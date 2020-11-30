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Pedro Permuy

Guilherme Napolitano: "Falta de privacidade afetou minha saúde mental"

Modelo abriu o jogo sobre relacionamento com Gabi Martins, polêmicas no BBB 20 e revelou vontade de conhecer o Espírito Santo

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 nov 2020 às 05:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy Pedro Permuy
O modelo e ex-BBB Guilherme Napolitano
O modelo e ex-BBB Guilherme Napolitano Crédito: Roberto Trumpas/Reprodução/Instagram @guinapolitano
Guilherme Napolitano nunca esteve tão em alta. Ele atendeu a coluna às 23h50 de um dia da última semana e ficou até quase 1h da madrugada seguinte ao telefone. Na ocasião, havia acabado de voltar de uma viagem que fez ao Jalapão e ia emendar a trip com um trabalho em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ele conta que, depois do sucesso no BBB 20, a falta de privacidade é uma das únicas coisas que o incomodou com a chegada da fama.
"A falta de liberdade me incomoda muito. Às vezes procuro ficar um pouco off das redes sociais e os fãs até já perceberam isso. Não que me faça mal, mas às vezes é bom sentir aquilo que eu sentia antes do BBB. Se guardar, ter o momento fora da internet, também é bom. A falta de privacidade afetou minha saúde mental, principalmente no começo. Com o tempo, você vai aprendendo a lidar mesmo", confidenciou.
"Quando entrei no 'BBB 20' sabia que muita gente não ia gostar de mim "
Guilherme Napolitano - Modelo e ex-BBB
Segundo ele, a própria viagem ao Jalapão foi uma válvula de escape da rotina corrida que tem em São Paulo. Alguns pontos do roteiro não tinham nem sinal de telefone direito e o bonitão aproveitou para descansar do frenesi digital. “Tem hora que quero fazer as coisas por fazer e não para mostrar. Aproveitei muito esse tempo no Jalapão. Não fui para lá só para postar e mostrar na internet”, falou.
"O importante é você estar bem com você mesmo "
Guilherme Napolitano - Modelo e ex-BBB
Não bastasse o assédio, que só aumenta por parte de quem virou fã do modelo desde quando ele protagonizou na telinha da Globo, o quanto uma pessoa está disposta a mostrar sua admiração é outro ponto que surpreende Guilherme.
"Falo que me chocou muito, que eu nunca imaginei, é que tiveram pessoas que fizeram tatuagem com meu rosto. Isso é uma demonstração de muito amor e carinho e sempre falo que tem que ter responsabilidade, porque tatuagem é para sempre. Mas sou muito grato. Ah, e já ganhei um cachorro também (risos). Eu e a Gabi (Martins)", afirmou.
Inclusive sobre a cantora, que foi colega de confinamento no reality, ele ainda ponderou: “A gente está levando a nossa relação. Deixando as coisas acontecerem e, claro, que o que for pra acontecer vai acontecer”.
A boataria em torno de um possível romance entre ele e Gabi voltou a ser espalhada depois que os dois surgiram em clima de amor em clipe que ela lançou recentemente chamado “Covardia”. Sobre as polêmicas da relação dos dois dentro da casa mais vigiada do Brasil e sobre possíveis impressões erradas que ele poderia ter se preocupado de passar, ele nega.
“A mãe dela sempre me defendeu. E a pessoa que mais quer o bem é a família. E a família, que acompanhou de verdade, viu como eu cuidava dela (Gabi). E ela mesma, depois, falou em relação a isso. E nem todo mundo tem oportunidade de acompanhar a casa 24h para ter uma opinião precisa. A edição, com os cortes, acaba trocando a opinião da pessoa. E a opinião dessa mesma pessoa pode mudar se ela acompanhar o reality não só pela edição”, retrucou.
"Não acho que tenho que provar nada para ninguém "
Guilherme Napolitano - Modelo e ex-BBB
Guilherme Napolitano conversa com Gabi Martins no BBB 20
"BBB 20": Gabi Martins e Guilherme Napolitano conversam na casa mais vigiada do Brasil Crédito: TV Globo/Reprodução
E Guilherme tanto sustenta seu posicionamento que, mesmo agora, depois de saber do que o público gostou ou não dentro da casa, diz que não mudaria nada do que fez em sua trajetória. “Nossos erros fazem a gente amadurecer. Não posso falar que mudaria algo, porque todas as coisas que eu fiz não foram com a intenção de errar. Mas o ser humano erra e não me arrependo, porque aprendi com todos os meus erros. E se não tivesse aprendido, repetiria alguns deles”, concluiu.
Depois dos mais recentes trabalhos e de ter posado em cliques para lá de sensuais no Jalapão, o modelo diz que os fãs podem esperar mais coisas boas vindo aí. E ele ainda confidenciou sobre uma possível visita ao Espírito Santo: "Nunca fui e espero conhecer. Tenho conhecido muitos lugares no Brasil. Estou aproveitando bastante as belezas daqui e sempre surgem trabalhos. Então, aproveito alguns dias por onde passo. Se Deus quiser, vou ter a oportunidade de conhecer o Espírito Santo".

A FOTO QUE CANTA

Na última quinta (26), o Quinta das Estrelas, projeto artístico desenvolvido no Salome Bar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, recebeu o cantor Sylvinho Blau-Blau. O artista de 61 anos de idade se jogou no rock nacional dos anos 1980 e agitou o ambiente, que também foi frequentado por outras personalidades cariocas na ocasião. As fotos enviadas à coluna são do fotógrafo Fred Pontes.

Sylvinho Blau-Blau canta na Quinta das Estrelas

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Pedro Permuy

Pedro Permuy Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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