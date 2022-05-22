Tierry desembarca no ES para show após repescagem do Dança dos Famosos

O cantor Tierry Crédito: Instagram/@tierry

Tierry vai trazer o seu "Rolê de Milhões" ao Espírito Santo. O cantor é atração no Matrix Music Hall, em Cariacica, no próximo sábado, dia 28. De "Cabeça Branca" a "Rita", não vão faltar sucessos de "Tiehit".

Mas antes do encontro com os capixabas, o cantor tem um grande desafio. Tierry tenta a repescagem do Dança dos Famosos neste domingo (22). Com o pop como tema, ele tenta voltar para a competição com a capixaba Carla Bruno, sua professora na atração. Inclusive, a dupla deu o que falar na apresentação da última semana (veja abaixo).

Na disputa pela vaga da repescagem da Dança dos Famosos estão: Ana Furtado, Gkay, Zezé Polessa, Vitão e Xande de Pilares. Se tudo der certo, Tierry volta ao Espírito Santo com ainda mais disposição para encontrar os fãs.

Tierry vem ao Espírito Santo cantar seus sucessos na festa que ainda terá apresentações de Breno & Bernardo, Kadu Vieira, Luiz Paulo Forrozão e Os Meninos de Ouro. Os ingressos já estão à venda na internet.

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