Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Gusttavo Lima fará shows em Vitória, Linhares e Cachoeiro
Pre-pa-ra

Gusttavo Lima fará shows em Vitória, Linhares e Cachoeiro

Primeiro acontece no mês de julho, na capital. Segundo empresário, lounges já tem fila de espera para compra
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 09:00

Gusttavo Lima
Gusttavo Lima levará o show Buteco a Vitória Crédito: Instagram/@gusttavolima
Gusttavo Lima tem mais três encontros marcados com o capixaba neste ano. Depois das apresentações em Guarapari e Guriri, em janeiro, o Embaixador vai levar seus hits a Vitória, Linhares e Cachoeiro.
A primeira apresentação já tem data. No dia 23 de julho, ela se apresenta no Buteco Vitória, com local ainda a ser definido. Segundo Nelinho Miranda, um dos empresários que estão trazendo os shows do Embaixador, as vendas começam nas próximas semanas.
"O Buteco Vitória acontece no dia 23 de julho. Ainda estamos confirmando o local, mas serão dois setores mais lounges limitados. Por sinal, já tem fila para compra dos lounges", adianta o empresário.
De acordo com Nelinho, Gusttavo também está garantido no Planeta Mix, que está marcado para o dia 15 de outubro, no Parque de Exposições de Linhares. "Ainda temos uma data em Cachoeiro, que estamos para confirmar", adianta Nelinho, dizendo que a venda de ingressos para o show de Linhares deve ser aberta após a de Vitória.

BOA FASE

Gusttavo Lima comemora a atual fase da carreira. No último sábado (23), ele bateu recorde de público no Mineirão. Foram com 75 mil pessoas que lotaram o estádio. No Instagram, ele agradeceu aos fãs.
O Espírito Santo é praticamente uma casa para o mineiro. Em entrevista ao HZ, ele contou que morou durante um tempo por aqui. "Guarapari é uma cidade que está no meu coração. Como muita gente sabe, cheguei a morar um tempo por aí, fazia shows nas praias, nos quiosques e até hoje tenho grandes amigos pela região... O Espírito Santo é um estado que sempre me abriu as portas, acolhendo e abraçando meu trabalho desde o início", contou.

Veja Também

Jota Quest anuncia passagem da turnê de 25 anos pelo ES

KLB anuncia retorno em turnê especial com passagem pelo ES

Com show no ES, Juliette revela que ainda sente "frio na barriga" no palco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 27/04/2026
Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados