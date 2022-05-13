Abertura do Antara Superclub com o Capital Inicial é adiada em Vila Velha

"Apesar da casa estar pronta para recebê-los, e de todos os esforços junto ao poder público para conclusão e viabilização de todas as licenças, ritos processuais nos impedem de funcionar nesse momento de acordo com as normas legais exigidas pelo município e órgãos competentes. Desde já, agradecemos a todos os órgãos envolvidos pelo grande esforço para que este projeto fosse possível dentro do prazo pretendido pelos organizadores. Portanto, os shows do Capital Inicial e Vintage Culture deste fim serão remarcados.", informa o comunicado.