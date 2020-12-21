Capixaba que fez bariátrica aos 16 anos vira musa saudável do Instagram

A empresária e influenciadora Naiara Henrique Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @naiziinha

Pesando 130 quilos quando tinha 16 anos de idade, Naiara Henrique Barbosa, agora com 27, recebeu todas as indicações possíveis para ser submetida à bariátrica . Ela decidiu à época, com os pais (os dois já tinham feito a cirurgia para emagrecer), operar com um famoso médico de Vitória e, de lá para cá, teve altos e baixos provocados pela distorção na imagem.

“As pessoas não falam, na internet, do reganho de peso, dos vícios que podem ser criados... Só na perda de peso, que é a ‘lua de mel’ da bariátrica”. Até por esse motivo, a capixaba pensou que poderia explorar esse nicho falando dos pontos positivos, mas também dos negativos, da cirurgia na web.

Há mais ou menos um ano e meio, quando voltou ao foco depois de quase engordar tudo o que havia emagrecido com a cirurgia metabólica, passou também a trabalhar no Instagram abordando o próprio estilo de vida e a mudança pela qual havia passado. Antes, era gerente administrativo de uma empresa.

“Comecei a melhorar a alimentação, coloquei vários exercícios físicos como meta, parei praticamente de beber... E muitas pessoas se identificaram com o que eu passei e acho que passaram a me acompanhar por isso, por eu mostrar tudo”, avalia.

Mas toda a dificuldade que enfrentou Naiziinha, como é conhecida nas redes sociais, é compreensível. Na terça-feira anterior à sua cirurgia (ela operou em uma sexta) o pai dela morreu depois de um acidente vascular cerebral (AVC). Mesmo assim, se submeteu à operação, mas também pagou um preço alto pela falta do provedor em casa.

“Minha mãe teve que tomar as rédeas da família, mas não podia fazer aquilo sozinha. Então acabou que todos fomos afetados de forma muito grande, é claro. E decidi operar porque já estava sem esperança na vida. Tinha tomado já remédio para emagrecer, ido para spas, nutricionistas incontáveis, endocrinologistas... Mas sempre naquele cenário típico: faz, larga, volta, faz mais ou menos, larga”, lembra.

"As pessoas que estão acima do peso têm dificuldade de aceitar que a obesidade é uma doença " Naiara Henrique Barbosa, a Naiziinha - Empresária e influenciadora

Por outro lado, a influenciadora, que hoje tem mais de 65 mil seguidores só no Instagram, destaca que nenhuma opinião ou atitude podem ser justificativa para a gordofobia, por exemplo.

“Não sou militante da bariátrica. Não acho que é o único caminho. É uma opção. E hoje eu fiz as pessoas se interessarem e se inspirarem pelo estilo de vida que eu tenho. Estava quase alcoólatra quando operei. E também combato a gordofobia . Não sou coach do fracasso, não sou dessa abordagem (risos). Mas falo da importância de vários aspectos, da não cobrança, de não querer a perfeição”, pondera.

"Eu fui obesa mórbida. Não tenho como querer uma bunda dura sem celulite. São padrões " Naiara Henrique Barbosa, a Naiziinha - Empresária e influenciadora