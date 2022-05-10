De Mundo Bita a Trilogia Solas, ES tem peças para a criançada até o fim do ano

Espetáculos do Diversão em Cena 2022 Crédito: Divulgação

A volta de eventos também está garantida para a criançada. Após o sucesso da primeira edição, realizada em 2019, o Diversão em Cena ArcelorMittal está de volta com oito espetáculos infantis gratuitos ou a preços populares para democratizar o acesso à cultura e trabalhar a formação de público.

"O Diversão em Cena é o maior programa de incentivo de formação de público do país. Ele acontece em mais de 50 cidades em todo o país há mais de 10 anos. Ele integra as famílias e atende todas as camadas sociais já que quase todos espetáculos são gratuitos, um ou outro é a preço popular por R$ 10. O projeto é de extrema importância para formação e continuidade do teatro no nosso país. Essas crianças, que estão tendo o primeiro contato com o teatro, estão construindo senso crítico e tendo mais sensibilidade a pautas sociais", explica Wesley Telles, produtor que realiza o evento no Espírito Santo.

A iniciativa é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e contará com espetáculos nos Teatros Glória – Centro Cultural Sesc Glória, no Centro de Vitória, Teatro Sesi, em Jardim da Penha, entre outros. A abertura acontece no dia 22 de maio, com o espetáculo "Jubarte - Uma Aventura Oceânica", do grupo Ribalta. Ele será apresentado no Sesc Glória e terá entrada franca.

"'Jubarte- Uma Aventura Oceânica' é um espetáculo que abre a programação e valoriza os grupos do ES. É uma peça daqui e com artistas daqui. O diferencial dela é falar sobre sustentabilidade, reciclagem, meio ambiente. Os cenários são feitos com produtos recicláveis, como garrafas pet e brinquedos que seriam jogados no lixo", destaca Wesley.

O produtor explica que todas as peças escolhidas para o circuito possuem algum tema importante a ser discutido. "'O Menino Mais Rico do Mundo'" é de um grupo de Belo Horizonte (MG). Ele é um espetáculo que está há anos em cartaz, mas vem ao Espírito Santo de forma inédita, trazendo educação financeira e empreendedorismo para crianças na pauta", inicia o produtor.

"'Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga Para Crianças' (RJ) resgata a história de um grande artista brasleiro. Já 'A Hora do Recreio' (SP) fala de acessibilidade e inclusão", completa.

"A Menina Akili e Seu Tambor"; "Trilogia Solas com os espetáculos: A Volta ao Mundo em 80 Dias / Viagem ao Centro da Terra / 20.000 Léguas Submarinas"; "Bita e a Imaginação que Sumiu" e "Tubarão Martelo" completam a lista de espetáculos desta edição, que terá uma peça por mês. Abaixo você confere a programação completa.

PROGRAMAÇÃO

JUBARTE, UMA AVENTURA OCEÂNICA (ES)

Quando: 22 de maio (domingo), às 15h e às 17h (última sessão com intérprete de libras)



22 de maio (domingo), às 15h e às 17h (última sessão com intérprete de libras) Onde: Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória



Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: Jubarte – Uma aventura Oceânica é um espetáculo de formas animadas que foi concebido com a reutilização de lixos reciclados e sucatas de material descartado; para contar a história de uma Baleia muito vista no nosso litoral – a Baleia Jubarte! A história se passa em alto mar, em águas capixabas. A chegada de um barquinho de pesquisadores à procura de uma baleia jubarte, dá início à uma série de aventuras com os animais que habitam o fundo do mar, demonstrando para o público o seu poder e sua força perante a ameaça do temível navio japonês.



Diversão em Cena: Espetáculo 'Jubarte – Uma aventura Oceânica' Crédito: Monica Samudio/Grupo Ribalta

LUIZ E NAZINHA- LUIZ GONZAGA PARA CRIANÇAS (RJ)

Quando: 04 e 05 de junho (sábado e domingo), às 16h



04 e 05 de junho (sábado e domingo), às 16h Onde: Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.



Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: Conta a infância de Luiz Gonzaga no interior nordestino e a descoberta do amor, quando o jovem Luizinho se apaixona por Nazarena, filha de um coronel que não permite o namoro entre eles.



Diversão em Cena: espetáculo 'Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para as crianças' Crédito: Julio Ricardo

O MENINO MAIS RICO DO MUNDO (MG)

Quando: 09 e 10 de julho (sábado e domingo), às 16h



09 e 10 de julho (sábado e domingo), às 16h Onde: Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória



Teatro Sesi - R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: Imagine um menino rico! Não de dinheiro, mais de imaginação e sonhos. Um menino que aprendeu a conhecer as cores, brincar com os sons, respeitar o mundo, e por isso, hoje, é companheiro da felicidade. Este menino, um pequeno catador de papel, acaba de chegar ao teatro, onde com muita música, poesia e humor, convida a plateia a conhecer o seu mundo fantástico.



Diversão em Cena: espetáculo 'O Menino mais rico' Crédito: Alyson Jardin

A HORA DO RECREIO (SP)

Quando: 07 de agosto (domingo), às 15h e às 17h



07 de agosto (domingo), às 15h e às 17h Onde: Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.



Teatro Glória – Av Jeronimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: 'Hora do Recreio' é uma montagem carregada de humor e descontração. No enredo, Guilherme - um menino com a mente plena de imaginação - não vê a hora das rampas de acesso da sua escola ficarem prontas para, enfim, descer para o pátio pilotando sua cadeira de rodas, a toda velocidade como um carro de corridas, e aproveitar o tempo de lazer com os colegas. Mas, enquanto sua mobilidade está restrita, ele aproveita o seu recreio “particular” para sonhar e se aventurar usando a fantasia.



Diversão em Cena: espetáculo "A Hora do Recreio" Crédito: Diversão em Cena/Divulgação

A MENINA AKILI E SEU TAMBOR (RJ)

Quando: 24 e 25 de setembro (sábado e domingo)



24 e 25 de setembro (sábado e domingo) Onde: a definir



a definir Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: Akili é uma menina nascida na pequena aldeia africana de Adimó, em que a conexão com o encantando, com a natureza e com as pessoas é sempre celebrada através de rituais em que o tambor é o grande elemento de comunicação oral. Toda criança nascida já é vista como rainha/rei, com uma importância profunda na formação da comunidade, e com um protagonismo construído a partir dos saberes ancestrais. Akili e seu tambor são, portanto, nossos elementos de condução dessa narrativa que traz um olhar simples e extremamente positivo sobre a negritude, não deixando de abordar aspectos marcantes na formação dessa identidade negra infantil e, principalmente, feminina. O cabelo, a cor da pele, as características físicas que dão vida à personagem e que constroem esse imaginário poderoso de gostar de si da forma como se é. A aceitação de sua própria beleza e o entendimento de sua origem provoca um senso profundo de afirmação de seu valor.



Diversão em Cena: espetáculo "A MENINA AKILI E SEU TAMBOR" Crédito: Diversão em Cena/Divulgação

"TRILOGIA SOLAS - A Volta ao Mundo em 80 Dias / Viagem ao Centro da Terra / 20.000 Léguas submarinas"

Quando: 7, 8 e 9 de outubro (sexta, sábado e domingo)



7, 8 e 9 de outubro (sexta, sábado e domingo) Onde: a definir



a definir Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.





retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopses:



A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS



"A Volta ao Mundo em 80 dias” conta a extraordinária aventura de Mr. Fog, um lorde apaixonado por geografia e Passepartout, seu fiel criado francês. Tudo começa quando Mr. Fog descobre que, segundo seus cálculos, eles seriam capazes de dar uma volta completa pelo mundo em 80 dias. É dada a partida para uma grande viagem repleta de peripécias. Mas eles não contam com a presença do misterioso Mr. Fix, o vilão da viagem, que surge de forma inusitada para atrapalhar a dupla. Atravessando a Europa, o Egito, a Índia, a China, o Japão e os Estados Unidos, os dois aventureiros correm contra o tempo e contra as armadilhas provocadas por Mr. Fix.





VIAGEM AO CENTRO DA TERRA



O Professor Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel, inspirados pelas descobertas do grande geólogo Arne Saknussem, iniciam uma viagem extraordinária para chegar ao Centro da Terra. Com a ajuda de Hans, um inusitado guia islandês, eles adentram o planeta pela cratera de um vulcão. A aventura repleta de descobertas fantásticas é uma história de superação e coragem, uma viagem quase existencial, já que o mundo subterrâneo sempre foi pleno de mistérios para os homens.





2O.OOO LEGUAS SUBMARINAS



Um misterioso veículo subaquático. Uma tripulação cheia de segredos. Um monstro assombrando os oceanos. Três tripulantes que acabaram de chegar. ... E você, já entrou em um submarino?



Diversão em Cena: espetáculos do Trilogia Solas Crédito: Mariana Chama

BITA E A IMAGINAÇÃO QUE SUMIU (RJ)

Quando: 05 e 06 de novembro (sábado e domingo), às 16h



05 e 06 de novembro (sábado e domingo), às 16h Onde: a definir



a definir Ingressos populares: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)



R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) Sinopse: No MUNDO BITA, tudo é movido a um combustível especial: imaginação. Quando o combustível parece estar se esgotando, Bita terá que vir à Terra buscar a ajuda de Lila, Dan e Tito para resolver esse problemão. Contamos com mais de 10 músicas divertidas, educativas e sucesso de público, executada por 6 atores, numa história original criada exclusivamente para este espetáculo original.



Diversão em Cena: espetáculo 'Bita e a Imaginação que sumiu' Crédito: Elisa Mendes

O TUBARÃO MARTELO (MG)

Quando: 03 e 04 de dezembro (sábado e domingo)



03 e 04 de dezembro (sábado e domingo) Onde: a definir



a definir Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.



retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF. Sinopse: Um navegador parte para o oceano com o objetivo de achar um grande tesouro e, conforme vai se encontrando com personagens marinhos, ele se encanta com a riqueza e a beleza dos animais e da vida marinha. Ele percebe, então, que havia encontrado o maior de todos os tesouros, que não é ouro, nem prata e, sim, a beleza da vida, representada pelo ambiente marinho. Esse é o mote do espetáculo musical “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”.

