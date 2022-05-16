Revelação e Alemão do Forró agitam os 487 anos de Vila Velha; veja programação

Vila Velha promete uma grande festa para comemorar os 487 anos da cidade. Afinal, depois de dois anos de pandemia, é hora de reencontrar os munípices e comemorar. E a grande atração será o grupo Revelação, que se apresenta na segunda-feira, dia 23 de maio, no palco montado na Prainha, que receberá a programação a partir desta quinta-feira (19).
"O aniversário da cidade nesse ano será histórico e emocionante. Vamos nos reencontrar com tudo depois de dois anos, após as restrições impostas pela pandemia da COVID. Por isso vamos anunciar um pacotão de obras por toda a cidade. São R$ 450 milhões em infraestrutura urbana e qualidade de vida. Esse momento precisava vir acompanhado de festa, grandes artistas da nossa cidade e de renome nacional, como Revelação e Alemão do Forró. Preparamos tudo com muito capricho e todos estão convidados para o Parque da Prainha de quinta a segunda", comentou o prefeito Arnaldinho Borgo.
A animação do prefeito Arnaldinho Borgo iniciou no domingo (15), em suas redes sociais. Na postagem, ele aparece curtindo o som da banda com a seguinte legenda: "Ao som de um dos clássicos do @gruporevelacao quase deixo escapar o que vem aí no aniversário de 487 anos de uma jovem senhora".
Quem também sobe ao palco no dia da Colonização do Solo Espírito-santense, são os capixabas da banda Sambasoul. Moradores da Barra do Jucu, os integrantes (Rafael Valadares, Raul Mesquita e Lucas de Carvalho) comemoram o convite para participar da festa.
"Estamos muito felizes de poder participar desse momento da nossa cidade. A raiz da banda é daqui. Somos naturais da Barra do Jucu, um lugar que respira cultura em cada esquina. Então é claro que já estamos preparando um show super especial para essa festa que temos certeza que será linda", comenta Rafa Valadares.
"E fica aqui o nosso convite para todo mundo colar com a gente no dia 23", convida Raul Mesquita.
Claro que o famoso Desfile Cívico também está garantido neste ano. A cerimônia de abertura será realizada na segunda (23), às 8h. O ponto alto das comemorações dos 487 anos da cidade, realizada na avenida Jerônimo Monteiro, vai contar com a presença da Marinha, Exército, Corpo de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, Guardas Municipais, escolas de samba e 78 escolas municipais, entre outros.
A partir das 13h, no Parque da Prainha, a tenda cultural recebe os circos Ravanis e Estelar, Teatro Duo Dalissa e Marcos Macedo. A programação do dia de festa começa às 17h, com o SambaSoul e Revelação.
PROGRAMAÇÃO
Como citado anteriormente, a programação começa já nesta quinta (19). Uma grande estrutura já está sendo montada no Parque da Prainha, para receber shows e apresentações. Tendas com artesanato e economia criativa estarão abertas de quinta (19) a segunda (23), com produtos desenvolvidos por artistas locais.
Na tenda cultural, a partir das 19h30 de quinta, o público confere os shows da banda marcial da Escola Graciano Neves. Enquanto no palco principal, a partir das 20h, se apresentam a banda do Exército, Jackson Lima e Solveris.
Na sexta (20) e domingo (22), às 9h30, será inaugurado o tour Caminhada pela Prainha, com guias turísticos e personagens históricos indicando os principais patrimônios arquitetônicos e curiosidades que fazem parte da origem do Espírito Santo.
Ainda na sexta, às 17h, na Tenda Cultural, acontece o show da Vix Land Jazz. E a partir das 19h, sobem no palco principal a Orquestra Sinfônica do Estado com o show Rap Sinfônico. Na sequência, se apresentam Bandeira Dois e Evandro e Ranieri.
No sábado (21) e domingo (22), às 9h, na Praia da Costa, diversos times nacionais disputam o Brasileiro Master de Futevôlei. Por falar no domingo, este será o dia em que o Parque da Prainha recebe o show de Alemão do Forró, cantando de graça para os capixabas.
FEIRA PET E ATRAÇÃO PARA A CRIANÇADA
Ainda no sábado, na Prainha, das 9 às 16h, o cidadão pode adotar um pet na Feira de Adoção de Animais. Na tenda Cultura, às 10h, os circos Chayanne e Rever divertem toda a família. E, às 11h, tem diversão com Macakids. O músico Erik Moraes também se apresenta no local, às 15h, e Edson Mineiro e Goiano, às 17h. No palco principal, a partir das 20h, tem Banda Trilha e Macucos.
No domingo (22), às 8h, será realizada a transposição de 19 Km do Fogo Simbólico do Palácio Anchieta até a Prainha, passando pela rodovia Carlos Lindenberg. Às 10h, acontece a solenidade de chegada do Fogo, em frente à Igreja do Rosário. O ato representa a passagem da capital do Estado para o berço da colonização capixaba por um dia (23 de maio).
O Bondinho Histórico, após restauração completa, será entregue à população na Casa da Memória, às 11h. Na tenda cultural, a partir das 10h, se apresentam os circos Benhur e Le Peppe, Henrique Fontoura, a escola de samba MUG e Quarteto Barrense.
“O respeito com a memória da cidade vem através de serviços como a reforma do Bonde Histórico e a criação do tour à pé na Prainha. É demasiado importante essas ações devido o cuidado com a trajetória do nosso povo e na melhora nas condições de recebermos todos os moradores e turistas no município. Sabermos de onde viemos é um patrimônio que devemos sempre preservar”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Paulo Renato Fonseca Júnior.
FESTA EM OUTROS BAIRROS
As comemorações acontecem também em outros bairros de Vila Velha. No sábado (21), às 10h, na Pracinha da Cultura, em Ilha das Flores, a população conta com atrações infantis, entre elas pula-pula e brinquedos infláveis.
Domingo (22), em Normília da Cunha, e segunda (23), sempre a partir das 10h, esses bairros também recebem atrações infantis.
O QUE VAI ROLAR ATÉ 23 DE MAIO
- 19/05 – QUINTA-FEIRA – Prainha
- Tenda cultural
- 19h30 – Banda marcial da Escola Graciano Neves
- Palco principal
- 20h - Cerimônia de Abertura com participação da banda do Exército
- 20h30 – Jackson Lima
- 22h – Grupo Solveris
- Tendas de Artesanato e Economia Criativa
- Das 19h às 22h
- 20/05 – SEXTA-FEIRA – Prainha
- 8h – Entrega da Rua dos Panificadores e Rua Rosa Vermelho, em Novo México – caminhada pela rua acompanhado pelo trio – será feito convite a parte
- 9h30 - Tour "Caminhada pela Prainha" c/ Guia e Personagens Históricos - SEMCULT
- Tenda cultural
- 17h - Vix Land Jazz
- Palco principal
- 19h – Rap Sinfônico Secult (Orquestra Sinfônica com rappers)
- 20h – Bandeira Dois
- 21h30 – Evandro e Ranieri
- Tendas de Artesanato e Economia Solidária
- Das 18h às 22h
- 21/05 – SÁBADO
- 8h – Anúncio de licitação da rua Mestre Barroso e demais ruas no bairro Divino Espírito Santo – será feito convite separado
- 9h - Brasileiro Master de Futevôlei na Praia da Costa
- Na Prainha:
- 9h às 16h - Feira de Adoção de Animais na Prainha
- 10h - Solenidade de abertura da Feira
- Tenda cultural
- 10h – Circo Chayanne e Circo Rever
- 11h30 – Macakids
- 15h – Voz e violão com Erik Moraes
- 17h – Dupla Edson Mineiro e Goiano
- Palco principal
- 20h – Banda Trilha
- 21h30 – Macucos
- Tendas de Artesanato e Economia Solidária
- Das 10h às 22h
- 22/05 – DOMINGO
- 8h – Saída do Fogo Simbólico no Palácio Anchieta, em Vitória
- 9h - Brasileiro Master de Futevôlei na Praia da Costa
- 9h – Missa Festiva na Igreja do Rosário
- 9h30 – Tour pela Prainha com Guia e Personagens Históricos
- 10h – Solenidade para a chegada do Fogo Simbólico na Prainha, na Praça Otávio Araújo, em frente à Igreja do Rosário
- 11h - Entrega da restauração do Bondinho da Casa da Memória
- Tenda cultural
- 10h – Circo Benhur e Circo Le Peppe
- 12h – Show com Henrique Fontoura
- 15h – Show da MUG
- 16h – Quarteto Barrense
- Palco principal
- 17h – Show com Paco Rodrigues
- 18h – Samba com Dudu Ferreira
- 19h30 - Gerson Lano
- 21h - Alemão do Forró
- Tendas de Artesanato e Economia Solidária
- Das 10h às 22h
- 23/05 – SEGUNDA
- 8h – Cerimônia de abertura do Desfile Cívico, na Av. Jerônimo Monteiro, em frente à Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha
- 9h – Início do Desfile na Avenida Jerônimo Monteiro
- Parque da Prainha:
- Tenda cultural
- 13h – Circo Ravanis e Circo Estelar
- 15h - Teatro Duo Dalissa
- 16h – Show com Marcos Macedo
- Palco principal
- 17h - SambaSoul
- 19h - Revelação
- Tendas de Artesanato e Economia Solidária
- Das 10h às 21h
PROGRAMAÇÃO NAS COMUNIDADES
- 21/05 – Sábado – Praça da Cultura – Ilha das Flores
- 10h - Atrações Infantis: Pula Pula, Brinquedos Infláveis, Pipoca e Algodão Doce
- 22/05 – Domingo – Normilhão
- 10h - Atrações Infantis: Pula Pula, Brinquedos Infláveis, Pipoca e Algodão Doce
- 23/05 – Segunda – Barra do Jucu
- 10h - Atrações Infantis: Pula Pula, Brinquedos Infláveis, Pipoca e Algodão Doce