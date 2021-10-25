Confira a programação do Festival de Música Erudita do ES

Festival de Música Erudita do ES Crédito: Fabrício Zucoloto

Com o título “Poéticas de Sombra e de Luz”, a 9ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, está programada para acontecer entre os dias 5 e 27 de novembro, no Teatro SESI, em Jardim da Penha, Vitória. Serão oito concertos presenciais gratuitos, sendo quatro com direito a transmissão pelas redes sociais.

A edição de 2021 traz um desdobramento dos temas abordados no ano passado, na qual o Festival percorreu os limites das fronteiras físicas e simbólicas dos tempos atuais. Além das atrações musicais, duas conversas com artistas e pesquisadores convidados também poderão ser acompanhadas por lives.

Seguindo a sua tradição anual, o Festival homenageará, nesta edição, a soprano Eliane Coelho e a pianista capixaba Célia Ottoni. Sob direção geral de Tarcísio Santório e Natércia Lopes, o evento traz à frente da curadoria a encenadora Livia Sabag.

“A pandemia continua tornando cada vez mais evidentes as grandes desigualdades existentes entre as pessoas. Não só contrastes socioeconômicos, mas também abismos nas relações interpessoais. O choque dos primeiros momentos da pandemia tem, gradualmente, cedido lugar à banalização e mesmo à negação do sofrimento e da morte”, afirma a curadora.

A programação gira em torno do eixo temático amor e morte, circundado por outros temas relacionados, como crueldade e compaixão, guerra e paz. Dentre os destaques do repertório, formado por obras compostas entre o final do século XIX e começo do século XXI, está a sinfonia do compositor russo Dmitri Shostakovitch.

Entre outros destaques do Festival de Música Erudita, estão o quinteto para piano e cordas 'Canto de Amor e de Morte', o 'Quarteto para o Fim dos Tempos', o quarteto 'Terra Memoria', o duo de flauta e contrabaixo 'Valsas do Velho Testamento' e o concerto para orquestra de cordas 'Canto de Amor e Paz'.