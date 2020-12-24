Trans capixaba espancada no RJ, Alice Felis tem dia de princesa no ES

A modelo Alice Felis, trans capixaba que foi vítima de transfobia no Rio de Janeiro em agosto de 2020 Crédito: Vagner Rezende

No primeiro ensaio, que realizou na tarde desta quarta (23) no espaço de beleza de Heyd Tex, em Jardim Camburi, na Capital, passou por um dia de princesa para se produzir para vídeo e fotos com o fotógrafo Vagner Rezende. “Já passei por oito cirurgias no rosto e vou precisar de mais duas. E ainda vou fazer todo o procedimento dentário”, fala ela, que já gastou cerca de R$ 180 mil com as operações. “Mas só de estar viva... Já é uma vitória, já é maravilhoso”, pondera

A modelo Alice Felis, trans capixaba que foi vítima de transfobia no Rio de Janeiro em agosto de 2020 Crédito: Vagner Rezende

“E eu e Mirella vamos gravar um clipe, agora no início do ano, também. Estou muito contente e um dos motivos de ter me mudado para São Paulo foi para sair da prostituição, para onde não pretendo voltar, e investir na carreira como influenciadora”, disse, em encontro com este colunista nesta quarta (23).

"Ainda me pergunto o porquê da agressão. E não é só comigo, muitas trans passam por situações parecidas por nada " Alice Felis - Modelo

A modelo Alice Felis, trans capixaba que foi vítima de transfobia no Rio de Janeiro em agosto de 2020 Crédito: Vagner Rezende

Outro motivo que a fez mudar de CEP, da Cidade Maravilhosa para a Capital paulista, foi o medo. Desde o episódio traumático, a modelo capixaba tem evitado até sair de casa. “Não me sinto segura em várias situações. Se um homem pega em mim de um jeito diferente já me passa um filme na cabeça. E ele (o suspeito) estava preso, mas foi solto para responder em liberdade. Ele estava andando em Copacabana como se não devesse nada”, lamenta.

"Muita gente ainda duvida de mim. Acham que eu armei tudo para ganhar essa visibilidade " Alice Felis - Modelo

A modelo Alice Felis entre a equipe que a produziu: Roberta Borges e Heyd Tex (em pé) e Caic Goulart e Aurélio Fachetti (sentados) Crédito: Vagner Rezende

Neste caso, Alice é assessorada por uma advogada no Rio, que está tocando este e mais outro processo que a modelo decidiu mover contra uma terceira pessoa, que prefere não revelar por questões de sigilo da Justiça. “Ter visibilidade, como eu tive, é bom por um lado, mas acaba sendo ruim por outro. É uma pressão que só quem passa tem ideia”, reitera.

A modelo pretende voltar para São Paulo no dia 28 ou 29 deste mês.

A modelo Alice Felis, trans capixaba que foi vítima de transfobia no Rio de Janeiro em agosto de 2020 Crédito: Vagner Rezende

A modelo Alice Felis, trans capixaba que foi vítima de transfobia no Rio de Janeiro em agosto de 2020 Crédito: Vagner Rezende

DIGA XIS!

Natal na Vila: Carlinhos Maia e a atriz Vanessa Giácomo Crédito: Fred Pontes

Natal na Vila de Carlinhos Maia: a ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho Crédito: Fred Pontes

NA RÁDIO COM LÍGIA MENDES

A jornalista capixaba Kizzy Bortolo, natural de Castelo, no Sul do Espírito Santo, já brilha nas páginas da Marie Claire, da Editora Globo, há algum tempo com uma coluna que dá visibilidade a casos que envolvem histórias de mulheres fortes. E, agora, é a nova companheira de rádio de Lígia Mendes no Tô Na Pan. Nesse novo quadro, trata dos mesmos temas que da publicação impressa e digital, mas com outra abordagem.