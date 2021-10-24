Péricles lança “Na Estrada” com participação de Nando Reis

Clipe da música 'Na Estrada' do cantor Péricles com participação de Nando Reis Crédito: Youtube

O cantor Péricles lançou, na noite da última quinta-feira (21), a releitura do hit ‘Na Estrada’, com a participação de Nando Reis. A faixa faz parte do novo álbum do pagodeiro, Céu Lilás, e foi disponibilizada no segundo EP do projeto.

A música é uma composição de Marisa Monte, Carlinhos Brown e Nando Reis, lançada em 1994. Anos depois do hit, Nando volta a cantar a canção a convite de Péricles.

"Trabalhar com Péricles foi uma felicidade enorme. Um tremendo artista, de uma voz exuberante e linda. Quando ele me convidou, fiquei duplamente feliz", revelou Nando.

A nova faixa de Péricles já tem clipe no Youtube e retrata o encontro de amigos que se juntam para gravar um som. Para o pagodeiro, Nando é um inspiração no meio musical.

“Convidei o Nando porque eu já vislumbrava essa música gravada dessa forma e com ele ao meu lado. O Nando é um dos artistas mais talentosos que já tive a honra de gravar", afirmou Péricles.

Além de 'Na Estrada', o EP traz outras três músicas: ‘Céu Lilás’, ‘Sobre Nós’ e ‘Frio sem Cobertor’. A faixa 'Céu Lilás', nome do álbum, é uma composição solo de Péricles.