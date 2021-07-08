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Alinne Garruth lança EP com músicas para empoderar: “Autoestima”

As quatro canções autorais de "Coroa", novo álbum de Alinne Garruth, falam sobre experiências da própria artista exaltando a autoestima do público e transmitindo mensagem de poder

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 17:00

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

08 jul 2021 às 17:00
A cantora Alinne Garruth
A cantora Alinne Garruth Crédito: Flora Fiorio
Alinne Garruth acaba de lançar seu segundo EP, "Coroa", nas plataformas digitais. Em quatro faixas inéditas, a cantora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, quer transmitir mensagens que elevam a autoestima e empoderam seu público. Totalmente autoral, as canções também refletem experiências que ela já teve no passado e a própria artista chega a chamar as letras de “autobiográficas”, para defini-las como “reais”.
“Nesse EP,  queria mostrar minha evolução artística, minha maturidade e acho que sempre vou contar histórias a partir de um ponto de vista meu e sempre de uma forma popular. Nesse EP, falo de histórias que atravessam o ser humano, como amor, relacionamento amoroso e medos. É um disco autobiográfico, então acho que as pessoas também vão se identificar”, fala ela, que iniciou a carreira profissional em 2019.
Esse é o segundo trabalho que Alinne lança durante a pandemia da Covid-19. Em 2020, no ápice da proliferação da doença, ela colocou no ar seu primeiro trabalho profissional. Com o EP "Abre Alas", a artista começou a mostrar a que veio, com músicas que falam de experiências próprias.
“Começar a carreira em plena pandemia foi muito difícil. Em 2019, cheguei a lançar os primeiros singles e fazer os primeiros shows e quando as coisas esquentaram, veio a pandemia. E aí ficamos meio desesperados, mas em seguida nos reunimos, a equipe, para pensar nas formas de lançamento. E aí fizemos isso em maio, mais ou menos. Foi um processo lento a gente entender o novo jeito, como estava o consumo e entender meu papel de artista para levar felicidade aos ouvintes também”, justifica.
Mas todos os poréns, como a própria artista confidencia, a fizeram chegar mais madura a este seu novo lançamento. “A expectativa é alta porque acho que amadureci bastante e quis mostrar isso para o público. Em ‘Coroa’, por exemplo, a música de trabalho, tento passar uma mensagem de autoestima para as pessoas. É uma faixa que fala de empoderamento, que todos podem correr atrás de seus sonhos. E é uma canção que fala disso, dessa mensagem que quero que seja a principal do álbum”, adianta.
"A gente está vivendo um período conturbado, pandêmico. Quero passar essa sensação de felicidade e de sonhos realizados, resultados com o novo EP "
Alinne Garruth - Cantora
A jovem de 24 anos, que atualmente mora em Vitória e já se dedica inteiramente às artes profissionalmente, ainda destaca que o processo de produção do disco foi já pensado de acordo com a atual situação do consumo de arte no Estado e no País: “Com calma”.
“Foi algo que pensamos com cuidado, no conceito, para ser um trabalho bom. E foi um período de descobertas musicais também, tanto que acho que explorei bastante o pop com o MPB. Diferente do primeiro EP, que eu misturei composições de várias épocas diferentes da minha vida e, por isso, elas vieram com gêneros mesclados”, corrobora.

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Agora, Alinne focará na divulgação de "Coroa" antes de embarcar em novos projetos. “Esse é meu foco principal. Agora tudo será empenhado na divulgação do EP e depois do lançamento do disco pensamos em fazer algumas outras ações, com clipes, outros materiais de divulgação, para concentrar o trabalho, ainda, todo nele”.

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