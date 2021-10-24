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Música

Péricles lança “Na Estrada” com participação de Nando Reis

A collab faz parte do repertório do EP Céu Lilás – Na Estrada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 19:54

Clipe da música 'Na Estrada' do cantor Péricles com participação de Nando Reis
Clipe da música 'Na Estrada' do cantor Péricles com participação de Nando Reis Crédito: Youtube
O cantor Péricles lançou, na noite da última quinta-feira (21), a releitura do hit ‘Na Estrada’, com a participação de Nando Reis. A faixa faz parte do novo álbum do pagodeiro, Céu Lilás, e foi disponibilizada no segundo EP do projeto.
A música é uma composição de Marisa Monte, Carlinhos Brown e Nando Reis, lançada em 1994. Anos depois do hit, Nando volta a cantar a canção a convite de Péricles.
"Trabalhar com Péricles foi uma felicidade enorme. Um tremendo artista, de uma voz exuberante e linda. Quando ele me convidou, fiquei duplamente feliz", revelou Nando.
A nova faixa de Péricles já tem clipe no Youtube e retrata o encontro de amigos que se juntam para gravar um som. Para o pagodeiro, Nando é um inspiração no meio musical.
“Convidei o Nando porque eu já vislumbrava essa música gravada dessa forma e com ele ao meu lado. O Nando é um dos artistas mais talentosos que já tive a honra de gravar", afirmou Péricles.
Além de 'Na Estrada', o EP traz outras três músicas: ‘Céu Lilás’, ‘Sobre Nós’ e ‘Frio sem Cobertor’. A faixa 'Céu Lilás', nome do álbum, é uma composição solo de Péricles.
“Essa música é mais velha que meu filho Lucas, que já vai fazer 28 anos”, brinca. “Eu a escrevi na época em que trabalhava como inspetor de alunos em uma escola no Jardim Guairaca, na Zona Leste de São Paulo. Lá tinha uma janela onde era possível ver o pôr do sol que sempre deixava o céu com uma linda tonalidade lilás. A inspiração veio daí!”, relembrou.

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