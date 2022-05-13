Brazuca: Dennis DJ abre série de eventos de Copa do Mundo no ES

Dennis DJ Crédito: Instagram/@dennisdj

2022 é o ano da retomada dos grandes eventos. Sendo assim, não podemos esquecer de um dos maiores do planeta: a Copa do Mundo. Para já deixar a galera no clima, Vitória recebe o "Brazuca Sunset: Vai Ter Copa", que será realizado neste sábado (14), na área verde do Álvares Cabral, trazendo Dennis DJ e Menos é Mais para dar a partida numa série de eventos voltados para o maior torneio do ano.

E o Brazuca já chega com pompa. Segundo o Felipe Fiorotti, sócio da Brava Eventos, que realiza o projeto, os ingressos desta primeira etapa estão perto de esgotar. "A previsão é de ingressos esgotados, já são mais de 8 mil vendidos. Vai ser o primeiro tempo de dois grandes eventos que vamos fazer pré-Copa do Mundo", adianta.

Assim, a segunda edição está prevista para setembro com dois nomes grandes do universo pop. Por conta das negociações, o empresário preferiu não revelar os nomes. Mas, Felipe adianda que, após a segunda etapa, o Brazuca deve seguir em proporções menores e com atrações locais, no melhor estilo arena durante a Copa do Mundo.

"Durante a Copa, teremos o projeto que é voltado para toda a família. Terá área gastronômica, área de chope, área kids e transmissão de todos os jogos. Será uma área aberta ao longo do mês (a Copa vai de 21 de novembro a 18 de dezembro) com diversas atividades para as crianças, como espaço para troca de figurinhas (dos famosos álbuns), campeonato de Fifa em videogame, brinquedos temáticos e campeonato de botão", detalha.

O local desta arena também segue em negociação, mas Felipe garante que será na Capital capixaba. Tá achando muito, se prepara que tem mais. "A gente deve fazer festas pequenas no Privilége (Praia do Canto) dentro deste projeto, mas elas devem acontecer mais próximo da Copa, acredito que faltando uns 30 dias para o evento", conta o empresário.

PRIMEIRA EDIÇÃO

A primeira edição do Brazuca Sunset, marcado para este sábado (14), a partir das 16h, terá os shows de Dennis DJ, Menos é Mais e Daniel Caon. Ele acontece na área verde do Álvares Cabral. "Será um evento todo temático de Copa do Mundo. Inclusive, os setores da festa são definidos como verde e amarelo", detalha Felipe.

BRAZUCA SUNSET: VAI TER COPA