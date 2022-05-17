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Em SP

Ingressos para show de Avril Lavigne se esgotam em minutos; fãs se revoltam

A cantora se apresentará no Espaço das Américas, na zona oeste de São Paulo, no dia 7 de setembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 11:09

Ingressos para show de Avril Lavigne se esgotam em minutos
Ingressos para show de Avril Lavigne se esgotam em minutos Crédito: Reuters/Folhapress
Os fãs de Avril Lavigne estão revoltados com a velocidade com que os ingressos para o show dela se esgotaram nesta segunda-feira, 16. A cantora se apresentará no Espaço das Américas, na zona oeste de São Paulo, no dia 7 de setembro. O site Eventin, que comercializa as entradas para os shows, abriu a venda às 10h e há relatos de consumidores que não conseguiram mais ingressos às 10h05, por exemplo.
A empresa chegou a ser notificada pelo Procon na época da comercialização para os shows do Coldplay na capital paulista. Na ocasião, os ingressos também se esgotaram rapidamente.
Para o show da Avril Lavigne, foram vendidos oito mil ingressos. Ainda não há previsão para que novos shows ocorram. No Twitter, a revolta dos internautas é grande. Muitos pedem, inclusive, que a artista faça mais apresentações. Ela também será uma das atrações do Rock In Rio.

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