorzanelli
A última passagem da cantora pela Ilha foi em 3 de setembro de 2016, no aniversário de 40 anos da TV Gazeta. 

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