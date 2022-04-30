Gusttavo Lima fará shows em Vitória, Linhares e Cachoeiro

Gusttavo Lima levará o show Buteco a Vitória Crédito: Instagram/@gusttavolima

Gusttavo Lima tem mais três encontros marcados com o capixaba neste ano. Depois das apresentações em Guarapari e Guriri, em janeiro, o Embaixador vai levar seus hits a Vitória, Linhares e Cachoeiro.

A primeira apresentação já tem data. No dia 23 de julho, ela se apresenta no Buteco Vitória, com local ainda a ser definido. Segundo Nelinho Miranda, um dos empresários que estão trazendo os shows do Embaixador, as vendas começam nas próximas semanas.

"O Buteco Vitória acontece no dia 23 de julho. Ainda estamos confirmando o local, mas serão dois setores mais lounges limitados. Por sinal, já tem fila para compra dos lounges", adianta o empresário.

De acordo com Nelinho, Gusttavo também está garantido no Planeta Mix, que está marcado para o dia 15 de outubro, no Parque de Exposições de Linhares. "Ainda temos uma data em Cachoeiro, que estamos para confirmar", adianta Nelinho, dizendo que a venda de ingressos para o show de Linhares deve ser aberta após a de Vitória.

BOA FASE

Gusttavo Lima comemora a atual fase da carreira. No último sábado (23), ele bateu recorde de público no Mineirão. Foram com 75 mil pessoas que lotaram o estádio. No Instagram, ele agradeceu aos fãs.