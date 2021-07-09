Alê Gabeira leva instalação “Cama de Gato” ao Sesi Cultura, em Vitória

Instalação "Cama de Gato", de Alê Gabeira, está exposta no Centro Cultural Sesi Crédito: Flávia Dalla

O Sesi Cultura traz pela primeira vez ao Espírito Santo uma obra do artista carioca Alê Gabeira. Ocupando a área externa do Centro Cultural Sesi, em Vitória, a instalação “Cama de Gato” estará aberta ao público a partir desta sexta (9), no horário das 13h às 19h.

O projeto foi criado em 2018, durante a residência artística de Alê em Temiorae, na cidade de Daejeon, na Coreia do Sul. E já foi realizado em várias locais, como em um tradicional hotel em Marrakech e em duas praças públicas de São Paulo.

“Estou muito feliz por esse convite e ansioso para ver como os capixabas vão interagir com a instalação, que é um convite à criatividade e remete às cordas de violino e violoncelo, e todos os instrumentos de cordas usados pela Orquestra Camerata Sesi, da qual tenho profunda admiração”, diz Alê.

A instalação "Cama de Gato" está em cartaz no Centro Cultural Sesi Crédito: Flávia Dalla

A instalação é inspirada num dos jogos mais antigos da humanidade: o cama de gato. Com um barbante, o visitante pode brincar e criar sequências geométricas de uma mão à outra. O resultado são posições e formatos curiosos que encantam e soltam a imaginação.

"Com a retomada das atividades no Centro Cultural, para nós é um prazer receber Alê Gabeira e sua obra, pois além de encantar o público poderá convidar a todos para interagir com a instalação e, assim, trazer mais movimento e criação artística para o nosso espaço", diz o diretor do Sesi Cultura, Marcelo Lages.

Os materiais utilizados são populares e baratos. Na instalação realizada em Vitória, os fios de nylon nas cores azul, vermelha e verde tecem as redes de uma árvore à outra como se fossem as mãos do jogador, e convidam o espectador a estabelecer uma relação corpórea para transitar por dentro e por fora.

"CAMA DE GATO"