Monique Rocha lança clipe de "Sou Negro", um grito na luta contra o racismo

Monique Rocha lança o videoclipe da música "Sou Negro" nesta sexta-feira (13) Crédito: Thais Gobbo

"Sou Negro/ Guerreiro/ Mãe África/ e trago/ de herança/ a cor"... Com essas (fortes) palavras de louvação, ancestralidade e empoderamento do povo preto, Monique Rocha lança nesta sexta (13), em seu canal no YouTube, o clipe da música "Sou Negro".

Tendo como cenário o Museu Capixaba do Negro (Mucane), que faz aniversário nesta data, e o Morro da Fonte Grande, tradicional reduto de bambas, o vídeo chega no dia em que é relembrado a Abolição da Escravatura no Brasil.

O momento é propício para debater a luta contra o racismo. Afinal, vencer a segregação racial em um país tão polarizado - e socialmente desigual - como o nosso, é uma batalha quase diária.

"Escolhi esse dia porque o 13 é muito especial para mim", afirma Monique, suspirando para encaixar a melhor resposta. "É um número que sempre me acompanhou e esteve presente em várias situações da minha vida e carreira. Sou bem supersticiosa, sabe", retruca, entrelaçando o lançamento de "Sou Negro" ao dia da Abolição.

"É um momento para louvarmos a Consciência Negra. Afinal, a liberdade do povo preto foi conquistada em cima de muito sangue e batalha. Hoje, essa data tem mais a ver com a luta contra o racismo, que ainda é muito forte", enfatiza.

ASSISTA AO CLIPE

"É uma canção que fala da luta, autoestima, amor, e da beleza do povo preto", detalha a cantora sobre a composição do parceiro Jean Carlos. A música foi lançada durante a pandemia da Covid-19, em 20 de novembro de 2020, Dia Nacional da Consciência Negra.

O intervalo entre os dois lançamentos serviu para amadurecer o conceito do vídeo, contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória.

SIMBOLISMOS

"Sou Negro", o clipe, conta com direção de Cintia Braga, produção de Jean Carlos e Rômulo Corrêa, e produção executiva da própria Rocha. "Toda equipe foi composta por pessoas pretas", afirma.

Ao assistir ao videoclipe, solta aos olhos uma bela direção de arte e a elegância de um casal da realeza negra - interpretados por Monique e Jean Carlos -, emoldurados pela poesia da favela e cor vermelho-sangue.

O vídeo é a confirmação (como se precisasse!) do talento artístico de Rocha. De voz potente e "cristalina", a intérprete nos traz um clipe de cunho naturalista, sensível, que grita e ecoa a força de membros do movimento negro capixaba. Tudo entre batuques e atabaques, que nos remetem ao triste período da escravidão.

"Aprendemos na escola que somos descendentes de escravos. Não defendo essa ideia. Somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, muitos deles sendo reis e rainhas no Continente Africano. Por isso, fiz questão de convidar pessoas relevantes na cena cultural, política, educacional e social do Estado para fazer pequenas participações especiais. Não é comum em nossa sociedade ver um médico e um advogado negro, por exemplo. Precisamos louvar quem são referências nesses segmentos".

Entre os convidados - muitos deles fazendo movimentos que personificam o rompimento dos grilhões de um navio negreiro -, estão a atriz Suely Bispo, Zilda Aquino, do Bar da Zilda, a professora e especialista em samba Iamara Nascimento, o acadêmico Gustavo Forde, o músico Fábio Carvalho, o ator Markus Konká, o rapper Sagaz Bicho Solto e a empresária Priscila Gama. "São pessoas que fazem parte da minha trajetória como artista e outras por quem tenho grande admiração", adianta.

O videoclipe de "Sou Negro" integra o mais novo projeto de Monique Rocha, o show "Sou Negra", que reúne repertório de sua autoria e de outros compositores capixabas, com base no tema "O Negro: sua História, Luta e Resistência". Faz parte deste projeto o videoclipe do samba-congo "Dona Astrogilda", em homenagem à Dona Astrogilda Ribeiro, a Rainha do Congo do Espírito Santo, lançado em fevereiro

"Estamos vivendo um momento político muito complexo, com a classe artística sendo alvo de ataques por parte do Governo Federal. Precisamos passar por um momento de reconstrução. Vejo o clipe de 'Sou Negro' um pouco sob esse viés, pois ressalta a nossa força, mostrando a representatividade, especialmente do povo preto, em várias vertentes da sociedade, inclusive a cultural".

Além do lançamento no YouTube, o clipe "Sou Negro" vai encerrar, neste sábado (14), o Encontro Estadual do Movimento Negro 2022, às 17h, no Auditório Manoel Vereza, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Monique Rocha e muitas das personalidades presentes no vídeo estrão no encontro.

LANÇAMENTO DO VIDEOCLIPE "SOU NEGRO", DE MONIQUE ROCHA