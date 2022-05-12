Dire Straits Legacy se apresenta no ES com sorteio de guitarra

Dire Straits Legacy se apresenta em Vitória Crédito: Divulgação/Pablo Ghaderi

O Dire Straits Legacy está em turnê por cidades brasileiras e tem encontro marcado com os capixabas. A banda se apresenta no dia 29 de maio, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do novo aeroporto, em Vitória.

Para participar, basta ser assinante do clube e clicar neste link . Nele, é preciso responder a seguinte pergunta: "Se você fosse o guitarrista do Dire Straits, qual seria a primeira música do seu show e por quê?". A resposta mais criativa vai levar um par de ingressos e a guitarra autografada por toda a banda.

Enquanto o show de Vitória não rola, o Dire Straits tem apresentações marcadas nesta semana em Belém (PA), Fortaleza (CE) e Aracaju (SE). Em Belém, o show ocorre nesta quinta-feira, 12, às 19h, na Assembleia Paraense. No entanto, a venda de ingressos já foi encerrada.

Na capital cearense, o evento será nesta sexta, 13, às 21h, no Colosso. No sábado, 14, os músicos desembarcam em Aracaju, a partir das 21h, na Arena Batistão. Os ingressos podem ser adquiridos no site e custam entre R$ 150 a R$ 770.

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