Reforma do Hotel Majestic, no Centro de Vitória, recebe R$ 410 mil

Pré-projeto mostra imagem de perspectiva de como ficará o Centro Cultural Ayalon, antigo Hotel Majestic, no Centro de Vitória Crédito: Associação Alef Bet/Divulgação

O Centro Cultural Ayalon, da Associação Alef Bet, deu mais um passo para começar a operar, de fato, no Centro de Vitória.

Só na última semana, a entidade que conquistou o direito de explorar o local por 20 anos, via edital de concessão do governo do Espírito Santo, levou pouco mais de R$ 410 mil da Fundação Banco do Brasil. Com esse dinheiro, foram pagos projetos executivos do local, por R$ 261.384,92, e o restante vai inteirar os R$ 3.097.201,34 que serão investidos na obra propriamente dita.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo, Lenise Loureiro, o recurso recebido recentemente priorizará a reforma da cozinha do espaço. “Esse restante, que ficou dos projetos executivos, vai para a cozinha do edifício. A Alef Bet tem uma importante obra social de distribuição de comida e eles precisam dessa estrutura para operar plenamente nessa frente. Eles estão em outras conversas para angariar os fundos e têm feito algumas ações para conseguir levantar esse dinheiro”, reitera.

“Nós estamos até fazendo algumas conexões e sabemos que existem empresários interessados em ajudar no recolhimento desse dinheiro, mas é nessa fase que eles estão”, confirma.

A OBRA

Os quatro andares do prédio histórico serão totalmente revitalizados e abrigarão parte dos projetos sociais que são tocados pela entidade judaica que agora é administradora do imóvel. Os mais de 1,5 mil metros quadrados da edificação contarão com três auditórios, 11 salas multiuso, sala de informática, sala de vídeo, biblioteca e cozinha escola.

Quando começar a operar plenamente, o Centro Cultural Ayalon oferecerá oficinas e aulas de ensino musical e capacitação de graça à comunidade, além de desenvolver projetos sociais. Entre as atividades estão oficinas de musicalização, aulas de violão, percussão, oficina de prática oral, oficina de informática aplicada à música, oficinas diversas de sopros e outras oficinas temáticas. Também vão acontecer aulas de culinária, fotografia, artes plásticas e história.