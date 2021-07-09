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Exposição

Alê Gabeira leva instalação “Cama de Gato” ao Sesi Cultura, em Vitória

O projeto, que usa nylon, foi criado em 2018, durante uma residência do artista na Coreia do Sul

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 12:00
Instalação
Instalação "Cama de Gato", de Alê Gabeira, está exposta no Centro Cultural Sesi Crédito: Flávia Dalla
O Sesi Cultura traz pela primeira vez ao Espírito Santo uma obra do artista carioca Alê Gabeira. Ocupando a área externa do Centro Cultural Sesi, em Vitória, a instalação “Cama de Gato” estará aberta ao público a partir desta sexta (9), no horário das 13h às 19h.
O projeto foi criado em 2018, durante a residência artística de Alê em Temiorae, na cidade de Daejeon, na Coreia do Sul. E já foi realizado em várias locais, como em um tradicional hotel em Marrakech e em duas praças públicas de São Paulo.

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“Estou muito feliz por esse convite e ansioso para ver como os capixabas vão interagir com a instalação, que é um convite à criatividade e remete às cordas de violino e violoncelo, e todos os instrumentos de cordas usados pela Orquestra Camerata Sesi, da qual tenho profunda admiração”, diz Alê.
A instalação
A instalação "Cama de Gato" está em cartaz no Centro Cultural Sesi Crédito: Flávia Dalla
A instalação é inspirada num dos jogos mais antigos da humanidade: o cama de gato. Com um barbante, o visitante pode brincar e criar sequências geométricas de uma mão à outra. O resultado são posições e formatos curiosos que encantam e soltam a imaginação.
"Com a retomada das atividades no Centro Cultural, para nós é um prazer receber Alê Gabeira e sua obra, pois além de encantar o público poderá convidar a todos para interagir com a instalação e, assim, trazer mais movimento e criação artística para o nosso espaço", diz o diretor do Sesi Cultura, Marcelo Lages.
Os materiais utilizados são populares e baratos. Na instalação realizada em Vitória, os fios de nylon nas cores azul, vermelha e verde tecem as redes de uma árvore à outra como se fossem as mãos do jogador, e convidam o espectador a estabelecer uma relação corpórea para transitar por dentro e por fora.

"CAMA DE GATO"

  • QUANDO: A partir desta sexta-feira (9), no Centro Cultural Sesi. Visitação de segunda a sexta, das 13h às 19h
  • ONDE: Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória/ES. Informações: (27) 3334-7323
  • QUANTO: Entrada franca

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