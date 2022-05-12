Vocalista do Metallica liga para fã que teve filho em show no Brasil

O vocalista do Metallica, James Hetfield, ligou para a tatuadora Joice Figueiró, que teve seu filho Luan durante apresentação da banda em Curitiba, no dia 7 de maio Crédito: Nelson Antoine/Folhapress e Instagram/@digdigjooi

O vocalista da banda Metallica, James Hetfield, ligou para a mãe que teve seu bebê durante o show da banda em Curitiba, no último dia 7.

Joice Figueiró compartilhou a ligação nos Stories na última terça-feira, 10. "Adeus a todos vocês porque acabei de falecer. Acabamos de receber uma ligação do James nos parabenizando pelo nascimento do Luan. Não tenho palavras", disse a fã da banda de heavy metal.

A tatuadora compartilhou um trecho da ligação no momento que James se apresenta. No vídeo ela escreveu: "Não vou postar todo o vídeo porque ele tem sete minutos, mas vou compartilhar com vocês esse pedaço".

Depois do pequeno Luan nascer durante o show do Metallica, e virarem notícia em todo o mundo. Os pais receberam a ligação de ninguém mais, ninguém menos do que James Hetfield, o vocalista e guitarrista da banda norte-americana



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Joice e marido, o barbeiro Jaime Figueiró, compraram os ingressos para a apresentação em abril de 2020. Contudo, devido a pandemia da covid-19, o show foi adiado duas vezes.

"Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar? [...] Em todos os shows que eu vou alguma coisa tem que acontecer, mas dessa vez acho que me superei", escreveu a tatuadora em um post no seu Instagram.