Confira a programação do Festival de Música Erudita do ES

Com o título “Poéticas de Sombra e de Luz”, a 9ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, está programada para acontecer entre os dias 5 e 27 de novembro, no Teatro SESI, em Jardim da Penha, Vitória. Serão oito concertos presenciais gratuitos, sendo quatro com direito a transmissão pelas redes sociais.
A edição de 2021 traz um desdobramento dos temas abordados no ano passado, na qual o Festival percorreu os limites das fronteiras físicas e simbólicas dos tempos atuais. Além das atrações musicais, duas conversas com artistas e pesquisadores convidados também poderão ser acompanhadas por lives.
Seguindo a sua tradição anual, o Festival homenageará, nesta edição, a soprano Eliane Coelho e a pianista capixaba Célia Ottoni. Sob direção geral de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, o evento traz à frente da curadoria a encenadora Livia Sabag.
“A pandemia continua tornando cada vez mais evidentes as grandes desigualdades existentes entre as pessoas. Não só contrastes socioeconômicos, mas também abismos nas relações interpessoais. O choque dos primeiros momentos da pandemia tem, gradualmente, cedido lugar à banalização e mesmo à negação do sofrimento e da morte”, afirma a curadora.
A programação gira em torno do eixo temático amor e morte, circundado por outros temas relacionados, como crueldade e compaixão, guerra e paz. Dentre os destaques do repertório, formado por obras compostas entre o final do século XIX e começo do século XXI, está a sinfonia do compositor russo Dmitri Shostakovitch.
Entre outros destaques do Festival de Música Erudita, estão o quinteto para piano e cordas 'Canto de Amor e de Morte', o 'Quarteto para o Fim dos Tempos', o quarteto 'Terra Memoria', o duo de flauta e contrabaixo 'Valsas do Velho Testamento' e o concerto para orquestra de cordas 'Canto de Amor e Paz'.
- PROGRAMAÇÃO:
- 05 de novembro, às 20h
- (presencial e online)
- ABERTURA OFICIAL DO FESTIVAL – HOMENAGENS
- CONCERTO DE ABERTURA
- Orquestra Camerata Sesi
- Gabriel Rhein-Schirato, regência
- Eliane Coelho, soprano
- Sávio Sperandio, baixo-barítono
- Dmitri Shostakovitch (1906-1975)
- Sinfonia n. 14 Op. 135
- 06 de novembro, às 20h
- (presencial)
- CANTO E PIANO
- Eliane Coelho, soprano
- Gustavo Carvalho, piano
- Sergei Rachmaninoff (1873-1943)
- Ti pomnish’ li vecher (Você se lembra da noite?)
- Fontan Op. 26 n. 11 (Fonte)
- Burya Op. 34 n. 3 (Tempestade)
- Ostrovok Op. 14 n. 2 (Ilhota)
- Vesennie vodi Op. 14 n. 11 (Águas de primavera)
- Ne poi krasavitsa Op. 4 n. 4 (Não cante, oh bela, na minha frente)
- Ne ver mne, drug Op. 14 n. 7 (Não acredite em mim, amiga)
- Modest Mussorgsky (1839-1881)
- Canções e Danças da Morte
- Kolybel'naya (Canção de ninar)
- Serenada (Serenata)
- Trepak (Dança tradicional russa)
- Polkovodets (Marechal de campo)
- 12 de novembro, às 20h
- (presencial e online)
- CANTO E PIANO
- Ludmila Bauerfeldt, soprano
- Fábio Bezuti, piano
- Willian Lizardo, piano (participação especial)
- Henri Duparc (1848-1933)
- L’invitation au voyage
- Au pays où se fait la guerre
- Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
- O menino de sua mãe
- Henri Duparc (1848-1933)
- Phidylé
- Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
- Onde me levas, rio que cantei
- Henri Duparc (1848-1933)
- Chanson triste
- Maurice Ravel (1875-1937)
- Ma mère l'oye
- Le jardin féerique
- Pavane de la belle au bois dormant
- Trois chansons
- Nicolette
- Trois beaux oiseaux du Paradis
- Rondelay
- Francis Poulenc (1899-1963)
- Priez pour paix
- 13 de novembro, às 20h
- (presencial)
- TRIO, QUARTETO E QUINTETO
- Quarteto Bratya, cordas
- Célia Ottoni, piano
- Clotilde Rosa (1930-1917)
- Trio de Cordas
- Esther Scliar (1926-1978)
- Movimento de Quarteto
- Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
- Canto de Amor e de Morte (quinteto)
- 19 de novembro, às 20h
- (presencial e online)
- QUARTETO
- Aleyson Scopel, piano
- Cristiano Costa, clarinete
- Gabriela Queiroz, violino
- Jonathan Azevedo, violoncelo
- Olivier Messiaen (1908-1992)
- Quatuor pour la fin du temps
- 20 de novembro, às 20h
- (presencial)
- QUARTETO
- Quarteto Camburi
- Florence Price (1887-1953)
- Quarteto nº 2
- Kaija Saariaho (1952)
- Terra Memoria
- 26 de novembro, às 20h
- (presencial)
- SOLOS E DUOS
- Rúbia de Moraes, flauta
- Felipe Medeiros, contrabaixo
- Nahla Mattar (1971)
- Waltzes from Old Testament, Op. 17/1 (flauta e contrabaixo)
- Frederic Rzewski (1938-2021)
- Mollitude (solo flauta)
- Nathalia Fragoso (1985)
- Não há (solo contrabaixo)
- Dorothee Eberhardt (1952)
- Zusammen (flauta e contrabaixo)
- 27 de novembro, às 20h
- (presencial e online)
- CONCERTO DE ENCERRAMENTO
- Orquestra Camerata SESI
- Helder Trefzger, regência
- Joly Braga Santos (1924-1988)
- Concerto para Orquestra de Cordas
- Kilza Setti (1932)
- Variações para Cordas
- Claudio Santoro (1919-1989)
- Canto de Amor e Paz
- CONVERSAS ONLINE:
- (transmitidas pelo www.youtube.com/festivaldemusica)
- 6 de novembro às 11h
- “O amor e a morte segundo Shostakovich, Mussorgsky e Rachmaninoff”
- 20 de novembro às 11h
- Mesa-redonda:
- “Clotilde Rosa, Joly Braga Santos e Fernando Lopes-Graça - A música portuguesa no Festival de
- Música Erudita do Espírito Santo.”
- FORMAÇÃO PRESENCIAL:
- II ÓPERA-CIONAL
- 22 a 26 de novembro
- Inscrições a partir de 01/11 no site do festival
- Coordenação pedagógica: Luza Carvalho
- Curso de Iluminação Cênica: Prof. Fábio Retti
- 22 a 25 de novembro, das 18h30 às 21h30
- 26 de novembro, das 12 às 21h
- Centro Cultural SESI (Vitória-ES)
- Curso de Camareira: Profª. Luza Carvalho
- 22 a 25 de novembro, das 19h às 21h
- Centro Cultural SESI (Vitória-ES)
- *programação sujeita a alterações
- SERVIÇO:
- 9º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
- Local: TEATRO SESI
- Endereço: R. Tupinambás, 240 - Jardim da Penha, Vitória - ES
- Ingressos: Todos os concertos são gratuitos, sendo que as apresentações dos dias 5, 12,19 e 27
- também terão transmissões online diretamente do Youtube.
- Distribuição dos ingressos presenciais: Um dia antes do concerto, na bilheteria do teatro
- (sujeito à lotação).
- Horário de funcionamento da bilheteria: das 12h às 19h.
- Classificação indicativa: 10 anos
- Capacidade reduzida para 150 lugares
- Acessibilidade: Sim
- Protocolo Sanitário: Será exigido o passaporte da vacina no acesso à sala de espetáculo. O
- espectador deverá estar completamente imunizado com no mínimo duas doses ou dose única
- (Jansen).