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Música

Marisa Monte traz a turnê "Portas" ao ES em agosto

Show, que passeia pelos sucessos da cantora, teve a venda de ingressos liberada nesta quarta-feira (25)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 25 de Maio de 2022 às 18:26

Marisa Monte na turnê Portas
Marisa Monte na turnê Portas Crédito: Leo Aversa
Iniciada em fevereiro deste ano, a turnê "Portas", de Marisa Monte, ganhou uma data no Espírito Santo. Segundo anunciado no site oficial da cantora, a apresentação será no dia 25 de agosto, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do aeroporto de Vitória.
Os ingressos para a apresentação em Vitória começaram a ser vendidos no fim da tarde desta quarta-feira (25), pelo site Eventim. As entradas vão de R$ 150 (pista) a R$ 400 (mesa ouro).
O repertório do show passeia por grandes sucessos como "Bem Que Se Quis", "Velha Infância", "Beija Eu", "Ainda Bem", num roteiro de mais de 30 músicas. Claro que as canções do álbum homônimo, lançado em julho de 2021 também fazem parte desta apresentação, com direito a novidades.
Na noite de estreia do show no Rio de Janeiro, no dia 19 de maio, Marisa Monte lançou “Feliz, Alegre e Forte”, 18ª e última canção do álbum “Portas”, que entrará no repertório do show em Vitória. “Quando saiu o álbum ´Portas´, guardei essa música para lançar no palco, cantando ao vivo, na estreia da turnê, no Rio de Janeiro. A estreia no Rio foi adiada e a música ficou guardada. Finalmente cheguei feliz, alegre e forte na minha cidade para cantar a música pela primeira vez do jeito que imaginei”, diz Marisa.

SERVIÇO

  • TURNÊ PORTAS
  • De Marisa Monte
  • Quando: 25 de agosto, a partir das 22h
  • Onde: no Espaço Patrick Ribeiro, no aeroporto de Vitória
  • Ingressos: R$ 150 (pista); R$ 300 (mesa prata) e R$ 400 (mesa ouro)
  • Pontos de venda: no site Eventim.com.br e na bilheteria do Espaço Patrick Ribeiro (sem taxas)

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