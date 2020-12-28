Wanessa Camargo: “Morar no ES me mostrou que eu seria feliz aqui”

A cantora Wanessa Camargo posa na Serra, no Espírito Santo Crédito: Pedro Permuy

Wanessa Camargo não podia imaginar que seu próprio produtor, César Lemos, era capixaba. A filha de Zezé Di Camargo Zilu descobriu isso durante a pandemia, quando o profissional veio ficar ao lado da família no Espírito Santo (como ela) e acabou se colocando à disposição da artista para novos trabalhos. E ela amou – mas não mais do que ela tem apreciado descobrir que seria muito contente se vivesse no Estado. “Morar no Espírito Santo me mostrou que eu seria feliz aqui”, confidencia.

Ao lado do marido, Marcus Buaiz , que é empresário capixaba, e dos filhos, José Marcus e João Francisco, ela está passando a segunda longa temporada de 2020 em mansão no Espírito Santo até a primeira quinzena de janeiro.

Nesse meio tempo, está desfrutando de todas as possibilidades, como fala durante recepção exclusiva que fez à coluna no último fim de semana. “Principalmente por essa natureza, aqui, olha, que a gente não tem em São Paulo”, diz, apontando para a vista que se tem da sala íntima no segundo andar da residência que a está abrigando.

“Ficava com medo de ficar muito tempo fora de São Paulo pelo meu ofício, de fazer música, mas tê-lo (César Lemos) aqui e chamando outras pessoas para a gente produzir tem sido fantástico. A gente tanto quer ter uma moradia aqui, sim, mas definitivo não dá por conta da escola das crianças, minha família está lá... Estar em outra cidade dificultaria mais a gente a se ver. Então a gente tem que se dividir, porque para o Marcus também é importante estar perto da família dele aqui, no Espírito Santo”, fala.

"Nada é definitivo na vida. Não fecho oportunidades para nada " Wanessa Camargo - Cantora

A cantora Wanessa Camargo posa na Serra, no Espírito Santo Crédito: Pedro Permuy

Há 15 anos (desde que namorava com o amado), Wanessa frequenta o Estado, mas acabou se surpreendendo, também, com o capixaba durante esse período de moradia prolongada.

“A gente vinha para passar 10, 15 dias. Dessa vez, tem sido uma experiência incrível poder estar mais no dia a dia. Você começa a conhecer, ampliar seus conhecimentos dos lugares. E as pessoas daqui, que eu tenho conhecido, me surpreenderam. Musicalmente falando também. Tive uma sorte grande com meu produtor, tanto de ser daqui quanto de estar aqui nesse período”, avalia.

Da vida, que ela faz um saldo positivo e anseia ainda mais melhoras para 2021, só tem sentido falta de uma coisa: a mãe. Zilu, que mora entre Brasil e Estados Unidos, voltou para o CEP de Miami em fevereiro deste ano. De lá para cá, não teve mais contato com as filhas. “Quando começou a pandemia, mesmo, ela já estava lá e quanto fechou tudo ela decidiu não voltar mais”, detalha.

Por outro lado, quem está já curtindo momentos com Wanessa é a irmã, Camilla Camargo , que veio de carro de São Paulo ao Espírito Santo para passar as festas de fim de ano com a família. Tânia Buaiz , mãe de Marcus, também está na casa com o clã Camargo Buaiz.

“Estamos felizes e ansiosos para a chegada da Julia (Camilla está grávida). Vai ser a primeira menina entre todos os primos”, diz a cantora, que ainda nega os boatos em torno de um possível novo filho entre ela e Marcus.

Na vida profissional, o sentimento é o mesmo: “A gente ficou muito contente com o W Doc, que foram os documentários dos 20 anos de carreira que comemorei neste ano. Cada um foi uma viagem no tempo, tanto para mim como para os fãs. E lançamos ‘Universo Invertido’, um novo trabalho, inédito e todo autoral. Agora é aguardar a volta dos shows (risos). Até surgiram oportunidades para fazer drive-in, por exemplo, mas sou muito cautelosa”, termina.

Depois de um Natal entre família, o réveillon de Wanessa seguirá o mesmo clima festivo entre família, no Estado.