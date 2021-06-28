Pedro Permuy

Funkeira capixaba grava clipe na Rocinha: “Me senti a Bibi Perigosa”

A cantora Rinnah chegou a filmar na laje da Mulher Maracujá e conheceu a própria mulher fruta, uma das personalidades mais conhecidas da comunidade carioca

Públicado em 

28 jun 2021 às 06:00
Colunista

A funkeira Rinnah em cena de gravação de clipe na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro Crédito: Danilson Santos
Saiu neste domingo (27) o novo clipe de Rinnah, funkeira capixaba que já fez festa até em suíte de luxo de motel do Espírito Santo para promover suas músicas. Na nova composição, a cantora usou o cenário da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para celebrar o empoderamento feminino.
Na história do clipe, Rinnah vira a “rainha da Rocinha” para cantar sobre o empoderamento feminino e a independência da mulher. “Os homens acham que chegam na balada e pegam quem quiser, fazem o que querem. Mas, hoje em dia, isso está praticamente do avesso. Nós também podemos chegar, pegar, descartar, fazer e acontecer com eles”, dispara.
À coluna, a artista detalha que, nas gravações, acabou se encantando com a vista para a Cidade Maravilhosa que se tem da famosa comunidade carioca: “Recebi tratamento vip. Eles querem até que eu volte, e eu vou voltar! A gente gravou em vários lugares bonitos e o visual é incrível. Estou quase comprando uma casa para férias lá”.
Rinnah compôs a canção, que foi produzida pelo DJ 2L da Rocinha, famoso nome do funk do Rio. “Decidimos gravar lá primeiro porque minha produtora agora é do Rio e também porque queria que a produção fosse do 2L da Rocinha. E a experiência foi ótima, fiquei encantada”, fala ela, que contracenou até na laje da Mulher Maracujá. “A gente subiu e desceu tanta escada que cheguei a ficar cansada (risos)”, brinca.
"O funk está quebrando barreiras internacionais. Têm muitos trabalhos bons que as pessoas precisam conhecer mais "
Rinnah - Cantora
A funkeira Rinnah em cena de gravação de clipe na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro Crédito: Danilson Santos
A capixaba, que já acumula 10 anos de carreira no funk, ainda destaca a importância da representatividade nas produções musicais. Para ela, a oportunidade de poder fazer a diferença é uma honra, como ela mesma diz. “Vou continuar trabalhando muito para mostrar o poder da mulher”, finaliza.
Atualmente Rinnah está morando em Copacabana, depois de decidir se mudar do Estado para ter mais oportunidades na música. De lá, continua visitando o Espírito Santo periodicamente até por também manter contatos profissionais na Capital. Em breve, anuncia que vai lançar outro clipe com um DJ capixaba. “Já está tudo pronto, mas estamos esperando um tempinho só para não atrapalhar este lançamento de agora”, confidencia.

Veja Também

Affair de Eduardo Costa, capixaba diz que bancava ex-marido: "Não o amava"

Capixaba nega traição e assume affair com Eduardo Costa: “Conhecendo melhor”

Capixaba cria cooperativa e une mais de 5 mil brasileiros em Portugal

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

