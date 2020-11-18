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Pedro Permuy

Luciana Gimenez usa joia de R$ 14 mil feita por designer capixaba

Mãe de Lucas Jagger escolheu peça de ouro branco, pérolas e diamantes e posou com vestido "pretinho básico" para exibir o acessório luxuoso

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:07

Públicado em 

18 nov 2020 às 16:07
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A apresentadora Luciana Gimenez usa joias Carla Buaiz, designer do Espírito Santo
A apresentadora Luciana Gimenez usa joias Carla Buaiz, designer do Espírito Santo Crédito: Atto Marketing/Divulgação
Não é a primeira vez que Luciana Gimenez usa joias do Espírito Santo. Mas no último dia 3 de novembro, o motivo do mimo luxuoso foi especial. A mãe de Lucas Jagger escolheu um brinco da designer Carla Buaiz para celebrar nada menos que seu aniversário de 51 anos de idade.
Luciana selecionou a peça que é parte da coleção Highlands. O brinco é feito em ouro branco com cristais, pérolas cultivadas e diamantes. A coluna, que não é boba nem nada, sabe que no mercado o item é avaliado em cerca de R$ 14,6 mil. 
“Ficamos superfelizes em ver a Luciana em um programa tão especial quanto o de aniversário com o brinco da nossa joalheria. Uma verdadeira honra", comemora a designer, confidenciando a novidade.
E essa não é a primeira vez que a designer tem o nome vinculado a outras grandes personalidades. Recentemente, Carla anunciou que fará uma peça em homenagem a Gilberto Gil pelo Festival de Cinema de Vitória, como adiantou a jornalista Renata Rasseli, colunista de A Gazeta.
Em outras oportunidades, a empresária capixaba também já assinou a composição de peças de AnittaMatheus Nachtergaele e Betty Faria, além de ter participado de grandes eventos com suas coleções, como quando marcou presença na Casa Cor Rio, em 2016.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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