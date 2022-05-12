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Vocalista do Metallica liga para fã que teve filho em show no Brasil

Joice Figueiró deu luz a Luan no concerto da banda que ocorreu no último dia 7, em Curitiba
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:17

O vocalista do Metallica, James Hetfield, ligou para a tatuadora Joice Figueiró, que teve seu filho Luan durante apresentação da banda em Curitiba, no dia 7 de maio
O vocalista do Metallica, James Hetfield, ligou para a tatuadora Joice Figueiró, que teve seu filho Luan durante apresentação da banda em Curitiba, no dia 7 de maio Crédito: Nelson Antoine/Folhapress e Instagram/@digdigjooi
O vocalista da banda Metallica, James Hetfield, ligou para a mãe que teve seu bebê durante o show da banda em Curitiba, no último dia 7.
Joice Figueiró compartilhou a ligação nos Stories na última terça-feira, 10. "Adeus a todos vocês porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do James nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Não tenho palavras", disse a fã da banda de heavy metal.
A tatuadora compartilhou um trecho da ligação no momento que James se apresenta. No vídeo ela escreveu: "Não vou postar todo o vídeo porque ele tem sete minutos, mas vou compartilhar com vocês esse pedaço".
Joice e marido, o barbeiro Jaime Figueiró, compraram os ingressos para a apresentação em abril de 2020. Contudo, devido a pandemia da covid-19, o show foi adiado duas vezes.
"Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar? [...] Em todos os shows que eu vou alguma coisa tem que acontecer, mas dessa vez acho que me superei", escreveu a tatuadora em um post no seu Instagram.
A banda encerra sua passagem pelo Brasil nesta quinta-feira, 12, com um show marcado em Belo Horizonte. O grupo passou pelas cidades de Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

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