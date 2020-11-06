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Música

Em nova fase, Gabi Martins lança clipe com participação de Gui Napolitano

Em entrevista para A Gazeta, Gabi conta sobre sua situação atual com Gui e anuncia gravação de novo DVD com grandes participações para dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2020 às 14:07

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 14:07

Gabi Martins aparece junto com Gui Napolitano nos bastidores do clipe de
Gabi Martins lança clipe com participação de Gui Napolitano Crédito: Fabrizio Toniolo/ Divulgação
A cantora e ex-BBB Gabi Martins lançou, nesta quinta-feira (05), o clipe de Covardia, que tem a participação de Guilherme Napolitano, com quem protagonizou um romance no BBB 20. A música dá o start para a nova fase da loira, que se consolidará em dezembro, quando Gabi grava seu DVD com participações a serem anunciadas em breve.
Passados mais de seis meses desde o fim do reality, Gabi recorda que se assustou no momento em que tomou conhecimento da pandemia da Covid-19, principalmente quando descobriu que pessoas haviam morrido. "A situação do mundo, as pessoas usando máscara, foi um choque muito grande. Saí de um confinamento e entrei em outro", comenta.
A pandemia, no entanto, não impediu Gabi de continuar produzindo. A artista focou em escrever, compor, tocar violão e a transformar em música os momentos que viveu dentro da casa. Desde o fim do programa, foram mais de 40 composições escritas.
Eu foquei em escrever as músicas que eu queria ter escrito durante o programa. Mas como não tínhamos lápis e papel, não dava, conta.
Das composições, 12 farão parte da gravação do DVD, em dezembro. O trabalho deve falar sobre momentos vividos pela artista no reality e o sertanejo continua sendo o foco de seu som. "Covardia", por exemplo, é fruto de seu relacionamento com Guilherme.
"Numa conversa de madrugada, ele me ligou e terminou por telefone. Naquele momento fiquei muito chateada e escrevi essa música com mais três amigos"
Gabi Martins - Cantora e ex-BBB
Todo mundo acompanhou nosso relacionamento. Foi um término como qualquer outro. Assim que eu postei a composição, foi uma repercussão muito grande, as pessoas logo associaram. Então esperei o momento certo para lançar a música e o clipe, completa.
No roteiro, Gabi Martins está em um quarto de hotel, sendo acordada às 3h da manhã com a ligação do amado, os dois se falam ao telefone e, na sequência, é revelada a identidade de Guilherme, que fica atrás de um holofote gigante. Em diferentes cortes, Gabi aparece tocando piano e fala: Que você não me amava eu já sabia, mas terminar por telefone, é covardia. Foi só ouvir o tom do seu alô que o meu sexto sentido me avisou, com lembranças dos dois em distintos momentos de felicidade.
A artista conta que, mesmo o clipe mostrando uma situação triste, a ideia é relembrar as coisas boas vividas pelo casal e homenagear os fãs que torciam por eles. O final de Covardia foi aberto para que os fãs escolhessem se o casal continuaria junto ou apenas na amizade. Em uma votação, 98% do público escolheu o final com os dois terminando juntos.
Passado o reality e a separação, Gabi confessou para A Gazeta que ela e Gui continuam muito amigos e que o sentimento criado na casa continua.
A nossa relação hoje mostra o quanto a gente evoluiu e amadureceu. O Gui demonstrou muita generosidade aceitando o convite para participar do clipe, e estamos nos conhecendo melhor fora da casa mais vigiada do planeta. Se conhecer não é namorar, nós estamos solteiros.

AMOR PELO ESPÍRITO SANTO

Gabi esteve no Espírito Santo, pela primeira vez, há dois meses atrás, visitando a amiga e ex-sister Gizelly Bicalho. As duas se encontraram na praia de Iriri, sul do estado, junto com a mãe da capixaba, a empresária Márcia Bicalho. A cantora disse que amou a culinária do estado e a simpatia dos capixabas, e que já quer voltar:
Eu amei o Espírito Santo. As pessoas são super simpáticas. A comida nossa! eu fiquei muito apaixonada e quero voltar o mais rápido possível. Ainda não tenho data, mas já falei pra Gizelly que quero voltar.
*Vinícius Zagoto é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

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