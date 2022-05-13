Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cancelado

Abertura do Antara Superclub com o Capital Inicial é adiada em Vila Velha

O show do DJ Vintage Culture, neste sábado (14), também foi adiado.  Segundo comunicado, os eventos precisaram ser remarcados em virtude das licenças junto aos órgãos públicos
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 11:32

Capital Inicial
Capital Inicial iria se apresentar nesta sexta-feira (13), no Antara SuperClub Crédito: FERNANDO HIRO/DIvulgação
Marcado para abrir as portas nesta sexta-feira (13), com o show da banda Capital Inicial, o Antara Superclub, em Vila Velha, informou que todos os shows marcados para este fim de semana foram adiados. Segundo os organizadores, os eventos precisaram ser remarcados em virtude das licenças junto aos órgãos públicos não terem sido expedidas a tempo. Uma nova data - ainda não definida - será anunciada para a abertura oficial do espaço. 
"Apesar da casa estar pronta para recebê-los, e de todos os esforços junto ao poder público para conclusão e viabilização de todas as licenças, ritos processuais nos impedem de funcionar nesse momento de acordo com as normas legais exigidas pelo município e órgãos competentes. Desde já, agradecemos a todos os órgãos envolvidos pelo grande esforço para que este projeto fosse possível dentro do prazo pretendido pelos organizadores. Portanto, os shows do Capital Inicial e Vintage Culture deste fim serão remarcados.", informa o comunicado.
HZ apurou que os empresários trabalham para que a previsão de reabertura seja junho. Além da banda Capital Inicial, que iria se apresentar nesta sexta (13), o show do DJ Vintage Culture, marcado para este sábado (14), também foi adiado. De acordo com o comunicado, os ingressos adquiridos para os shows deste fim de semana serão válidos para a nova data de abertura. Além disso, as pessoas que quiserem que optar pelo o reembolso, devem solicitar pelo site do Brasil Ticket, neste link.

THIAGUINHO E LUISA SONZA

Anunciado para o próximo fim de semana, dia 21 de maio, o evento "Sem Pressa Pra Acabar", com Thiaguinho e Luisa Sonza, deve se manter mas em novo local. Agora, o evento será realizado na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. 
Com abertura dos portões marcada para às 16h, a festa continua com ingressos à venda, porém será mudado o ponto de venda. Ele deixa de ser vendido no Brasil Ticket e vai para o Superticket.com.br. As entradas custam entre R$ 130 (meia) e R$ 260 (inteira) e link de vendas deve ser liberado em breve. Vale lembrar que os ingressos já adquiridos na bilheteria digital antiga seguem valendo para a nova data.
  • SERVIÇO
  • “Sem Pressa Pra Acabar”

  • Atrações: Thiaguinho e Luisa Sonza
  • Data: 21 de maio (sábado)
  • Abertura dos portões: 16h 
  • Local: Área Verde do Álvares Cabral, em Bento Ferreira
  • Ingressos (Setor Único): 4º Lote: Inteira: R$ 260 e Meia: R$ 130
  • Pontos de venda: no site superticket.com.br (link liberado em breve)
  • Classificação: 18 anos

Veja Também

Brazuca: Dennis DJ abre série de eventos de Copa do Mundo no ES

Dire Straits Legacy se apresenta no ES com sorteio de guitarra

Monique Rocha lança clipe de "Sou Negro", um grito na luta contra o racismo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados