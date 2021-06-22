Affair de Eduardo Costa, capixaba diz que bancava ex-marido: "Não o amava"

A influenciadora e empresária Mariana Polastreli e o ex-marido, Eduardo Polastreli Crédito: Reprodução/Instagram @edupolastreli

Mariana Polastreli vem sendo massacrada nas redes sociais depois de ser acusada pelo ex-marido, o engenheiro Eduardo Polastreli, de abandoná-lo com os três filhos do casal para viver um romance com Eduardo Costa. À coluna, a influenciadora de Alegre confirmou que está, sim, conhecendo o sertanejo melhor. Mas a história não é bem como a contada pelo ex.

“Disse que não ia me pronunciar sobre isso, porque acho que ainda não é o momento de eu me expressar como gostaria. Mas estou com minha imagem, meu caráter... Tudo meu foi destruído, mas por pouco tempo. Primeiro, quem foge em 2021? Quem é a pessoa que foge de um relacionamento que ela mesma conduzia?”, começa.

E continua: “Em 2019, eu pedi meu divórcio pela primeira vez depois de 13 anos de casada. Eu já não suportava mais a situação. Por uma sequência de coisas que aconteceram naquele ano, eu cheguei a um ponto que não queria mais. Eu já não o amava como homem há muitos anos. Quem convive comigo, sabe disso. O que existia era respeito. Por mais o que ele tenha feito agora, que ele não teve um pingo de cuidado com o meu nome. Ele jogou da forma que quis, procurando o Leo Dias”.

A influenciadora e empresária detalha ainda que, em 2019, os dois ficaram vivendo na mesma casa, mas que passaram cerca de três meses em quartos separados. Segundo Mariana, Eduardo não aceitava o fim do relacionamento e se lamentava. “Ele sempre foi bom marido, mas não tem nada a ver com meu amor como mulher. Quem era a provedora do lar, desde 2014, era só eu. Ele tinha empresas, quebrou, se endividou e perdeu tudo”, afirma.

De acordo com Mariana, ela não sabia como lidar com toda essa situação: com os três filhos (um de 13 anos, um de 9 e um bebê de 9 meses) e a pressão do ex-marido sofrendo pela separação. “Ele, de fato, era bom marido porque me respeitava. Mas eu fazia o papel de homem. Com esses três meses instáveis, fiquei e voltei pelos meus filhos. Depois, engravidei do meu último filho, o Theo, que tem 9 meses, que foi nesse movimento de volta do casamento, mas não tinha mais o sentimento de homem e mulher”, retruca.

Desta última vez, quando acabou se envolvendo com Eduardo Costa, Mariana disse ao ex que queria o divórcio. “Pedi o divórcio de novo. Falei que respeitava ele, mas que não o amava como marido. E ele falou que eu tinha que me tratar. Falei que ia sair no dia seguinte, mas acho que ele pensou que eu faria como da primeira vez, que eu não teria coragem. Mas dessa vez eu fiz”, completa ela, dizendo que a conversa aconteceu num domingo.

Mariana, que atualmente está morando em Vila Velha, saiu de casa e foi em busca de outro lar para se mudar com a mãe e os três filhos. “Eu estou sendo julgada porque pedi o divórcio, porque saí de casa. Se fosse ele no meu papel, estava tudo certo. Mas as pessoas estão me julgando porque não têm a coragem que eu tive”, narra.