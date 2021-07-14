Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Obra milionária

Reforma do Hotel Majestic, no Centro de Vitória, recebe R$ 410 mil

Ao todo, reforma que transformará o antigo Majestic no novo Centro Cultural Ayalon, da associação judaica Alef Bet, custará mais de R$ 4,6 milhões

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 11:14

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

14 jul 2021 às 11:14
Pré-projeto mostra imagem de perspectiva de como ficará o Centro Cultural Ayalon, antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória
Pré-projeto mostra imagem de perspectiva de como ficará o Centro Cultural Ayalon, antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória Crédito: Associação Alef Bet/Divulgação
O Centro Cultural Ayalon, da Associação Alef Bet, deu mais um passo para começar a operar, de fato, no Centro de Vitória.
Sediado onde antigamente ficava o Hotel Majestic, o complexo que ocupa os quatro andares do edifício histórico vai ser totalmente revitalizado e deve funcionar plenamente a partir de 2023, como A Gazeta divulgou anteriormente. A estimativa é que o investimento seja de R$ 4.639.539,17, angariados com doações e projetos complementares.
Só na última semana, a entidade que conquistou o direito de explorar o local por 20 anos, via edital de concessão do governo do Espírito Santo, levou pouco mais de R$ 410 mil da Fundação Banco do Brasil. Com esse dinheiro, foram pagos projetos executivos do local, por R$ 261.384,92, e o restante vai inteirar os R$ 3.097.201,34 que serão investidos na obra propriamente dita.
Todos os valores foram disponibilizados pela entidade que agora administra o local por uma planilha publicada na internet. O arranjo do dinheiro pode ser consultado no site da Alef Bet.
De acordo com a secretária de Estado do Turismo, Lenise Loureiro, o recurso recebido recentemente priorizará a reforma da cozinha do espaço. “Esse restante, que ficou dos projetos executivos, vai para a cozinha do edifício. A Alef Bet tem uma importante obra social de distribuição de comida e eles precisam dessa estrutura para operar plenamente nessa frente. Eles estão em outras conversas para angariar os fundos e têm feito algumas ações para conseguir levantar esse dinheiro”, reitera.
Em outubro do ano passado, A Gazeta também apurou que o local fazia recolhimento de dinheiro até por depósito e que empresários que quisessem contribuir com cotas mais robustas de patrocínio deveriam agendar um horário diretamente com os responsáveis pela associação. Segundo Lenise, esse trabalho continua.
“Nós estamos até fazendo algumas conexões e sabemos que existem empresários interessados em ajudar no recolhimento desse dinheiro, mas é nessa fase que eles estão”, confirma.

Veja Também

ES tem festival inédito de música com instrumentos raros no YouTube

Alê Gabeira leva instalação “Cama de Gato” ao Sesi Cultura, em Vitória

Hotel Majestic: revitalização tem pré-projeto aprovado e custo de R$ 3 milhões

A OBRA

Os quatro andares do prédio histórico serão totalmente revitalizados e abrigarão parte dos projetos sociais que são tocados pela entidade judaica que agora é administradora do imóvel. Os mais de 1,5 mil metros quadrados da edificação contarão com três auditórios, 11 salas multiuso, sala de informática, sala de vídeo, biblioteca e cozinha escola.
Quando começar a operar plenamente, o Centro Cultural Ayalon oferecerá oficinas e aulas de ensino musical e capacitação de graça à comunidade, além de desenvolver projetos sociais. Entre as atividades estão oficinas de musicalização, aulas de violão, percussão, oficina de prática oral, oficina de informática aplicada à música, oficinas diversas de sopros e outras oficinas temáticas. Também vão acontecer aulas de culinária, fotografia, artes plásticas e história.

Planta do Centro Cultural Ayalon, que ocupará o antigo Hotel Majestic

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Centro de Vitória Cultura espírito santo lenise loureiro Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito tinha mandado de prisão em aberto por homicídio e reagiu à abordagem, segundo a PM
Jovem morre em confronto com a PM durante cumprimento de mandado de prisão em Jaguaré
Imagem de destaque
Após alerta de tsunami, Japão adverte para novos terremotos de grande magnitude nos próximos dias
Turistas ficaram em topo do morro
Operação policial no Rio deixa turistas 'ilhados' no Morro Dois Irmãos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados