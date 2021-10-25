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Em novembro

Confira a programação do Festival de Música Erudita do ES

Festival acontece entre os dias 5 e 27 de novembro, em Vitória. Serão oito apresentações gratuitas, sendo quatro transmitidas pela internet.
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 10:34

Festival de Música Erudita do ES
Festival de Música Erudita do ES Crédito: Fabrício Zucoloto
Com o título “Poéticas de Sombra e de Luz”, a 9ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, está programada para acontecer entre os dias 5 e 27 de novembro, no Teatro SESI, em Jardim da Penha, Vitória. Serão oito concertos presenciais gratuitos, sendo quatro com direito a transmissão pelas redes sociais.
A edição de 2021 traz um desdobramento dos temas abordados no ano passado, na qual o Festival percorreu os limites das fronteiras físicas e simbólicas dos tempos atuais. Além das atrações musicais, duas conversas com artistas e pesquisadores convidados também poderão ser acompanhadas por lives. 
Seguindo a sua tradição anual, o Festival homenageará, nesta edição, a soprano Eliane Coelho e a pianista capixaba Célia Ottoni. Sob direção geral de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, o evento traz à frente da curadoria a encenadora Livia Sabag.
“A pandemia continua tornando cada vez mais evidentes as grandes desigualdades existentes entre as pessoas. Não só contrastes socioeconômicos, mas também abismos nas relações interpessoais. O choque dos primeiros momentos da pandemia tem, gradualmente, cedido lugar à banalização e mesmo à negação do sofrimento e da morte”, afirma a curadora.
A programação gira em torno do eixo temático amor e morte, circundado por outros temas relacionados, como crueldade e compaixão, guerra e paz. Dentre os destaques do repertório, formado por obras compostas entre o final do século XIX e começo do século XXI, está a sinfonia do compositor russo Dmitri Shostakovitch.
Entre outros destaques do Festival de Música Erudita, estão o quinteto para piano e cordas 'Canto de Amor e de Morte', o 'Quarteto para o Fim dos Tempos', o quarteto 'Terra Memoria', o duo de flauta e contrabaixo 'Valsas do Velho Testamento' e o concerto para orquestra de cordas 'Canto de Amor e Paz'.
  • PROGRAMAÇÃO:

  • 05 de novembro, às 20h
  • (presencial e online)
  • ABERTURA OFICIAL DO FESTIVAL – HOMENAGENS
  • CONCERTO DE ABERTURA
  • Orquestra Camerata Sesi
  • Gabriel Rhein-Schirato, regência
  • Eliane Coelho, soprano
  • Sávio Sperandio, baixo-barítono

  • Dmitri Shostakovitch (1906-1975)
  • Sinfonia n. 14 Op. 135

  • 06 de novembro, às 20h
  • (presencial)
  • CANTO E PIANO
  • Eliane Coelho, soprano
  • Gustavo Carvalho, piano

  • Sergei Rachmaninoff (1873-1943)
  • Ti pomnish’ li vecher (Você se lembra da noite?)
  • Fontan Op. 26 n. 11 (Fonte)
  • Burya Op. 34 n. 3 (Tempestade)
  • Ostrovok Op. 14 n. 2 (Ilhota)
  • Vesennie vodi Op. 14 n. 11 (Águas de primavera)
  • Ne poi krasavitsa Op. 4 n. 4 (Não cante, oh bela, na minha frente)
  • Ne ver mne, drug Op. 14 n. 7 (Não acredite em mim, amiga)

  • Modest Mussorgsky (1839-1881)
  • Canções e Danças da Morte
  • Kolybel'naya (Canção de ninar)
  • Serenada (Serenata)
  • Trepak (Dança tradicional russa)
  • Polkovodets (Marechal de campo)

  • 12 de novembro, às 20h
  • (presencial e online)
  • CANTO E PIANO
  • Ludmila Bauerfeldt, soprano
  • Fábio Bezuti, piano
  • Willian Lizardo, piano (participação especial)

  • Henri Duparc (1848-1933)
  • L’invitation au voyage
  • Au pays où se fait la guerre

  • Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
  • O menino de sua mãe

  • Henri Duparc (1848-1933)
  • Phidylé

  • Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
  • Onde me levas, rio que cantei

  • Henri Duparc (1848-1933)
  • Chanson triste

  • Maurice Ravel (1875-1937)
  • Ma mère l'oye
  • Le jardin féerique
  • Pavane de la belle au bois dormant
  • Trois chansons
  • Nicolette
  • Trois beaux oiseaux du Paradis
  • Rondelay

  • Francis Poulenc (1899-1963)
  • Priez pour paix

  • 13 de novembro, às 20h
  • (presencial)
  • TRIO, QUARTETO E QUINTETO
  • Quarteto Bratya, cordas
  • Célia Ottoni, piano

  • Clotilde Rosa (1930-1917)
  • Trio de Cordas

  • Esther Scliar (1926-1978)
  • Movimento de Quarteto

  • Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
  • Canto de Amor e de Morte (quinteto)

  • 19 de novembro, às 20h
  • (presencial e online)
  • QUARTETO
  • Aleyson Scopel, piano
  • Cristiano Costa, clarinete
  • Gabriela Queiroz, violino
  • Jonathan Azevedo, violoncelo

  • Olivier Messiaen (1908-1992)
  • Quatuor pour la fin du temps

  • 20 de novembro, às 20h
  • (presencial)
  • QUARTETO
  • Quarteto Camburi

  • Florence Price (1887-1953)
  • Quarteto nº 2

  • Kaija Saariaho (1952)
  • Terra Memoria

  • 26 de novembro, às 20h
  • (presencial)

  • SOLOS E DUOS
  • Rúbia de Moraes, flauta
  • Felipe Medeiros, contrabaixo

  • Nahla Mattar (1971)
  • Waltzes from Old Testament, Op. 17/1 (flauta e contrabaixo)

  • Frederic Rzewski (1938-2021)
  • Mollitude (solo flauta)

  • Nathalia Fragoso (1985)
  • Não há (solo contrabaixo)

  • Dorothee Eberhardt (1952)
  • Zusammen (flauta e contrabaixo)

  • 27 de novembro, às 20h
  • (presencial e online)

  • CONCERTO DE ENCERRAMENTO
  • Orquestra Camerata SESI
  • Helder Trefzger, regência

  • Joly Braga Santos (1924-1988)
  • Concerto para Orquestra de Cordas

  • Kilza Setti (1932)
  • Variações para Cordas

  • Claudio Santoro (1919-1989)
  • Canto de Amor e Paz

  • CONVERSAS ONLINE:
  • (transmitidas pelo www.youtube.com/festivaldemusica)
  • 6 de novembro às 11h
  • “O amor e a morte segundo Shostakovich, Mussorgsky e Rachmaninoff”

  • 20 de novembro às 11h
  • Mesa-redonda:
  • “Clotilde Rosa, Joly Braga Santos e Fernando Lopes-Graça - A música portuguesa no Festival de
  • Música Erudita do Espírito Santo.”

  • FORMAÇÃO PRESENCIAL:
  • II ÓPERA-CIONAL
  • 22 a 26 de novembro

  • Inscrições a partir de 01/11 no site do festival
  • Coordenação pedagógica: Luza Carvalho
  • Curso de Iluminação Cênica: Prof. Fábio Retti

  • 22 a 25 de novembro, das 18h30 às 21h30
  • 26 de novembro, das 12 às 21h

  • Centro Cultural SESI (Vitória-ES)
  • Curso de Camareira: Profª. Luza Carvalho

  • 22 a 25 de novembro, das 19h às 21h
  • Centro Cultural SESI (Vitória-ES)
  • *programação sujeita a alterações

  • SERVIÇO:
  • 9º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
  • Local: TEATRO SESI
  • Endereço: R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória - ES
  • Ingressos: Todos os concertos são gratuitos, sendo que as apresentações dos dias 5, 12,19 e 27
  • também terão transmissões online diretamente do Youtube.
  • Distribuição dos ingressos presenciais: Um dia antes do concerto, na bilheteria do teatro
  • (sujeito à lotação).
  • Horário de funcionamento da bilheteria: das 12h às 19h.
  • Classificação indicativa: 10 anos
  • Capacidade reduzida para 150 lugares
  • Acessibilidade: Sim
  • Protocolo Sanitário: Será exigido o passaporte da vacina no acesso à sala de espetáculo. O
  • espectador deverá estar completamente imunizado com no mínimo duas doses ou dose única
  • (Jansen).

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