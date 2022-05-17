Semana Nacional dos Museus tem atividades para a família de Norte a Sul no ES

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) está promovendo até domingo (22) a 20ª Semana Nacional dos Museus. O evento ocorre em todos os Estados do Brasil. Claro que o Espírito Santo não poderia ficar de fora, com programações acontecendo simultaneamente em Aracruz, Santa Teresa, Vila Velha, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.
Entre as atividades previstas, estão shows, teatro, seminários, sessões de cinema, visitas mediadas, lançamentos de livro e workshops de várias temáticas. Em tempo: algumas atividades acontecem durante vários meses. Para se informar, basta ficar ligado no serviço abaixo da matéria.
O tema do evento em 2022 é "O Poder dos Museus". "O lema está presente em ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e criação de repertórios para o futuro. Os museus são construtores de futuro e por isso são poderosos", informou, em nota, o Ibram.
Em solo capixaba, tem muita programação que dá para curtir com a família. Entre os destaques, uma ação educativa que acontece no Centro Cultural Casa dos Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.
O evento consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 Palavras". Os textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis.
Também vale a pena dar uma "passada" pela extensa programação que rola no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa. Até domingo, há diversas atrações, como exibições de vídeo e até um curso explicando o que é Taxidermia, uma curiosa forma de preservação dos animais.
Está em Vitória? Não perca as ações do Projeto Tamar, na Enseada do Suá. Além de uma visita mediada ao local, dá para participar de uma alimentação interativa das tartarugas marinhas.
O Museu de Ciências da Vida, na Ufes, estaria presente na programação da Semana Nacional dos Museus. Porém, por conta de uma reforma no espaço expositivo, com a instalação de novos condicionadores de ar e sistema de exaustão, sua participação foi cancelada. A reabertura será em nova data a ser brevemente divulgada nas redes sociais do museu.
- ARACRUZ
- MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CRUZ: CASA DE CÂMARA E CADEIA
- QUANDO: Até 31/12, de 09h às 17h
- EXPOSIÇÃO: Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui
- ONDE: Avenida Presidente Vargas, Centro, Santa Cruz
- INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 9980-57885 e (27) 99958-9513
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- CENTRO CULTURAL CASA DOS BRAGA
- QUANDO: Até 30/06, de 12h às 18h
- AÇÃO EDUCATIVA: A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis
- ONDE: Rua 25 de Março, 184, Centro
- INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(28) 3155-5258
- MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE
- QUANDO: Até 30/12, de 9h às 15h
- EXPOSIÇÃO: A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória.
- ONDE: Cel Francisco Braga, 78, Guandu
- INFORMAÇÕES: [email protected] Tel:(28) 3155-5691
- SANTA TERESA
- MUSEU DE BIOLOGIA PROF. MELLO LEITÃO / INMA
- QUANDO: Quarta (18), às 12h
- LANÇAMENTO: "Biodiversidade da Mata Atlântica". Este vídeo mostra como é realizado o estudo da biodiversidade da natureza e a importância das coleções biológicas.
- ONDE: Pelo YouTube
- QUANDO: Quinta (20), das 14h às 16h
- MESA REDONDA: Coleções Biológicas: a memória da biodiversidade
- QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h
- AÇÃO EDUCATIVA: Produção de exsicatas: a técnica de herborização utilizada nas coleções botânicas
- QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h
- AÇÃO EDUCATIVA: Taxidermia: como as aves são eternizadas em museus
- QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h
- AÇÃO EDUCATIVA: Coleções de insetos: o microcosmo da mata para o museu
- QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h
- AÇÃO EDUCATIVA: Coleção botânica viva: um jardim de conhecimentos
- ONDE: Avenida José Ruschi, 4, Centro
- INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 3529-1182
- VILA VELHA
- MUSEU CHOCOLATES GAROTO
- QUANDO: Até domingo (22), de 9h às 16h
- VISITA MEDIADA: Exposição permanente que através de uma deliciosa experiência sensorial conta a história do chocolate, do cacau e da maior fábrica de chocolates da América Latina fundada em 1929, a Chocolates Garoto
- ONDE: Praça Meyerfreund, 1, Glória
- INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 3320-1755
- MUSEU VALE
- QUANDO: De terça (17) a sábado (21), de 10h às 17h
- OUTROS: O Museu se faz presente no imaginário, tradições e vivências. É pensando na integração e fruição que o Museu Vale propõe um intercâmbio cultural para o público visitante, relacionando arte e vida
- ONDE: Rua Vila Isabel, SÃO TORQUATO
- INFORMAÇÕES: [email protected] E Tel:(27) 3333-2484 - (27) 9925-27525
- VITÓRIA
- CASA PORTO DAS ARTES PLÁTICAS
- QUANDO: Terça (17) e quarta (18), de 9h às 18h
- AÇÃO EDUCATIVA: Ateliê como dispositivo de saúde Mental
- ONDE: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro
- INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 3132-5295
- ESPAÇO CULTURAL PALACIO ANCHIETA
- QUANDO: Terça (18), de 15h às 16h30
- VISITA MEDIADA COMPLETA: Visita mediada com um(a) Artista e um(a) Historiador(a) da equipe de mediação do Espaço Cultural do Palácio Anchieta, com abordagem Histórica, Artística e Patrimonial nos 3 pavimentos do prédio
- ONDE: Praça João Clímaco, Palácio Anchieta, Cidade Alta
- INFORMAÇÃO: [email protected] e Tel:(27) 3636-1032
- MUSEU ABERTO DAS TARTAURGAS MARINHAS - PROJETO TAMAR
- QUANDO: De quarta (18) a Domingo (22), de 15h às 17h
- EXIBIÇÃO DE FILME: Com videos do acervo do Tamar
- QUANDO: De quarta (18) a domingo (22), de 16h às 16h30
- NATUREZA: Alimentação interativa das tartarugas marinhas
- QUANDO: De quarta (18) a domingo (22), de 15h às 16h
- VISITA MEDIADA: Visita mediada ao centro de visitantes até o mirante destacando a importância do museu para conservação das tartarugas marinhas
- QUANDO: Sábado (21), de 14h às 16h
- OFICINA: realização de oficina artística infantil
- ONDE: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 700/A, Enseada do Suá
- INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 9994-85011 - (27) 3225-3787
Atualização
18/05/2022 - 2:08
A programação do Museu de Ciências da Vida, na Ufes, que estava prevista na Semana Nacional dos Museus foi cancelada por conta de uma reforma no espaço. A reabertura será em nova data a ser brevemente divulgada. A matéria foi atualizada.