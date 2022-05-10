Buteco do Gusttavo Lima terá Os Menotti e Sorriso Maroto na Serra

Gusttavo Lima Crédito: Instagram/@gusttavolima

Segundo a produção, o evento será dividido em três espaços: Camarote Ficha Limpa - em homenagem à música de Gusttavo -; Espaço Embaixador; e Lounges. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (12), no site BaladaApp, conforme anunciado nas redes sociais.

Priscila Ribeiro é só animação para a data. A capixaba foi escolhida pelo próprio Gusttavo para se apresentar no Buteco. "Mandei várias opções para o Embaixador e ele escolheu a Prisicila Ribeiro", destaca Nelinho Miranda, um dos empresários que trazem o show ao ES.

"Quando fiquei sabendo, eu fiquei em choque porque sou fã (do Gusttavo). Abrir um evento desse porte no Espírito Santo, sendo escolhida entre tantos talentos capixabas, é muito gratificante", conta Priscila, que já abriu um show da o Embaixador em 2017.

"Abri um show dele em Barra de São Francisco. Fiz uma participação e a gente cantou junto. Ele é muito gente boa e humilde", elogia a capixaba.

Em conversa com HZ, Priscila adianta que, desta vez, vai apresentar três canções do EP que está gravando. "São sete composições minhas, que vamos lançar por agora. Vamos aproveitar o buteco para lançar três no evento", explica.