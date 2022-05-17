Semana Nacional dos Museus tem atividades para a família de Norte a Sul no ES

O Centro Cultural Casa dos Braga, em Cachoeiro, participa da Semana Nacional dos Museus Crédito: Secult/ES

O Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) está promovendo até domingo (22) a 20ª Semana Nacional dos Museus. O evento ocorre em todos os Estados do Brasil. Claro que o Espírito Santo não poderia ficar de fora, com programações acontecendo simultaneamente em Aracruz, Santa Teresa, Vila Velha, Vitória e Cachoeiro de Itapemirim.

Entre as atividades previstas, estão shows, teatro, seminários, sessões de cinema, visitas mediadas, lançamentos de livro e workshops de várias temáticas. Em tempo: algumas atividades acontecem durante vários meses. Para se informar, basta ficar ligado no serviço abaixo da matéria.

O tema do evento em 2022 é "O Poder dos Museus". "O lema está presente em ações de pesquisa, preservação, conservação, educação, comunicação, ação cultural, gestão, inovação tecnológica, cumprimento de suas funções sociais e criação de repertórios para o futuro. Os museus são construtores de futuro e por isso são poderosos", informou, em nota, o Ibram.

Em solo capixaba, tem muita programação que dá para curtir com a família. Entre os destaques, uma ação educativa que acontece no Centro Cultural Casa dos Braga, em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 Palavras". Os textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis.

Também vale a pena dar uma "passada" pela extensa programação que rola no Museu de Biologia Professor Mello Leitão, em Santa Teresa. Até domingo, há diversas atrações, como exibições de vídeo e até um curso explicando o que é Taxidermia, uma curiosa forma de preservação dos animais.

Está em Vitória? Não perca as ações do Projeto Tamar, na Enseada do Suá. Além de uma visita mediada ao local, dá para participar de uma alimentação interativa das tartarugas marinhas.

O Museu de Ciências da Vida, na Ufes, estaria presente na programação da Semana Nacional dos Museus. Porém, por conta de uma reforma no espaço expositivo, com a instalação de novos condicionadores de ar e sistema de exaustão, sua participação foi cancelada. A reabertura será em nova data a ser brevemente divulgada nas redes sociais do museu.

ARACRUZ

MUSEU HISTÓRICO DE SANTA CRUZ: CASA DE CÂMARA E CADEIA

QUANDO: Até 31/12, de 09h às 17h

Até 31/12, de 09h às 17h EXPOSIÇÃO: Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui ONDE: Avenida Presidente Vargas, Centro, Santa Cruz

Avenida Presidente Vargas, Centro, Santa Cruz INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 9980-57885 e (27) 99958-9513





[email protected] e Tel:(27) 9980-57885 e (27) 99958-9513 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

CENTRO CULTURAL CASA DOS BRAGA

QUANDO: Até 30/06, de 12h às 18h

Até 30/06, de 12h às 18h AÇÃO EDUCATIVA: A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis

A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis ONDE: Rua 25 de Março, 184, Centro

Rua 25 de Março, 184, Centro INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(28) 3155-5258



[email protected] e Tel:(28) 3155-5258 MUSEU FERROVIÁRIO DOMINGOS LAGE

QUANDO: Até 30/12, de 9h às 15h

Até 30/12, de 9h às 15h EXPOSIÇÃO: A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória.

A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. ONDE: Cel Francisco Braga, 78, Guandu

Cel Francisco Braga, 78, Guandu INFORMAÇÕES: [email protected] Tel:(28) 3155-5691



[email protected] Tel:(28) 3155-5691 SANTA TERESA

MUSEU DE BIOLOGIA PROF. MELLO LEITÃO / INMA

QUANDO: Quarta (18), às 12h

Quarta (18), às 12h LANÇAMENTO: "Biodiversidade da Mata Atlântica". Este vídeo mostra como é realizado o estudo da biodiversidade da natureza e a importância das coleções biológicas.

"Biodiversidade da Mata Atlântica". Este vídeo mostra como é realizado o estudo da biodiversidade da natureza e a importância das coleções biológicas. ONDE: Pelo YouTube



Pelo YouTube QUANDO: Quinta (20), das 14h às 16h

Quinta (20), das 14h às 16h MESA REDONDA: Coleções Biológicas: a memória da biodiversidade





Coleções Biológicas: a memória da biodiversidade QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h

Domingo (22), de 9h às 16h AÇÃO EDUCATIVA: Produção de exsicatas: a técnica de herborização utilizada nas coleções botânicas





Produção de exsicatas: a técnica de herborização utilizada nas coleções botânicas QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h

Domingo (22), de 9h às 16h AÇÃO EDUCATIVA: Taxidermia: como as aves são eternizadas em museus





Taxidermia: como as aves são eternizadas em museus QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h

Domingo (22), de 9h às 16h AÇÃO EDUCATIVA: Coleções de insetos: o microcosmo da mata para o museu





Coleções de insetos: o microcosmo da mata para o museu QUANDO: Domingo (22), de 9h às 16h

Domingo (22), de 9h às 16h AÇÃO EDUCATIVA: Coleção botânica viva: um jardim de conhecimentos





Coleção botânica viva: um jardim de conhecimentos ONDE: Avenida José Ruschi, 4, Centro

Avenida José Ruschi, 4, Centro INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 3529-1182



[email protected] e Tel:(27) 3529-1182 VILA VELHA

MUSEU CHOCOLATES GAROTO

QUANDO: Até domingo (22), de 9h às 16h

Até domingo (22), de 9h às 16h VISITA MEDIADA: Exposição permanente que através de uma deliciosa experiência sensorial conta a história do chocolate, do cacau e da maior fábrica de chocolates da América Latina fundada em 1929, a Chocolates Garoto

Exposição permanente que através de uma deliciosa experiência sensorial conta a história do chocolate, do cacau e da maior fábrica de chocolates da América Latina fundada em 1929, a Chocolates Garoto ONDE: Praça Meyerfreund, 1, Glória

Praça Meyerfreund, 1, Glória INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 3320-1755



[email protected] e Tel:(27) 3320-1755 MUSEU VALE

QUANDO: De terça (17) a sábado (21), de 10h às 17h

De terça (17) a sábado (21), de 10h às 17h OUTROS: O Museu se faz presente no imaginário, tradições e vivências. É pensando na integração e fruição que o Museu Vale propõe um intercâmbio cultural para o público visitante, relacionando arte e vida

O Museu se faz presente no imaginário, tradições e vivências. É pensando na integração e fruição que o Museu Vale propõe um intercâmbio cultural para o público visitante, relacionando arte e vida ONDE: Rua Vila Isabel, SÃO TORQUATO

Rua Vila Isabel, SÃO TORQUATO INFORMAÇÕES: [email protected] E Tel:(27) 3333-2484 - (27) 9925-27525





[email protected] E Tel:(27) 3333-2484 - (27) 9925-27525 VITÓRIA

CASA PORTO DAS ARTES PLÁTICAS

QUANDO: Terça (17) e quarta (18), de 9h às 18h

Terça (17) e quarta (18), de 9h às 18h AÇÃO EDUCATIVA: Ateliê como dispositivo de saúde Mental

Ateliê como dispositivo de saúde Mental ONDE: Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro

Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 3132-5295



[email protected] e Tel:(27) 3132-5295 ESPAÇO CULTURAL PALACIO ANCHIETA

QUANDO: Terça (18), de 15h às 16h30

Terça (18), de 15h às 16h30 VISITA MEDIADA COMPLETA: Visita mediada com um(a) Artista e um(a) Historiador(a) da equipe de mediação do Espaço Cultural do Palácio Anchieta, com abordagem Histórica, Artística e Patrimonial nos 3 pavimentos do prédio

Visita mediada com um(a) Artista e um(a) Historiador(a) da equipe de mediação do Espaço Cultural do Palácio Anchieta, com abordagem Histórica, Artística e Patrimonial nos 3 pavimentos do prédio ONDE: Praça João Clímaco, Palácio Anchieta, Cidade Alta

Praça João Clímaco, Palácio Anchieta, Cidade Alta INFORMAÇÃO: [email protected] e Tel:(27) 3636-1032





[email protected] e Tel:(27) 3636-1032 MUSEU ABERTO DAS TARTAURGAS MARINHAS - PROJETO TAMAR

QUANDO: De quarta (18) a Domingo (22), de 15h às 17h

De quarta (18) a Domingo (22), de 15h às 17h EXIBIÇÃO DE FILME: Com videos do acervo do Tamar





Com videos do acervo do Tamar QUANDO: De quarta (18) a domingo (22), de 16h às 16h30

De quarta (18) a domingo (22), de 16h às 16h30 NATUREZA: Alimentação interativa das tartarugas marinhas





Alimentação interativa das tartarugas marinhas QUANDO: De quarta (18) a domingo (22), de 15h às 16h

De quarta (18) a domingo (22), de 15h às 16h VISITA MEDIADA: Visita mediada ao centro de visitantes até o mirante destacando a importância do museu para conservação das tartarugas marinhas





Visita mediada ao centro de visitantes até o mirante destacando a importância do museu para conservação das tartarugas marinhas QUANDO: Sábado (21), de 14h às 16h

Sábado (21), de 14h às 16h OFICINA: realização de oficina artística infantil





realização de oficina artística infantil ONDE: Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 700/A, Enseada do Suá

Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, 700/A, Enseada do Suá INFORMAÇÕES: [email protected] e Tel:(27) 9994-85011 - (27) 3225-3787

