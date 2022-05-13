Abertura do Antara Superclub com o Capital Inicial é adiada em Vila Velha

Marcado para abrir as portas nesta sexta-feira (13), com o show da banda Capital Inicial, o Antara Superclub, em Vila Velha, informou que todos os shows marcados para este fim de semana foram adiados. Segundo os organizadores, os eventos precisaram ser remarcados em virtude das licenças junto aos órgãos públicos não terem sido expedidas a tempo. Uma nova data - ainda não definida - será anunciada para a abertura oficial do espaço.
"Apesar da casa estar pronta para recebê-los, e de todos os esforços junto ao poder público para conclusão e viabilização de todas as licenças, ritos processuais nos impedem de funcionar nesse momento de acordo com as normas legais exigidas pelo município e órgãos competentes. Desde já, agradecemos a todos os órgãos envolvidos pelo grande esforço para que este projeto fosse possível dentro do prazo pretendido pelos organizadores. Portanto, os shows do Capital Inicial e Vintage Culture deste fim serão remarcados.", informa o comunicado.
HZ apurou que os empresários trabalham para que a previsão de reabertura seja junho. Além da banda Capital Inicial, que iria se apresentar nesta sexta (13), o show do DJ Vintage Culture, marcado para este sábado (14), também foi adiado. De acordo com o comunicado, os ingressos adquiridos para os shows deste fim de semana serão válidos para a nova data de abertura. Além disso, as pessoas que quiserem que optar pelo o reembolso, devem solicitar pelo site do Brasil Ticket, neste link.
THIAGUINHO E LUISA SONZA
Anunciado para o próximo fim de semana, dia 21 de maio, o evento "Sem Pressa Pra Acabar", com Thiaguinho e Luisa Sonza, deve se manter mas em novo local. Agora, o evento será realizado na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória.
Com abertura dos portões marcada para às 16h, a festa continua com ingressos à venda, porém será mudado o ponto de venda. Ele deixa de ser vendido no Brasil Ticket e vai para o Superticket.com.br. As entradas custam entre R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira) e link de vendas deve ser liberado em breve. Vale lembrar que os ingressos já adquiridos na bilheteria digital antiga seguem valendo para a nova data.
- SERVIÇO
- “Sem Pressa Pra Acabar”
- Atrações: Thiaguinho e Luisa Sonza
- Data: 21 de maio (sábado)
- Abertura dos portões: 16h
- Local: Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira
- Ingressos (Setor Único): 4º Lote: Inteira: R$ 260 e Meia: R$ 130
- Pontos de venda: no site superticket.com.br (link liberado em breve)
- Classificação: 18 anos