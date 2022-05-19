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Rap Sinfônico

Assista ao concerto da Orquestra Sinfônica com rappers do ES

Apresentação ocorre no Teatro Sesc Glória e conta com nomes como Cesar MC, Budah, Melanina MCs e Beth MC

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 19:59

Rappers capixabas se unem à Orquestra Sinfônica do Espírito Santo no palco do Teatro Sesc Glória na noite desta quinta-feira, 19 de maio, a partir de 20 horas. A mistura - para lá de ousada - você pode conferir ao vivo nesta página,  pela TVE (canal 2.1)pelo site HZ e pelas redes sociais de A Gazeta (Facebook YouTube e Instagram).
Mas, caso ainda assim não dê para você acompanhar tudo nesta quinta-feira (19), não se preocupe. Na sexta (20), o concerto se repete para o público no Parque da Prainha, em Vila Velha, com entrada franca, a partir das 20h.
Segundo o maestro Helder Trefzger - regente da Oses -, as noites do “Rap Sinfônico” prometem ser surpreendentes e vão mostrar que a música não tem barreiras. Afinal, Melanina MCs, Budah, Cesar MC e Beth MC apresentarão alguns de seus sucessos acompanhados pelas cordas da Sinfônica do ES e do DJ Vitin.
A transmissão original ficará a cargo da TVE, cujo sinal também será transmitido nos canais de A Gazeta, em uma parceria inédita para levar cultura ao maior número de pessoas. 
O rapper Cesar MC
O rapper Cesar MC é uma das atrações do "Rap Sinfônico" Crédito: Instagram/@cesarmc027
Uma das rappers convidadas, a Beth MC, vai cantar uma música feita especialmente para o Rap Sinfônico, que mistura Beethoven e Beyoncé. O arranjo foi feito pelo maestro Helder Trefzger e a letra por Beth. Segundo a cantora, a iniciativa de unir a cultura clássica com o hip hop é muito especial. “É um grande desafio e um importante momento para mim, enquanto artista, e para o público que vai assistir ao concerto. Estar no teatro se apresentando na companhia da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo mostra que o rap também pode ocupar este espaço”, conta.  
 “Podem esperar uma mistura surpreendente. Na realidade, casou muito bem o rap com a orquestra. São músicas muito interessantes, com mensagens muito boas. As pessoas vão encontrar um concerto muito diferente, mas muito agradável. É uma apresentação para todo mundo, principalmente para quem está com o coração aberto a novos estilos. A música não tem fronteiras, é necessária e importante”, ressalta o maestro.

Confira o repertório:

  •         Beth Mc – Diálogo e Respeito (Beat connection Beyoncé-Beethoven)
  •         Beth Mc – Causa e Efeito
  •         Melanina MCs – Bem Bem
  •         Melanina MCs – Cenários
  •         Melanina MCs – Castelo de Madeira
  •         Melanina MCs – Tudo Que Não Quis
  •         Budah – Licor
  •         Budah – Lingerie
  •         Budah – Terra de Buda
  •         Budah – Estar Com Você
  •         Cesar MC – Minha Última Letra
  •         Cesar MC – Poetas no Topo e Folhinha (Pot-pourri)
  •         Cesar MC – Navega
  •         Cesar MC – Canção Infantil
A cantora capixaba
A cantora capixaba "Budah" vai se apresentar junto com a Orquestra Sinfônica do ES, nesta quinta-feira (19) Crédito: Reprodução/Youtube/COLORS

UNIÃO MUSICAL

Esta não será a primeira vez que a Oses se junta a outros ritmos. A orquestra já misturou o rock, a MPB e o pop em seus concertos, que costumam lotar. Ritmos de culturas populares como o congo e o ticumbi também já se uniram ao clássico.
“Ao longo dos anos a gente sempre trouxe projetos transversais. Foi assim com o congo, o ticumbi e o rock. Essa proposta do ‘Rap Sinfônico’ foi um grande desafio para mim, mas comecei a sonhar com isso. Na realidade eu tenho pouco contato com o rap e quando me fizeram essa proposta eu fui ouvir algumas referências, como Racionais e Emicida, além dos nossos rappers locais”, conta Helder.
  • SERVIÇO 
  • “Rap Sinfônico”

  • Quando: 19 e 20 de maio (quinta e sexta-feira)
  • Onde: 19/05 (quinta-feira) - Sesc Glória, no Centro de Vitória, e 20/05 (sexta-feira), no Parque da Prainha, em Vila Velha
  • Horário: 20h (quinta e sexta-feira)
  • Ingressos: Para a apresentação da quinta-feira (19) os ingressos estão custando R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia-entrada, comerciários e empresários) e R$ 12 (conveniados). Na sexta-feira (20), em Vila Velha, o evento é gratuito.
  • Pontos de venda: Na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória ou através do site Lets Events
  • Transmissão: a partir das 20h, quinta-feira (19), no site de A Gazeta e também no  Facebook, Instagram e Youtube.

OUTRAS TRANSMISSÕES

A Gazeta já transmitiu outras apresentações da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, e foi um sucesso! 
Em 10 de maio de 2018, a orquestra encantou o público ao executar clássicos do cinema mundial em uma apresentação no Teatro da Ufes (assista abaixo). 
Já em junho de 2017, foi a vez da orquestra se juntar ao músico Cláudio Passamani para interpretar sucessos do rock no concerto Rock Sinfônico. Se você perdeu, pode conferir a gravação abaixo! 

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