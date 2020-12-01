Vídeo: Jesus Luz mostra Convento e posa para marca capixaba no ES

Jesus Luz está em terras capixabas! O DJ e modelo de 33 anos de idade chegou ao Espírito Santo na noite desta segunda (30) e, pelas redes sociais, exibiu o Convento da Penha, visto da Terceira Ponte. Em vídeo, o ex de Madonna também surgiu no calçadão da Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta terça (1°). Em seguida, partiu para frente das câmeras.
A coluna, que não é boba nem nada, descobriu que o bonitão viajou para o Estado a convite de uma marca capixaba - para a qual está exibindo a figura para campanha que será divulgada em breve.
O modelo - que é pai da pequena Malena, de 3 anos de idade, fruto de seu relacionamento com Carol Ramiro - está desde o início da manhã posando para as lentes do fotógrafo Chrystian Henrique com beleza assinada por Victor Chevalier.