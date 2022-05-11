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Centro de Vitória

Projeto social começa a funcionar no edifício do antigo Hotel Majestic

O primeiro andar já está em funcionamento e atende cerca de 65 idosos diariamente. O prédio inteiro, que ganhou o nome de Casa Ayalon, deve ficar pronto até 2027
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 08:00

A reforma do antigo Hotel Majestic, localizado no Centro de Vitória, ganhou novos capítulos. O local, que agora pertence à Associação Alef Bet, já está funcionando como a nova sede do Centro Cultural Casa Ayalon. A primeira etapa das obras contemplou o projeto Chai Vida, com a “Cozinha Escola” e custou cerca de R$ 411 mil. Nesse espaço, idosos em situação de vulnerabilidade social, cadastrados na entidade, recebem refeições diariamente.
A estimativa é de que o valor total do investimento seja de R$ 4.639.539,17, captados através de doações, parcerias e projetos complementares. Já em relação ao prazo de entrega total do edifício, a previsão foi estendida. 
O anúncio feito em 2020 era que tudo estivesse pronto e funcionando em 2023. Porém, dependendo de doações, a promessa da Associação é de que tudo fique pronto em até cinco anos, com a conclusão das obras em 2027.
O projeto para a Casa Ayalon, nome do espaço que ocupa o antigo Hotel Majestic, contempla a criação de dois auditórios, um anfiteatro, salas de multiuso, informática, vídeo e biblioteca nos quatro pavimentos do imóvel. Até a agora, a Associação realizou toda parte de contenção de riscos, hidráulica e também o primeiro andar do prédio.
Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet
Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet Crédito: Vitor Jubini
Projeto social começa a funcionar no edifício do antigo Hotel Majestic
“Esse espaço do antigo hotel Majestic se tornará a Casa Ayalon, que em hebraico significa ‘carvalho que abriga muitas pessoas’. Aqui será organizado um serviço em atendimento ao núcleo familiar. A Associação Alef Bet não possui fins lucrativos. O nosso objetivo é realizar ações planejadas e continuadas nas áreas intersetoriais da assistência social, da cultura e da educação”, afirma Vanessa Abreu, gerente de projetos da Associação.
A entidade conquistou o direito de investir no antigo Majestic por 15 anos, via edital de concessão do governo do Espírito Santo. Nesse tempo, a associação também contou com recursos da Fundação Banco do Brasil. Em torno de R$ 350 mil foram doados para as obras da “Cozinha Escola”, bem como a aquisição dos equipamentos. Atualmente, cerca de 65 idosos são atendidos pelo projeto.
Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet
Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet Crédito: Vitor Jubini
Com 1.500 m², o edifício foi inaugurado em 1926 e funcionou como hotel até 1964. Depois, o imóvel abrigou a Escola Brasileira durante alguns anos. Inclusive, o interior do imóvel ainda guarda lembranças da época, como as salas de aula com os antigos quadros negros. Segundo o arquiteto e urbanista, Leandro Terrão, o layout do colégio ajudou para a construção do novo projeto. 
“Foi uma coincidência muito feliz para este projeto encontrar o layout interno da escola. Nós conseguimos aproveitar a disposição encontrada para elaborar as novas salas multiuso e oficinas socioprodutivas. Deu para aproveitar grande parte dessa estrutura" ressaltou Leandro.

ESPAÇO ALTERNATIVO

Enquanto os demais pavimentos não ficam prontos, a associação toca as oficinas e projetos em um espaço alternativo no Centro de Vitória, cedido pela Sinagoga Rechovot. Além das rodas de conversas e atividades com os idosos, há também musicalização para crianças e adolescentes com aulas de flautas, clarinete, trompete, saxofone, piano, teclado, bombardino e coral.
Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet
Antigo Hotel Majestic vira sede da Associação Alef Bet Crédito: Vitor Jubini

PRÓXIMOS PASSOS

A meta da Associação agora é angariar recursos para continuar as próximas etapas das obras do imóvel. Para isso, eles pedem a contribuição de empresas parceiras e doadores voluntários. Os interessados podem entrar em contato através do site e redes sociais da “Alef Bet”.
“Está sendo um desafio muito grande porque a gente precisa de muito recurso. Estamos no caminho agora para encontrar essas empresas que queiram abraçar essa causa e colaborar financeiramente. Isso vai fomentar a ampliação dos nossos projetos”, ressalta Vanessa.

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