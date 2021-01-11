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Pedro Permuy

Apresentadora da Record vive romance com médico capixaba: “Apaixonados”

Manoela Caiado, âncora da emissora do bispo Edir Macedo, está namorando o anestesiologista Bruno Tourinho há dois meses

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 06:00

Públicado em 

11 jan 2021 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A apresentadora Manoela Caiado e o médico Bruno Tourinho: assumiram o namoro!
A apresentadora Manoela Caiado e o médico Bruno Tourinho: assumiram o namoro! Crédito: Reprodução/Instagram @manucaiado
O amor sorriu para a jornalista Manoela Caiado e o médico Bruno Tourinho! Os dois estão há dois meses namorando e aproveitaram os embalos do réveillon para assumirem publicamente a relação. O médico anestesiologista do Espírito Santo postou fotos no Instagram ao lado da amada, e a âncora da emissora do bispo Edir Macedo fez o mesmo – com direito a declaração.
À coluna, ela confidenciou: “Nos conhecemos através de amigos em comum e estamos juntos há dois meses. Estamos bem apaixonados e nos organizando para estarmos sempre pertinho”.
Atualmente, Bruno mora em Florianópolis, e ela, em São Paulo. “Passamos o Natal em Vitória com as famílias e o réveillon em São Paulo”, completou ela.
Na ocasião das festas de fim de ano, a apresentadora já havia se declarado para o bonitão pelas redes sociais. No Instagram, legendou: “É, 2020... Depois de tantos momentos difíceis, fui presenteada com tanto! Tanto amor, tanto trabalho, tantas pessoas especiais... Obrigada!”. No clique, o casal surgiu dando um beijo daqueles!
Este colunista deseja felicidades ao casal!

SÓ HOMENS ALTOS!

Falando em namoro, a coluna, que tudo vê, viu mais essa: o youtuber Jeffree Star foi acusado de ser o pivô da suposta separação de Kanye West e Kim Kardashian por ter se envolvido amorosamente com o rapper.
Em seu canal na internet, o influenciador que também é empresário do ramo da beleza publicou um vídeo com mais de 20 minutos em que esclarece toda a polêmica e nega qualquer relação com o ex-candidato à presidência dos Estados Unidos.
Na gravação, Jeffree usa como álibi o fato de só gostar de se relacionar com homens altos, até porque ele mede 1,85 m. Kanye tem 1,73 m. Então tá!
Em tempo: o vídeo (assista abaixo) atingiu mais de 5 milhões de visualizações em menos de 12 horas. 

VESTIU A CAMISA!

Marcus Buaiz foi outra personalidade que aderiu à campanha da nossa Revista.AG, comandada pela editora Mariana Perini, de A Gazeta. Na última semana, posou na mansão em que se hospedou durante a pandemia com Wanessa Camargo e os filhos, no Espírito Santo, com a camiseta que estampou o movimento #AgLovers.
Os posts, feitos por dezenas de figurões que prestigiam o entretenimento capixaba e são fãs de carteirinha da publicação, serviram justamente para mostrar a relevância do conteúdo que é produzido em torno do tema por esta rede de comunicação. Nota 10!
Para acompanhar o movimento digital, acesse e siga as hashtags #AgLover e #AgLovers no Instagram (clique aqui).

FLASH FASHION

Requisitado consultor de moda de Belo Horizonte, em Minas Gerais, Rodrigo Siqueira passou pelo Estado na última semana. Na foto, com a empresária Fabíola Jantorno, que tem loja de multimarcas em Vila Velha.
O consultor de moda Rodrigo Siqueira e a empresária Fabíola Jantorno: tarde em Vila Velh
O consultor de moda Rodrigo Siqueira e a empresária Fabíola Jantorno: tarde em Vila Velha Crédito: Brunella Jantorno

FALANDO EM FASHION...

O policial militar gato de Guarapari, Rapha Santana, que faz sucesso nas redes sociais com quase 100 mil seguidores e que já foi manchete desta coluna em setembro do ano passado, posou para as lentes do fotógrafo Maykon Vaz. Os cliques compõem recente ensaio de moda que o agente fez em paisagens paradisíacas do próprio balneário capixaba.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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