Funkeira capixaba grava clipe na Rocinha: “Me senti a Bibi Perigosa”

Saiu neste domingo (27) o novo clipe de Rinnah, funkeira capixaba que já fez festa até em suíte de luxo de motel do Espírito Santo para promover suas músicas. Na nova composição, a cantora usou o cenário da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, para celebrar o empoderamento feminino.
Na história do clipe, Rinnah vira a “rainha da Rocinha” para cantar sobre o empoderamento feminino e a independência da mulher. “Os homens acham que chegam na balada e pegam quem quiser, fazem o que querem. Mas, hoje em dia, isso está praticamente do avesso. Nós também podemos chegar, pegar, descartar, fazer e acontecer com eles”, dispara.
À coluna, a artista detalha que, nas gravações, acabou se encantando com a vista para a Cidade Maravilhosa que se tem da famosa comunidade carioca: “Recebi tratamento vip. Eles querem até que eu volte, e eu vou voltar! A gente gravou em vários lugares bonitos e o visual é incrível. Estou quase comprando uma casa para férias lá”.
Rinnah compôs a canção, que foi produzida pelo DJ 2L da Rocinha, famoso nome do funk do Rio. “Decidimos gravar lá primeiro porque minha produtora agora é do Rio e também porque queria que a produção fosse do 2L da Rocinha. E a experiência foi ótima, fiquei encantada”, fala ela, que contracenou até na laje da Mulher Maracujá. “A gente subiu e desceu tanta escada que cheguei a ficar cansada (risos)”, brinca.
"O funk está quebrando barreiras internacionais. Têm muitos trabalhos bons que as pessoas precisam conhecer mais "
A capixaba, que já acumula 10 anos de carreira no funk, ainda destaca a importância da representatividade nas produções musicais. Para ela, a oportunidade de poder fazer a diferença é uma honra, como ela mesma diz. “Vou continuar trabalhando muito para mostrar o poder da mulher”, finaliza.
Atualmente Rinnah está morando em Copacabana, depois de decidir se mudar do Estado para ter mais oportunidades na música. De lá, continua visitando o Espírito Santo periodicamente até por também manter contatos profissionais na Capital. Em breve, anuncia que vai lançar outro clipe com um DJ capixaba. “Já está tudo pronto, mas estamos esperando um tempinho só para não atrapalhar este lançamento de agora”, confidencia.