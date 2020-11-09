Claudia Gregório quebra recorde com 32 anos no ar na TV Gazeta

A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta/Divulgação

O título que Cláudia Gregório ostenta é sem precedentes. Nunca antes na história da televisão capixaba uma apresentadora ancorou por tanto tempo um telejornal sem interrupção. São 32 anos exibindo a figura na telinha da nossa TV Gazeta e, de lá para cá, ocupou todas as bancadas dos jornalísticos da afiliada da TV Globo no Espírito Santo . "Imagina que nunca pensei que fosse ser apresentadora. Tive a oportunidade e, até hoje, sempre que surge algo novo eu vou. E foi como eu fiz", dispara.

Em dezembro deste ano, a jornalista de 54 anos de idade completa 33 de Rede Gazeta . Mas longe dela - que é mãe de Anna Clara, Giulia e João Pedro e, há 30 anos, esposa de Rogério - ficar apegada ao modo de fazer do tempo em que entrou na empresa ou a um formato que hoje já não atende ao seu público fiel.

O fato é que a coluna, que tudo vê, observa que o mercado pretere quem não entende (e absorve!) esses movimentos. "Principalmente ligados à tecnologia. Que é, acho, o que ainda me deslumbra. Fico impressionada com a agilidade de tudo, da informação... Olha que sempre fomos ágeis (risos), mas hoje em dia... E eu não parei no tempo. Acompanhei todas as mudanças e me sinto atual. Em tudo. Mudou modo de falar na TV, roupa, produção, jeito de produzir o conteúdo que vai ao ar...", entrega.

A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta Crédito: Arquivo pessoal/Cedoc A GAZETA

"Fico orgulhosa da minha trajetória. Sinto dever cumprido e o reconhecimento das pessoas me reforça isso " Cláudia Gregório - Jornalista e apresentadora do Jornal do Campo

A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta, no cenário do Jornal do Campo Crédito: Arquivo pessoal/Cedoc A GAZETA

Além de apresentadora do Jornal do Campo, que vai ao ar nas manhãs de domingo, atualmente Cláudia também é editora do ES2, apresentado por Daniela Abreu , nas noites de segunda a sábado. "Tudo começou comigo substituindo Jane Ferreguetti em um sábado, lá em 88. Lembro que todo mundo me assistiu, mas ninguém sabia antes. E ligaram, elogiaram... Eu já tinha feito o teste antes e Abdo (Chequer) tinha gostado. Só que não havia uma vaga até então", lembra.

Nessas décadas, a jornalista também já editou o ES1, atualmente apresentado por Philipe Lemos Rafaela Marquezini ; apresentou o Bom Dia Espírito Santo ao lado do próprio Abdo Chequer, que é agora diretor de Jornalismo da Rede Gazeta; e, além da ancoragem, há cerca de 10 anos passou a assinar a edição de seu Jornal do Campo.

A jornalista Claudia Gregório, da TV Gazeta, dividindo bancada com o atual diretor de Jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, quando também apresentava o BDES Crédito: Arquivo pessoal/Cedoc A GAZETA

Considerada, inclusive, a "cara" do matinal de domingo da TV Gazeta, Claudia corrobora: "A imagem tem um impacto muito grande. E sempre fui muito preocupada em como estou, como vou para o estúdio. No dia a dia sou isso aqui, sem maquiagem, sem cabelo... Mas tenho toda uma preocupação. Pode colocar aí que agora o drama são as roupas. Me olho no vídeo e acho que engordei um pouco nessa quarentena", fala, às gargalhadas.

E conclui: "Também só tenho a agradecer. O carinho com a equipe, com o pessoal que me grava, com as pessoas que me acompanham e pedem foto... Antes pediam autógrafo, agora foto (risos). Sem contar o carinho e entrega que eu vejo quando viajo para gravar com os produtores. Sou muito grata e realizada por isso".