Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Brasil

Metallica anuncia datas de shows no Brasil para maio de 2022

Turnê foi marcada inicialmente para abril de 2020
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 14:48

Cena do filme S&M2 - METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY
Cena do filme S&M2 - METALLICA & THE SAN FRANCISCO SYMPHONY Crédito: Reprodução
A banda de rock Metallica anunciou nesta segunda-feira (25) que voltará com a turnê na América do Sul em 2022, e já divulgou datas para apresentações no Brasil, nas cidades de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba.
Os shows no Brasil se iniciam em 5 de maio, em Porto Alegre. Depois, no dia 7 do mesmo mês, a banda se apresenta em Curitiba. No dia 10 de maio, o Metallica fará sua apresentação em São Paulo, e por fim, o show de Belo Horizonte deve acontecer no dia 12.
O grupo musical traz como convidado especial Greta Van Fleet, e a banda Ego Kill Talent abrirá os shows em solo brasileiro. Segundo comunicado enviado à imprensa, os ingressos ainda disponíveis já podem ser comprados.
Além disso, os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para as novas datas das apresentações, e dúvidas poderão ser esclarecidas pelo site a partir de 1º de novembro. Inicialmente, o grupo se apresentaria em abril de 2020 nas quatro cidades brasileiras.
No entanto, com a pandemia de coronavírus, os shows foram adiados para dezembro de 2020, e posteriormente a expectativa era de que a turnê iria para a América Latina no fim do ano de 2021. Agora, a confirmação oficial é de que a banda retornará apenas entre abril e maio de 2022.

Veja Também

Confira a programação do Festival de Música Erudita do ES

"Conexão 027": artistas do ES interpretam canções uns dos outros em projeto

Péricles lança “Na Estrada” com participação de Nando Reis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados