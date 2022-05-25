Marisa Monte traz a turnê "Portas" ao ES em agosto

Marisa Monte na turnê Portas Crédito: Leo Aversa

Iniciada em fevereiro deste ano, a turnê "Portas", de Marisa Monte, ganhou uma data no Espírito Santo. Segundo anunciado no site oficial da cantora, a apresentação será no dia 25 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do aeroporto de Vitória.

O repertório do show passeia por grandes sucessos como "Bem Que Se Quis", "Velha Infância", "Beija Eu", "Ainda Bem", num roteiro de mais de 30 músicas. Claro que as canções do álbum homônimo, lançado em julho de 2021 também fazem parte desta apresentação, com direito a novidades.

Na noite de estreia do show no Rio de Janeiro, no dia 19 de maio, Marisa Monte lançou “Feliz, Alegre e Forte”, 18ª e última canção do álbum “Portas”, que entrará no repertório do show em Vitória. “Quando saiu o álbum ´Portas´, guardei essa música para lançar no palco, cantando ao vivo, na estreia da turnê, no Rio de Janeiro. A estreia no Rio foi adiada e a música ficou guardada. Finalmente cheguei feliz, alegre e forte na minha cidade para cantar a música pela primeira vez do jeito que imaginei”, diz Marisa.

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