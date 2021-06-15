Médico capixaba pede apresentadora da Record em casamento: "Príncipe"

Com direito a vídeo emocionado nas redes sociais, a âncora da emissora do bispo Edir Macedo mostrou o anestesiologista ajoelhado com a caixa da aliança na mão. Em seguida, ela aparece surpresa na filmagem e não segura as lágrimas.

A jornalista buscou este colunista para contar a novidade e enviou, além do vídeo, fotos do momento: "Olha que gracinha a surpresa do Bruno!".

Na web, Manu escreveu: "Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Vou me casar com um príncipe! Bruno Tourinho, eu te amo! Vou te fazer o homem mais feliz do mundo!". Os seguidores da bonita elogiaram o casal e deixaram seus votos de felicidades nos comentários do post, que em 24h colecionou mais de 22 mil visualizações só no Instagram.