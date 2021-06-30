Bernardo John lança o clipe de "Será Que Você Sente?"

O músico capixaba Bernardo John segue preparando seu segundo álbum solo. Para ir matando a curiosidade dos fãs, ele apresenta o segundo single da empreitada: "Será que você sente?".
A faixa segue a entrega emocional de “Não me deixe para trás”, lançada no ano passado, mas com um ar intimista. Segundo o músico, a canção retoma a estética acústica de canções como “Sol e Sangue” - um dos destaques do seu primeiro disco solo, “Passa Raiar” (2013).
"'Será que você sente?' traz à tona angústias, dúvidas e detalhes de um sentimento afetivo e secreto. Este trabalho é mais um importante passo na transição do primeiro disco para esta nova fase de minha carreira. Nesses quase 9 anos de hiato entre o primeiro disco e o segundo que está sendo produzido, muita coisa mudou. Amadureci, tanto na vida como na música e esses novos trabalhos expressam bem os impactos que essas mudanças trouxeram a minha vida e, consequentemente, ao meu trabalho", adianta.
O disco ainda não tem data de lançamento, mas Bernardo garante que vem mais novidades neste ano. Enquanto isso, vale aproveitar para ouvir o novo som do capixaba, que está disponível nas plataformas de streaming e ganhou até um clipe gravado em Vitória (ES). Confira "Será que você sente?".
*Com informações da assessoria do cantor