Dire Straits Legacy se apresenta no ES com sorteio de guitarra

O Dire Straits Legacy está em turnê por cidades brasileiras e tem encontro marcado com os capixabas. A banda se apresenta no dia 29 de maio, no Espaço Patrick Ribeiro, na área do novo aeroporto, em Vitória.
Os ingressos custam entre R$ 110 e R$ 480 e estão à venda no site sympla. Assinantes do Clube A Gazeta têm 30% de desconto no valor da entrada e ainda concorre a uma guitarra assinada pela banda.
Para participar, basta ser assinante do clube e clicar neste link. Nele, é preciso responder a seguinte pergunta: "Se você fosse o guitarrista do Dire Straits, qual seria a primeira música do seu show e por quê?". A resposta mais criativa vai levar um par de ingressos e a guitarra autografada por toda a banda.
Enquanto o show de Vitória não rola, o Dire Straits tem apresentações marcadas nesta semana em Belém (PA), Fortaleza (CE) e Aracaju (SE). Em Belém, o show ocorre nesta quinta-feira, 12, às 19h, na Assembleia Paraense. No entanto, a venda de ingressos já foi encerrada.
Na capital cearense, o evento será nesta sexta, 13, às 21h, no Colosso. No sábado, 14, os músicos desembarcam em Aracaju, a partir das 21h, na Arena Batistão. Os ingressos podem ser adquiridos no site e custam entre R$ 150 a R$ 770.
CONFIRA A AGENDA
- 18/05 - Porto Alegre (RS) - Auditório Araújo Vianna;
- 20/05 - Balneário Camboriú (SC) - Music Park;
- 21/05 - Florianópolis (SC) - Stage Music Park;
- 25/05 - Curitiba (PR) - Teatro Positivo;
- 27/05 - Goiânia (GO) - Centro de Cultura, Esporte e Lazer da Advocacia de Goiás;
- 28/05 - São Paulo (SP) - Anhembi;
- 29/05 - Vitória (ES) - Espaço Patrick Ribeiro - ingressos à venda no site Sympla.