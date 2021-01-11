Apresentadora da Record vive romance com médico capixaba: “Apaixonados”

A apresentadora Manoela Caiado e o médico Bruno Tourinho: assumiram o namoro! Crédito: Reprodução/Instagram @manucaiado

O amor sorriu para a jornalista Manoela Caiado e o médico Bruno Tourinho! Os dois estão há dois meses namorando e aproveitaram os embalos do réveillon para assumirem publicamente a relação. O médico anestesiologista do Espírito Santo postou fotos no Instagram ao lado da amada, e a âncora da emissora do bispo Edir Macedo fez o mesmo – com direito a declaração.

À coluna, ela confidenciou: “Nos conhecemos através de amigos em comum e estamos juntos há dois meses. Estamos bem apaixonados e nos organizando para estarmos sempre pertinho”.

Atualmente, Bruno mora em Florianópolis, e ela, em São Paulo . “Passamos o Natal em Vitória com as famílias e o réveillon em São Paulo”, completou ela.

Na ocasião das festas de fim de ano, a apresentadora já havia se declarado para o bonitão pelas redes sociais. No Instagram, legendou: “É, 2020... Depois de tantos momentos difíceis, fui presenteada com tanto! Tanto amor, tanto trabalho, tantas pessoas especiais... Obrigada!”. No clique, o casal surgiu dando um beijo daqueles!

Este colunista deseja felicidades ao casal!

SÓ HOMENS ALTOS!

Falando em namoro, a coluna, que tudo vê, viu mais essa: o youtuber Jeffree Star foi acusado de ser o pivô da suposta separação de Kanye West Kim Kardashian por ter se envolvido amorosamente com o rapper.

Em seu canal na internet, o influenciador que também é empresário do ramo da beleza publicou um vídeo com mais de 20 minutos em que esclarece toda a polêmica e nega qualquer relação com o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos

Na gravação, Jeffree usa como álibi o fato de só gostar de se relacionar com homens altos, até porque ele mede 1,85 m. Kanye tem 1,73 m. Então tá!

Em tempo: o vídeo (assista abaixo) atingiu mais de 5 milhões de visualizações em menos de 12 horas.

VESTIU A CAMISA!

Os posts, feitos por dezenas de figurões que prestigiam o entretenimento capixaba e são fãs de carteirinha da publicação, serviram justamente para mostrar a relevância do conteúdo que é produzido em torno do tema por esta rede de comunicação. Nota 10!

FLASH FASHION

Requisitado consultor de moda de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Rodrigo Siqueira passou pelo Estado na última semana. Na foto, com a empresária Fabíola Jantorno, que tem loja de multimarcas em Vila Velha

O consultor de moda Rodrigo Siqueira e a empresária Fabíola Jantorno: tarde em Vila Velha Crédito: Brunella Jantorno

FALANDO EM FASHION...