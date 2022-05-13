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Música

Monique Rocha lança clipe de "Sou Negro", um grito na luta contra o racismo

Vídeo - que chega nesta sexta (13) ao canal do YouTube da cantora capixaba - teve imagens captadas no Museu Capixaba do Negro (Mucane) e Morro da Fonte Grande, em Vitória
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 08:48

Monique Rocha lança o videoclipe da música
Monique Rocha lança o videoclipe da música "Sou Negro" nesta sexta-feira (13) Crédito: Thais Gobbo
"Sou Negro/ Guerreiro/ Mãe África/ e trago/ de herança/ a cor"... Com essas (fortes) palavras de louvação, ancestralidade e empoderamento do povo preto, Monique Rocha lança nesta sexta (13), em seu canal no YouTube, o clipe da música "Sou Negro".
Tendo como cenário o Museu Capixaba do Negro (Mucane), que faz aniversário nesta data, e o Morro da Fonte Grande, tradicional reduto de bambas, o vídeo chega no dia em que é relembrado a Abolição da Escravatura no Brasil.
O momento é propício para debater a luta contra o racismo. Afinal, vencer a segregação racial em um país tão polarizado - e socialmente desigual - como o nosso, é uma batalha quase diária.
"Escolhi esse dia porque o 13 é muito especial para mim", afirma Monique, suspirando para encaixar a melhor resposta. "É um número que sempre me acompanhou e esteve presente em várias situações da minha vida e carreira. Sou bem supersticiosa, sabe", retruca, entrelaçando o lançamento de "Sou Negro" ao dia da Abolição.
"É um momento para louvarmos a Consciência Negra. Afinal, a liberdade do povo preto foi conquistada em cima de muito sangue e batalha. Hoje, essa data tem mais a ver com a luta contra o racismo, que ainda é muito forte", enfatiza.

ASSISTA AO CLIPE

"É uma canção que fala da luta, autoestima, amor, e da beleza do povo preto", detalha a cantora sobre a composição do parceiro Jean Carlos. A música foi lançada durante a pandemia da Covid-19, em 20 de novembro de 2020, Dia Nacional da Consciência Negra.
O intervalo entre os dois lançamentos serviu para amadurecer o conceito do vídeo, contemplado pelo edital da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal de Cultura de Vitória.

SIMBOLISMOS

"Sou Negro", o clipe, conta com direção de Cintia Braga, produção de Jean Carlos e Rômulo Corrêa, e produção executiva da própria Rocha. "Toda equipe foi composta por pessoas pretas", afirma.
Ao assistir ao videoclipe, solta aos olhos uma bela direção de arte e a elegância de um casal da realeza negra - interpretados por Monique e Jean Carlos -, emoldurados pela poesia da favela e cor vermelho-sangue.
O vídeo é a confirmação (como se precisasse!) do talento artístico de Rocha. De voz potente e "cristalina", a intérprete nos traz um clipe de cunho naturalista, sensível, que grita e ecoa a força de membros do movimento negro capixaba. Tudo entre batuques e atabaques, que nos remetem ao triste período da escravidão.

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"Aprendemos na escola que somos descendentes de escravos. Não defendo essa ideia. Somos descendentes de pessoas que foram escravizadas, muitos deles sendo reis e rainhas no Continente Africano. Por isso, fiz questão de convidar pessoas relevantes na cena cultural, política, educacional e social do Estado para fazer pequenas participações especiais. Não é comum em nossa sociedade ver um médico e um advogado negro, por exemplo. Precisamos louvar quem são referências nesses segmentos".
Entre os convidados - muitos deles fazendo movimentos que personificam o rompimento dos grilhões de um navio negreiro -, estão a atriz Suely Bispo, Zilda Aquino, do Bar da Zilda, a professora e especialista em samba Iamara Nascimento, o acadêmico Gustavo Forde, o músico Fábio Carvalho, o ator Markus Konká, o rapper Sagaz Bicho Solto e a empresária Priscila Gama. "São pessoas que fazem parte da minha trajetória como artista e outras por quem tenho grande admiração", adianta.
O videoclipe de "Sou Negro" integra o mais novo projeto de Monique Rocha, o show "Sou Negra", que reúne repertório de sua autoria e de outros compositores capixabas, com base no tema "O Negro: sua História, Luta e Resistência". Faz parte deste projeto o videoclipe do samba-congo "Dona Astrogilda", em homenagem à Dona Astrogilda Ribeiro, a Rainha do Congo do Espírito Santo, lançado em fevereiro
"Estamos vivendo um momento político muito complexo, com a classe artística sendo alvo de ataques por parte do Governo Federal. Precisamos passar por um momento de reconstrução. Vejo o clipe de 'Sou Negro' um pouco sob esse viés, pois ressalta a nossa força, mostrando a representatividade, especialmente do povo preto, em várias vertentes da sociedade, inclusive a cultural".
Além do lançamento no YouTube, o clipe "Sou Negro" vai encerrar, neste sábado (14), o Encontro Estadual do Movimento Negro 2022, às 17h, no Auditório Manoel Vereza, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Monique Rocha e muitas das personalidades presentes no vídeo estrão no encontro.

LANÇAMENTO DO VIDEOCLIPE "SOU NEGRO", DE MONIQUE ROCHA

  • NAS REDES SOCIAIS
  • QUANDO: Sexta (13) 
  • ONDE: No canal do YouTube da cantora 

  • NO ENCONTRO ESTADUAL DO MOVIMENTO NEGRO 2022 
  • QUANDO: Sábado (14)  
  • HORÁRIO: 17h (encerramento)
  • ONDE: Auditório Manoel Vereza, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Ufes

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