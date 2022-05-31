Marisa Monte anuncia mais uma data da turnê "Portas" no ES

O repertório do show passeia por grandes sucessos como "Bem Que Se Quis", "Velha Infância", "Beija Eu", "Ainda Bem", num roteiro de mais de 30 músicas. Claro que as canções do álbum homônimo, lançado em julho de 2021 também fazem parte desta apresentação, com direito a novidades. A turnê começou em fevereiro deste ano, já passou por São Paulo e vai viajar por Milão, Paris e Lisboa.