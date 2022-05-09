O show da cantora Bruna Karla no Jesus Vida Verão 2022 Crédito: Edgard Lima/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Jesus Vida Verão terá edições em Guarapari, Viana e Afonso Cláudio

Após o sucesso da edição em Vila Velha, realizada no último fim de semana, o Jesus Vida Verão vai expandir sua atuação. Além da cidade canela-verde e Cariacica - que recebeu quatro edições -, o evento chegará às cidades de Afonso Cláudio, Guarapari e Viana.

"Ainda estamos fechando as datas com as prefeituras destes municípios para essa realização destas edições, que acontecerão todas neste ano ainda", conta o pastor Evaldo Carlos.

Segundo o pastor, a expectativa é grande uma vez que o evento de Vila Velha atendeu ao esperado. "O Jesus Vida Verão Vila Velha foi muito positivo, pois atendeu a todas as nossas expectativas. Tínhamos uma previsão desta retomada, que seria gradativa, e foi o que aconteceu. As pessoas vieram e aderiram ao evento", comenta o pastor.

Pastor Evaldo Carlos no Jesus Vida Verão 2022 Crédito: Igor Estrella