Luan Santana ao lançar "Morena": “Fiz muita música no Espírito Santo”

O cantor Luan Santana Crédito: Rodolfo Magalhães

Janeiro de 2021 foi superprodutivo para Luan Santana, que passou uns dias no Espírito Santo e, nesta sexta-feira (18), confirmou: “Fiz muitas músicas no Estado e, inclusive, uma delas está para ser lançada. Vamos entrar no ciclo de lançar uma atrás da outra, com ação, para a máquina ficar girando a todo vapor. Ainda não sei a ordem, mas até o fim do ano faremos esse método de lançamento sendo que a última sai em dezembro, quando a gente lança o álbum”.

A coluna, que não é boba nem nada, conversou com o cantor durante a coletiva de imprensa de lançamento de “Morena”, seu mais recente hit, que em menos de 4h conquistou mais de 400 mil visualizações só no YouTube. “É um clipe sexy, mas também é tenso. Tem uma surpresa no final... E a morena, a pessoa, tinha que ser alguém que tivesse essa experiência na câmera para encarnar essa pessoa de filme de ação, mistério, enigma...”.

Luan também diz que chegou a fazer aulas de interpretação para viver o detetive policial que ele interpreta durante o clipe. “Fiz aula de teatro. Para saber como pegava em uma arma, por exemplo. Eu nunca tinha pegado em uma arma, mas tinha que saber como pegar, como sacar, o olhar que faz”, detalha.

O cantor Luan Santana durante coletiva de imprensa do lançamento de "Morena" Crédito: Reprodução/Caldi Comunicação

E continua: “Eu me vejo atuando, fazendo filme. Acho que é uma extensão da sua arte. E o filme que me tiver vai ter música. E já temos um plano bem encaminhado”.

Sobre os próximos passos da carreira, o sertanejo não foge de dizer que está programando, sim, sua estreia no mundo pop internacional. Em breve, ele vai gravar em espanhol. “Quero primeiro gravar em espanhol, acho que é mais parecido com a gente... Somos latinos, o jeito de lançar, de trabalhar, é mais parecido. Já falo com alguns artistas internacionais no WhatsApp, nomes que todo mundo conhece, mas que não posso falar ainda”, completa.

HARMONIZAÇÃO FACIAL E NAMORO

Assim que voltou aos holofotes da mídia depois de alguns meses meio off por conta da pandemia da Covid-19 no Brasil, a aparência de Luan Santana foi tema de vários comentários na internet. Entre emagrecimento exagerado e rumores de harmonização facial, o cantor assume: “Sou super a favor de a pessoa fazer tudo, mas nunca tive coragem de fazer nada”.

E continua: “Nunca fiz nada no rosto. Eu emagreci muito, então perdi muito do rosto, do corpo, perdi gordura mesmo. Então acho que o contorno do rosto marcou mais. Mas não fiz nada. Se tivesse feito, não teria problema em dizer”.