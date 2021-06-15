Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pedro Permuy

Médico capixaba pede apresentadora da Record em casamento: "Príncipe"

Bruno Tourinho pediu Manoela Caiado em casamento em hotel de luxo do Rio de Janeiro. A apresentadora da emissora do bispo Edir Macedo compartilhou a novidade emocionada: "Vou me casar com um príncipe"

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 10:48

Públicado em 

15 jun 2021 às 10:48
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O médico Bruno Tourinho pede a jornalista Manoela Caiado, da Record, em casamento, em hotel de luxo do Rio de Janeiro
O médico Bruno Tourinho pede a jornalista Manoela Caiado, da Record, em casamento, em hotel de luxo do Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal
A coluna, que não é boba nem nada, já tinha adiantado que um médico do Espírito Santo estava vivendo um romance daqueles com uma apresentadora da Record News. E agora o amor dos dois, que estão juntos desde novembro de 2020, ganha um novo capítulo: Bruno Tourinho pediu Manoela Caiado em casamento no fim de semana em hotel de luxo do Rio de Janeiro - e é claro que ela disse sim. Apesar de não estar confirmada, a cerimônia é planejada para junho de 2022. 
Com direito a vídeo emocionado nas redes sociais, a âncora da emissora do bispo Edir Macedo mostrou o anestesiologista ajoelhado com a caixa da aliança na mão. Em seguida, ela aparece surpresa na filmagem e não segura as lágrimas. 
A jornalista buscou este colunista para contar a novidade e enviou, além do vídeo, fotos do momento: "Olha que gracinha a surpresa do Bruno!". 
O médico Bruno Tourinho pede a jornalista Manoela Caiado, da Record, em casamento, em hotel de luxo do Rio de Janeiro
O médico Bruno Tourinho pede a jornalista Manoela Caiado, da Record, em casamento, em hotel de luxo do Rio de Janeiro Crédito: Arquivo pessoal
Na web, Manu escreveu: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Vou me casar com um príncipe! Bruno Tourinho, eu te amo! Vou te fazer o homem mais feliz do mundo!". Os seguidores da bonita elogiaram o casal e deixaram seus votos de felicidades nos comentários do post, que em 24h colecionou mais de 22 mil visualizações só no Instagram. 

Veja Também

Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, 1 ano após Covid-19: “Marcas que ficam”

Joabe Reis: músico capixaba “vizinho de Roberto Carlos” vira mestre do jazz

Pabllo Vittar usa look feito por estilista do ES na Parada LGBT de SP

Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Capixaba celebridades espírito santo Famosos jornalismo Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória de Lula pode ser tão estratégica para Trump quanto a de Flávio Bolsonaro, diz professor Guilherme Casarões
democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados