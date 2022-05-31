Marisa Monte anuncia mais uma data da turnê "Portas" no ES

Depois de as vendas de ingressos se esgotarem em menos de 25 minutos para o turnê "Portas", no próximo dia 25 de agosto, em Vitória, a cantora Marisa Monte
anuncia nova data de apresentação no ES. Será no dia 26 de agosto, também no Espaço Patrick Ribeiro, na área do aeroporto de Vitória. As vendas dos ingressos para a sessão extra começam nesta quinta-feira (02) pelo site Eventim.
O repertório do show passeia por grandes sucessos como "Bem Que Se Quis", "Velha Infância", "Beija Eu", "Ainda Bem", num roteiro de mais de 30 músicas. Claro que as canções do álbum homônimo, lançado em julho de 2021 também fazem parte desta apresentação, com direito a novidades. A turnê começou em fevereiro deste ano, já passou por São Paulo e vai viajar por Milão, Paris e Lisboa.
Os preços dos ingressos da nova sessão ainda não foram divulgados pela produção.
A última passagem da cantora pela Ilha foi em 3 de setembro de 2016, no aniversário de 40 anos da TV Gazeta.