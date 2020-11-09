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Pedro Permuy

Claudia Gregório quebra recorde com 32 anos no ar na TV Gazeta

Jornalista da afiliada da Globo no Espírito Santo, que está na Rede Gazeta desde fevereiro de 1988, é a apresentadora há mais tempo no ar do Estado

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

09 nov 2020 às 05:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta
A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta/Divulgação
O título que Cláudia Gregório ostenta é sem precedentes. Nunca antes na história da televisão capixaba uma apresentadora ancorou por tanto tempo um telejornal sem interrupção. São 32 anos exibindo a figura na telinha da nossa TV Gazeta e, de lá para cá, ocupou todas as bancadas dos jornalísticos da afiliada da TV Globo no Espírito Santo. "Imagina que nunca pensei que fosse ser apresentadora. Tive a oportunidade e, até hoje, sempre que surge algo novo eu vou. E foi como eu fiz", dispara.
Em dezembro deste ano, a jornalista de 54 anos de idade completa 33 de Rede Gazeta. Mas longe dela - que é mãe de Anna Clara, Giulia e João Pedro e, há 30 anos, esposa de Rogério - ficar apegada ao modo de fazer do tempo em que entrou na empresa ou a um formato que hoje já não atende ao seu público fiel.
O fato é que a coluna, que tudo vê, observa que o mercado pretere quem não entende (e absorve!) esses movimentos. "Principalmente ligados à tecnologia. Que é, acho, o que ainda me deslumbra. Fico impressionada com a agilidade de tudo, da informação... Olha que sempre fomos ágeis (risos), mas hoje em dia... E eu não parei no tempo. Acompanhei todas as mudanças e me sinto atual. Em tudo. Mudou modo de falar na TV, roupa, produção, jeito de produzir o conteúdo que vai ao ar...", entrega.
A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta
A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta Crédito: Arquivo pessoal/Cedoc A GAZETA
"Fico orgulhosa da minha trajetória. Sinto dever cumprido e o reconhecimento das pessoas me reforça isso "
Cláudia Gregório - Jornalista e apresentadora do Jornal do Campo
A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta
A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta, no cenário do Jornal do Campo Crédito: Arquivo pessoal/Cedoc A GAZETA
Além de apresentadora do Jornal do Campo, que vai ao ar nas manhãs de domingo, atualmente Cláudia também é editora do ES2, apresentado por Daniela Abreu, nas noites de segunda a sábado. "Tudo começou comigo substituindo Jane Ferreguetti em um sábado, lá em 88. Lembro que todo mundo me assistiu, mas ninguém sabia antes. E ligaram, elogiaram... Eu já tinha feito o teste antes e Abdo (Chequer) tinha gostado. Só que não havia uma vaga até então", lembra.
Nessas décadas, a jornalista também já editou o ES1, atualmente apresentado por Philipe Lemos e Rafaela Marquezini; apresentou o Bom Dia Espírito Santo ao lado do próprio Abdo Chequer, que é agora diretor de Jornalismo da Rede Gazeta; e, além da ancoragem, há cerca de 10 anos passou a assinar a edição de seu Jornal do Campo.
A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta
A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta, dividindo bancada com o atual diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, quando também apresentava o BDES Crédito: Arquivo pessoal/Cedoc A GAZETA
Considerada, inclusive, a "cara" do matinal de domingo da TV Gazeta, Claudia corrobora: "A imagem tem um impacto muito grande. E sempre fui muito preocupada em como estou, como vou para o estúdio. No dia a dia sou isso aqui, sem maquiagem, sem cabelo... Mas tenho toda uma preocupação. Pode colocar aí que agora o drama são as roupas. Me olho no vídeo e acho que engordei um pouco nessa quarentena", fala, às gargalhadas.
E conclui: "Também só tenho a agradecer. O carinho com a equipe, com o pessoal que me grava, com as pessoas que me acompanham e pedem foto... Antes pediam autógrafo, agora foto (risos). Sem contar o carinho e entrega que eu vejo quando viajo para gravar com os produtores. Sou muito grata e realizada por isso".

Claudia Gregório quebra recorde com 32 anos no ar na TV Gazeta

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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