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Música

Após lançar single, Bernardo John anuncia disco para janeiro de 2022

Em papo com o Divirta-se, músico revelou que ainda deve lançar um EP ao vivo antes do álbum de inéditas

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 13:11

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

06 jul 2021 às 13:11
O músico Bernardo John
O músico Bernardo John Crédito: César Reis/Divulgação
O músico Bernardo John resolveu matar a curiosidade dos fãs e revelou quando vai sair o seu segundo álbum solo. De acordo com o capixaba, a produção deve sair no ano que vem, mas algumas novidades antecipam o lançamento.
"Sai em janeiro, para começar o ano bem e com disco novo. Esse ano, ainda lanço um EP ao vivo, com releitura de músicas do meu primeiro disco e dos singles que lancei ano passado", adianta Bernardo, dizendo que o trabalho contará com participações.
"Vai contar com algumas participações de amigos queridos, talvez saia em vídeo também. Depois disso, ainda tem mais um single novo pra fechar 2021", finaliza o também integrante do Lordose.
Vale lembrar que Bernardo lançou na última semana "Será que você sente?", primeiro single de 2021. Ele conta que não sabe se vai inserir a faixa no disco de 2022, cujo nome já foi escolhido: "Monte Alegre".
"Ainda não decidi se coloco no disco os singles desse ano, o que lancei agora “Será Que Você Sente?” e o próximo single também. Mas de certo mesmo serão 7 inéditas", finaliza.
Para aguardar o EP e o disco, os fãs podem ir dando stream nas faixas recentes do cantor.

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