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Música

Com direito a clipe, capixabas do Rosa Chá lançam "O Que Ficou Pra Trás"

Segundo single da banda chega pelo selo Casulo nesta sexta-feira

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 11:33

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

02 jul 2021 às 11:33
Bastidores de gravação do clipe
Bastidores de gravação do clipe "O Que ficou Pra Trás", da banda Rosa Chá Crédito: Aron Ribas/Divulgação
Com referências como Daft Punk, The Weeknd e Dua Lipa, a banda Rosa Chá apresenta seu segundo single: "O Que Ficou Pra Trás". A faixa cheia de groove fala de uma relação amorosa antiga que não deu certo e chegou ao fim, até que, depois de um tempo, reaparece.
"A letra traz esse olhar para um relacionamento que não deu certo, mas se torna leve com a proposta de deixar essa memória pra trás e aproveitar a chance de curtir a mesma relação de outra forma, sem esse peso", explica o vocalista Guilherme Sadala sobre a canção.
O single chega nas plataformas de streaming pelo selo capixaba Casulo e também conta com um videoclipe dirigido por Melina Furlan.
A faixa, assim como "Doce Amor" - single de estreia do Rosa Chá -, faz parte do primeiro EP da banda, previsto para agosto. “Esses dois primeiros singles mostram a direção do nosso caminho criativo, trazem a estética do grupo”, define Sadala.
Além de Sadala nos vocais, a banda é formada por Gabriel “Pit” Raymundo (contrabaixo), Vitor Rocha (guitarra) e Roberto “Bob” Hoffmann (bateria).
*Com informações da assessoria da banda

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