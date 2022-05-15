Cais das Artes: obras podem ser retomadas no 2° semestre, diz DER-ES

Esqueleto de concreto do Cais das Artes está inacabado na Enseada do Suá, em 2018 Crédito: Vitor Jubini

Cais das Artes, que vive um espiral de indefinições e incertezas típicos de um dramalhão mexicano, começa a vislumbrar um final feliz. Em entrevista a "HZ", Luiz Cesar Maretto, diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), afirmou que o reinício das construções, paradas após uma ação judicial, pode acontecer em meados do segundo semestre de 2022, sem definir precisamente um mês. Com obras paralisadas desde 2015, um impasse na Justica e uma possibilidade de ser concedido a startups para que fosse finalizado , o, que vive um espiral de indefinições e incertezas típicos de um dramalhão mexicano, começa a vislumbrar um final feliz. Em entrevista a "HZ",, afirmou que o reinício das construções, paradas após uma ação judicial, pode acontecer em meados do segundo semestre de 2022, sem definir precisamente um mês.

"Estamos tentando um acordo com o Consórcio Andrade Valladares (responsável para construir o empreendimento) para retomar as atividades. Como se trata de um acordo judicial, é impossível precisar uma data. Nossa intenção é que as obras sejam retomadas em meados do segundo semestre", adianta, anunciando que, na última quarta-feira (11), recebeu um documento do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, questionando o andamento das obras no Cais das Artes.

A título de curiosidade, até 2018, o Governo do Espírito Santo havia investido, ao todo, mais de R$ 129 milhões no complexo que seria o maior espaço cultural do Espírito Santo, que, inicialmente, tinha inauguração prevista para 2012, com obras iniciadas em 2010.

"Nosso objetivo é terminar o Cais das Artes. Acredito que, possivelmente, teremos que investir cerca de R$ 100 milhões para concluir o complexo cultural. Após o reinício das obras, a previsão de término é de 18 meses", informa Maretto.

Vista aérea do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: CLEFERSON COMARELA/VIXFLY DRONES

Na sequência, Mareto explicou como serão os próximos passos para tentar viabilizar a obra ainda no segundo semestre.

"Na próxima semana, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) vai nos entregar um estudo com um levantamento de todos os pagamentos já feitos em relação ao espaço, incluindo o que precisa ser executado, com seus devidos valores. Após isso, haverá uma avaliação jurídica em conjunto com a Secretaria de Estado de Controle e Transparência. Ainda em maio, devemos apresentar esse levantamento a Andrade Valladares e será aberto um acordo para o retorno das obras", adianta o gestor.

O projeto do aparelho cultural é assinado pelo renomado e premiado arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, morto em 2021 sem ver a construção finalizada. Luiz Cesar afirma que o planejamento original deve ser mantido. "A área que era originalmente destinada ao estacionamento também servirá, em parte, para uma praça de vivência", adianta.

O QUE FALTA NO CAIS DAS ARTES

Desconsiderando novas avaliações que podem revelar que o Cais das Artes necessite de algum tipo de recuperação por dano causado pela ação do tempo no período em que a obra ficou parada, a edificação ainda tem pendente a conclusão do teatro, museu e uma praça (que já estava prevista no projeto original).

Ao todo, o teatro teria 600 metros quadrados com 1,3 mil lugares e um vão livre de mais de 25 metros de altura até o teto. O museu compreenderia um espaço de 2,3 mil metros quadrados com auditório para 225 pessoas, cinco salas de exposições, biblioteca, cantina, recepção e cafeteria. Já a praça original foi projetada para ter cafeterias, livrarias e espaços para espetáculos e exposições ao ar livre.

EVENTO

Para discutir a ocupação do espaço após ficar pronto, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES) e a Universidade Federal do Espírito Santo promovem, entre os dias 17 e 19 de maio, o simpósio "Cais + Arte". O evento busca debater temas pertinentes às atividades dos futuros museu e teatro (a serem instalados no aparelho cultural), além de discutir um formato de gestão do espaço.

"Vamos participar do evento, especialmente nas visitas guiadas às obras. É importantíssimo promover um diálogo entre comunidade e poder público. Mesmo sendo impossível atender a todos os pedidos, defendo que a gestão administrativa deva ser terceirizada, especialmente se for coordenada por uma ONG ou produtora cultural. Eles têm mais mobilidade para a contratação de shows e eventos, fugindo da tradicional burocracia do poder público", complementa.

A PARALISAÇÃO

Maretto acredita que a construção está paralisada por uma ação política. "Em 2014, na gestão Renato Casagrande (PSB), eu era diretor do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo). Terminamos a construção do Estádio Kléber Andrade e, no mesmo ano, houve um robusto avanço no Cais das Artes. No ano seguinte, o novo governo decidiu fazer algumas auditorias de contrato e mais de 80 obras foram paralisadas, incluindo o Cais das Artes", explica, dando mais detalhes sobre o processo de judicialização do complexo cultural.

"O contrato com a Andrade Valladares iria ser finalizado por prazo, em maio de 2015. Faltando cinco dias para encerrá-lo, a empresa não recebeu as mediações do ano (espécie de pagamentos mensais). Ao perceberem que o prazo estava vencendo, a empresa resolveu entrar na Justiça, o que fez o contrato ser suspenso", comenta.

O CAIS DAS ARTES ANO A ANO