Luciana Gimenez usa joia de R$ 14 mil feita por designer capixaba

Não é a primeira vez que Luciana Gimenez
usa joias do Espírito Santo
. Mas no último dia 3 de novembro, o motivo do mimo luxuoso foi especial. A mãe de Lucas Jagger
escolheu um brinco da designer Carla Buaiz
para celebrar nada menos que seu aniversário de 51 anos de idade.
Luciana selecionou a peça que é parte da coleção Highlands. O brinco é feito em ouro branco com cristais, pérolas cultivadas e diamantes. A coluna, que não é boba nem nada, sabe que no mercado o item é avaliado em cerca de R$ 14,6 mil.
“Ficamos superfelizes em ver a Luciana em um programa tão especial quanto o de aniversário com o brinco da nossa joalheria. Uma verdadeira honra", comemora a designer, confidenciando a novidade.
Em outras oportunidades, a empresária capixaba também já assinou a composição de peças de Anitta
, Matheus Nachtergaele
e Betty Faria
, além de ter participado de grandes eventos com suas coleções, como quando marcou presença na Casa Cor Rio, em 2016.