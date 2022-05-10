De Mundo Bita a Trilogia Solas, ES tem peças para a criançada até o fim do ano

A volta de eventos também está garantida para a criançada. Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2019, o Diversão em Cena ArcelorMittal está de volta com oito espetáculos infantis gratuitos ou a preços populares para democratizar o acesso à cultura e trabalhar a formação de público.
"O Diversão em Cena é o maior programa de incentivo de formação de público do país. Ele acontece em mais de 50 cidades em todo o país há mais de 10 anos. Ele integra as famílias e atende todas as camadas sociais já que quase todos espetáculos são gratuitos, um ou outro é a preço popular por R$ 10. O projeto é de extrema importância para formação e continuidade do teatro no nosso país. Essas crianças, que estão tendo o primeiro contato com o teatro, estão construindo senso crítico e tendo mais sensibilidade a pautas sociais", explica Wesley Telles, produtor que realiza o evento no Espírito Santo.
A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e contará com espetáculos nos Teatros Glória – Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, Teatro Sesi, em Jardim da Penha, entre outros. A abertura acontece no dia 22 de maio, com o espetáculo "Jubarte - Uma Aventura Oceânica", do grupo Ribalta. Ele será apresentado no Sesc Glória e terá entrada franca.
"'Jubarte- Uma Aventura Oceânica' é um espetáculo que abre a programação e valoriza os grupos do ES. É uma peça daqui e com artistas daqui. O diferencial dela é falar sobre sustentabilidade, reciclagem, meio ambiente. Os cenários são feitos com produtos recicláveis, como garrafas pet e brinquedos que seriam jogados no lixo", destaca Wesley.
O produtor explica que todas as peças escolhidas para o circuito possuem algum tema importante a ser discutido. "'O Menino Mais Rico do Mundo'" é de um grupo de Belo Horizonte (MG). Ele é um espetáculo que está há anos em cartaz, mas vem ao Espírito Santo de forma inédita, trazendo educação financeira e empreendedorismo para crianças na pauta", inicia o produtor.
"'Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga Para Crianças' (RJ) resgata a história de um grande artista brasleiro. Já 'A Hora do Recreio' (SP) fala de acessibilidade e inclusão", completa.
"A Menina Akili e Seu Tambor"; "Trilogia Solas com os espetáculos: A Volta ao Mundo em 80 Dias / Viagem ao Centro da Terra / 20.000 Léguas Submarinas"; "Bita e a Imaginação que Sumiu" e "Tubarão Martelo" completam a lista de espetáculos desta edição, que terá uma peça por mês. Abaixo você confere a programação completa.
PROGRAMAÇÃO
- JUBARTE, UMA AVENTURA OCEÂNICA (ES)
- Quando: 22 de maio (domingo), às 15h e às 17h (última sessão com intérprete de libras)
- Onde: Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: Jubarte – Uma aventura Oceânica é um espetáculo de formas animadas que foi concebido com a reutilização de lixos reciclados e sucatas de material descartado; para contar a história de uma Baleia muito vista no nosso litoral – a Baleia Jubarte! A história se passa em alto mar, em águas capixabas. A chegada de um barquinho de pesquisadores à procura de uma baleia jubarte, dá início à uma série de aventuras com os animais que habitam o fundo do mar, demonstrando para o público o seu poder e sua força perante a ameaça do temível navio japonês.
- LUIZ E NAZINHA- LUIZ GONZAGA PARA CRIANÇAS (RJ)
- Quando: 04 e 05 de junho (sábado e domingo), às 16h
- Onde: Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: Conta a infância de Luiz Gonzaga no interior nordestino e a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho se apaixona por Nazarena, filha de um coronel que não permite o namoro entre eles.
- O MENINO MAIS RICO DO MUNDO (MG)
- Quando: 09 e 10 de julho (sábado e domingo), às 16h
- Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: Imagine um menino rico! Não de dinheiro, mais de imaginação e sonhos. Um menino que aprendeu a conhecer as cores, brincar com os sons, respeitar o mundo, e por isso, hoje, é companheiro da felicidade. Este menino, um pequeno catador de papel, acaba de chegar ao teatro, onde com muita música, poesia e humor, convida a plateia a conhecer o seu mundo fantástico.
- A HORA DO RECREIO (SP)
- Quando: 07 de agosto (domingo), às 15h e às 17h
- Onde: Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: 'Hora do Recreio' é uma montagem carregada de humor e descontração. No enredo, Guilherme - um menino com a mente plena de imaginação - não vê a hora das rampas de acesso da sua escola ficarem prontas para, enfim, descer para o pátio pilotando sua cadeira de rodas, a toda velocidade como um carro de corridas, e aproveitar o tempo de lazer com os colegas. Mas, enquanto sua mobilidade está restrita, ele aproveita o seu recreio “particular” para sonhar e se aventurar usando a fantasia.
- A MENINA AKILI E SEU TAMBOR (RJ)
- Quando: 24 e 25 de setembro (sábado e domingo)
- Onde: a definir
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: Akili é uma menina nascida na pequena aldeia africana de Adimó, em que a conexão com o encantando, com a natureza e com as pessoas é sempre celebrada através de rituais em que o tambor é o grande elemento de comunicação oral. Toda criança nascida já é vista como rainha/rei, com uma importância profunda na formação da comunidade, e com um protagonismo construído a partir dos saberes ancestrais. Akili e seu tambor são, portanto, nossos elementos de condução dessa narrativa que traz um olhar simples e extremamente positivo sobre a negritude, não deixando de abordar aspectos marcantes na formação dessa identidade negra infantil e, principalmente, feminina. O cabelo, a cor da pele, as características físicas que dão vida à personagem e que constroem esse imaginário poderoso de gostar de si da forma como se é. A aceitação de sua própria beleza e o entendimento de sua origem provoca um senso profundo de afirmação de seu valor.
- "TRILOGIA SOLAS - A Volta ao Mundo em 80 Dias / Viagem ao Centro da Terra / 20.000 Léguas submarinas"
- Quando: 7, 8 e 9 de outubro (sexta, sábado e domingo)
- Onde: a definir
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopses:
- A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS
- "A Volta ao Mundo em 80 dias” conta a extraordinária aventura de Mr. Fog, um lorde apaixonado por geografia e Passepartout, seu fiel criado francês. Tudo começa quando Mr. Fog descobre que, segundo seus cálculos, eles seriam capazes de dar uma volta completa pelo mundo em 80 dias. É dada a partida para uma grande viagem repleta de peripécias. Mas eles não contam com a presença do misterioso Mr. Fix, o vilão da viagem, que surge de forma inusitada para atrapalhar a dupla. Atravessando a Europa, o Egito, a Índia, a China, o Japão e os Estados Unidos, os dois aventureiros correm contra o tempo e contra as armadilhas provocadas por Mr. Fix.
- VIAGEM AO CENTRO DA TERRA
- O Professor Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel, inspirados pelas descobertas do grande geólogo Arne Saknussem, iniciam uma viagem extraordinária para chegar ao Centro da Terra. Com a ajuda de Hans, um inusitado guia islandês, eles adentram o planeta pela cratera de um vulcão. A aventura repleta de descobertas fantásticas é uma história de superação e coragem, uma viagem quase existencial, já que o mundo subterrâneo sempre foi pleno de mistérios para os homens.
- 2O.OOO LEGUAS SUBMARINAS
- Um misterioso veículo subaquático. Uma tripulação cheia de segredos. Um monstro assombrando os oceanos. Três tripulantes que acabaram de chegar. ... E você, já entrou em um submarino?
- BITA E A IMAGINAÇÃO QUE SUMIU (RJ)
- Quando: 05 e 06 de novembro (sábado e domingo), às 16h
- Onde: a definir
- Ingressos populares: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
- Sinopse: No MUNDO BITA, tudo é movido a um combustível especial: imaginação. Quando o combustível parece estar se esgotando, Bita terá que vir à Terra buscar a ajuda de Lila, Dan e Tito para resolver esse problemão. Contamos com mais de 10 músicas divertidas, educativas e sucesso de público, executada por 6 atores, numa história original criada exclusivamente para este espetáculo original.
- O TUBARÃO MARTELO (MG)
- Quando: 03 e 04 de dezembro (sábado e domingo)
- Onde: a definir
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: Um navegador parte para o oceano com o objetivo de achar um grande tesouro e, conforme vai se encontrando com personagens marinhos, ele se encanta com a riqueza e a beleza dos animais e da vida marinha. Ele percebe, então, que havia encontrado o maior de todos os tesouros, que não é ouro, nem prata e, sim, a beleza da vida, representada pelo ambiente marinho. Esse é o mote do espetáculo musical “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”.