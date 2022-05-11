A reforma do antigo Hotel Majestic, localizado no Centro de Vitória, ganhou novos capítulos. O local, que agora pertence à Associação Alef Bet, já está funcionando como a nova sede do Centro Cultural Casa Ayalon. A primeira etapa das obras contemplou o projeto Chai Vida, com a “Cozinha Escola” e custou cerca de R$ 411 mil. Nesse espaço, idosos em situação de vulnerabilidade social, cadastrados na entidade, recebem refeições diariamente.

O anúncio feito em 2020 era que tudo estivesse pronto e funcionando em 2023. Porém, dependendo de doações, a promessa da Associação é de que tudo fique pronto em até cinco anos, com a conclusão das obras em 2027.

O projeto para a Casa Ayalon, nome do espaço que ocupa o antigo Hotel Majestic, contempla a criação de dois auditórios, um anfiteatro, salas de multiuso, informática, vídeo e biblioteca nos quatro pavimentos do imóvel. Até a agora, a Associação realizou toda parte de contenção de riscos, hidráulica e também o primeiro andar do prédio.

Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Projeto social começa a funcionar no edifício do antigo Hotel Majestic

“Esse espaço do antigo hotel Majestic se tornará a Casa Ayalon, que em hebraico significa ‘carvalho que abriga muitas pessoas’. Aqui será organizado um serviço em atendimento ao núcleo familiar. A Associação Alef Bet não possui fins lucrativos. O nosso objetivo é realizar ações planejadas e continuadas nas áreas intersetoriais da assistência social, da cultura e da educação”, afirma Vanessa Abreu, gerente de projetos da Associação.

Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet Crédito: Vitor Jubini

Com 1.500 m², o edifício foi inaugurado em 1926 e funcionou como hotel até 1964. Depois, o imóvel abrigou a Escola Brasileira durante alguns anos. Inclusive, o interior do imóvel ainda guarda lembranças da época, como as salas de aula com os antigos quadros negros. Segundo o arquiteto e urbanista, Leandro Terrão, o layout do colégio ajudou para a construção do novo projeto.

“Foi uma coincidência muito feliz para este projeto encontrar o layout interno da escola. Nós conseguimos aproveitar a disposição encontrada para elaborar as novas salas multiuso e oficinas socioprodutivas. Deu para aproveitar grande parte dessa estrutura" ressaltou Leandro.

ESPAÇO ALTERNATIVO

Enquanto os demais pavimentos não ficam prontos, a associação toca as oficinas e projetos em um espaço alternativo no Centro de Vitória, cedido pela Sinagoga Rechovot. Além das rodas de conversas e atividades com os idosos, há também musicalização para crianças e adolescentes com aulas de flautas, clarinete, trompete, saxofone, piano, teclado, bombardino e coral.

Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet Crédito: Vitor Jubini

PRÓXIMOS PASSOS

contribuição de empresas parceiras e doadores voluntários. Os interessados podem entrar em redes sociais da “Alef Bet”. A meta da Associação agora é angariar recursos para continuar as próximas etapas das obras do imóvel. Para isso, eles pedem aOs interessados podem entrar em contato através do site