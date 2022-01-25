Gusttavo Lima: "Guarapari é uma cidade que está no meu coração"

O cantor Gusttavo Lima fará duas apresentações no Espírito Santo nesta semana Crédito: Photo Premium/Folhapress

Em entrevista a "HZ", Gusttavo Lima contou que está recuperado da doença e que não apresentou sintomas durante o período de isolamento. Segundo o dono do hit "Ficha Limpa", ele está bem e disposto para retomar a agenda de shows com uma apresentação mais que especial para os capixabas.

Gusttavo Lima faz dois shows no ES neste fim de semana Crédito: Reprodução/ Instagram

"Já estou 100% bem. Positivei para a Covid-19 no início do mês, mas não apresentei sintomas. Cumpri o isolamento social e tudo correu da melhor forma possível, tanto que já estou de volta aos palcos e feliz demais por isso. Vai ser um show pra matar a saudade e a galera pode aguardar, com toda certeza, uma apresentação feita com muito carinho", disse o sertanejo.

Guarapari, local onde o músico se apresenta nesta sexta-feira (28), é uma cidade que está no coração de Gusttavo Lima. O sertanejo já morou na "Cidade Saúde" no início da carreira musical, chegando a cantar nos quiosques das praias do município. O músico fez questão de ressaltar a hospitalidade do Espírito Santo e revelou que ainda tem amigos dos "velhos tempos".

"Guarapari é uma cidade que está no meu coração. Como muita gente sabe, cheguei a morar um tempo por aí, fazia shows nas praias, nos quiosques e até hoje tenho grandes amigos pela região. Estou ansioso e também bem animado por estar de volta, pois o Espírito Santo é um estado que sempre me abriu as portas, acolhendo e abraçando meu trabalho desde o início"

Sobre as apresentações no Estado, o embaixador falou para "HZ" que os capixabas podem esperar um show com muitos hits. Mas apesar dos sucessos, a novidade é a nova música de trabalho, "Bloqueado", do novo álbum "Buteco in Boston", gravado nos Estados Unidos.

“Os capixabas me acompanham há bastante tempo, por isso, vamos contemplar hits lá do começo da carreira. Além disso, uma das novidades é a minha nova música de trabalho, "Bloqueado", que faz parte do novo álbum "Buteco in Boston", que gravei nos Estados Unidos. A música acaba de entrar nas rádios de todo o Brasil e, graças a Deus, está fazendo um enorme sucesso. Quero ver todos vocês cantando comigo!", completou o músico.

Gusttavo Lima sobe aos palcos do Cafe de La Musique, em Guarapari, nesta sexta-feira (28). Segundo a organização da casa de shows, os ingressos adquiridos para a apresentação que aconteceria no início de janeiro continuam válidos. No sábado (29), o sertanejo canta em São Mateus, no balneário de Guriri.