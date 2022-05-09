Jesus Vida Verão terá edições em Guarapari, Viana e Afonso Cláudio
Após o sucesso da edição em Vila Velha, realizada no último fim de semana, o Jesus Vida Verão vai expandir sua atuação. Além da cidade canela-verde e Cariacica - que recebeu quatro edições -, o evento chegará às cidades de Afonso Cláudio, Guarapari e Viana.
"Ainda estamos fechando as datas com as prefeituras destes municípios para essa realização destas edições, que acontecerão todas neste ano ainda", conta o pastor Evaldo Carlos.
Segundo o pastor, a expectativa é grande uma vez que o evento de Vila Velha atendeu ao esperado. "O Jesus Vida Verão Vila Velha foi muito positivo, pois atendeu a todas as nossas expectativas. Tínhamos uma previsão desta retomada, que seria gradativa, e foi o que aconteceu. As pessoas vieram e aderiram ao evento", comenta o pastor.
Segundo Evaldo, o último dia de Jesus Vida Verão, nas areias da Praia de Itapoã teve um público maior que 20 mil pessoas. Com os shows de Casa Worship e Gabriela Rocha, o evento levou a mensagem de amor aos fieis, no sábado (7). "Olho para o evento e vejo que foi grande. Conseguimos trazer quatro cantores que nunca estiveram aqui. Além disso, a participação de dois grupos capixabas no evento. Foi incrível", finaliza.