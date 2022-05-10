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Show

Buteco do Gusttavo Lima terá Os Menotti e Sorriso Maroto na Serra

Bruno e Denner e a capixaba Priscila Ribeiro, escolhida pelo Embaixador para abrir a noite, complementam a programação. Ingressos começam a ser vendidos na quinta
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 08:00

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima Crédito: Instagram/@gusttavolima
Gusttavo Lima chegará com um timaço para o seu Buteco, a ser realizado no dia 23 de julho, no Pavilhão de Carapina, na Serra. Os Menotti, Sorriso Maroto, Bruno e Denner e a capixaba Priscila Ribeiro foram escalados pelo Embaixador para animar o público junto com ele.
Segundo a produção, o evento será dividido em três espaços: Camarote Ficha Limpa - em homenagem à música de Gusttavo -; Espaço Embaixador; e Lounges. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira (12), no site BaladaApp, conforme anunciado nas redes sociais.
Priscila Ribeiro é só animação para a data. A capixaba foi escolhida pelo próprio Gusttavo para se apresentar no Buteco. "Mandei várias opções para o Embaixador e ele escolheu a Prisicila Ribeiro", destaca Nelinho Miranda, um dos empresários que trazem o show ao ES.
"Quando fiquei sabendo, eu fiquei em choque porque sou fã (do Gusttavo). Abrir um evento desse porte no Espírito Santo, sendo escolhida entre tantos talentos capixabas, é muito gratificante", conta Priscila, que já abriu um show da o Embaixador em 2017.
"Abri um show dele em Barra de São Francisco. Fiz uma participação e a gente cantou junto. Ele é muito gente boa e humilde", elogia a capixaba.
Em conversa com HZ, Priscila adianta que, desta vez, vai apresentar três canções do EP que está gravando. "São sete composições minhas, que vamos lançar por agora. Vamos aproveitar o buteco para lançar três no evento", explica.
Priscila começou a cantar profissionalmente há seis anos. Ela chegou a morar em Goiás, mas voltou para o Espírito Santo devido à pandemia. "Morei em Goiânia no ano retrasado. Fiquei um tempo por lá, mas acabei voltando por conta da pandemia. Fui atrás dos meus sonhos, conheci muita gente bacana e, desta vez, voltando para o Espírito Santo tenho fé que vai dar certo".

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