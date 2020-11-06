Ouça! Dulce Maria lança música e desabafa sobre gravidez e live do RBD

A artista Dulce Maria Crédito: Ari Prensa/Divulgação

O bate-papo de que a coluna participou, no entanto, era para falar sobre a nova fase da mexicana. Nesta sexta (6), ela lança "Lo Que Ves No Es Lo Que Soy", mais um dos singles de seu projeto "Origen", só com músicas autorais. Com a nova canção e clipe (que sai na próxima terça, 10), ela quer passar uma mensagem do novo momento que está experimentando na vida privada e na carreira. Do álbum final, Dulce já lançou "Más Tuya Que Mía", "Te Daría Todo" e "Tú Y Yo" - disponíveis nas plataformas digitais.

"É como dizer que as aparências enganam. Você pode ver alguém, ainda mais agora com redes sociais e Instagram, e essa pessoa estar muito feliz, mas você não tem nem ideia do que a pessoa sente, se ela dorme de noite, da história dela... Você não sabe realmente quem é aquela pessoa e o que há por trás dela. E é um pouco isso", pontuou, adiantando sobre o que a canção iria abordar.

"As pessoas não têm nem ideia do que eu sou. E não me sinto cobrada para ser perfeita " Dulce Maria - Artista

A artista Dulce Maria Crédito: Ari Prensa/Divulgação

Da gravação, participaram duas sobrinhas de Dulce - Clara e Alessia. Elas representam a própria cantora em momentos diferentes da vida. "Foi muito bonito. De alguma forma, elas me interpretam e quem melhor que elas, que são meu sangue, para esse papel? Clara está feliz e já quer se ver no clipe. Alessia é bebê e fez a participação muito bem", lembrou.

Mas todo esse empenho no projeto só pôde ser empregado porque tudo estava praticamente pronto. Grávida, Dulce relatou que não conseguiria compor, gravar, produzir e planejar algo dessa robustez com tranquilidade. As músicas deste novo EP, em sua totalidade, foram compostas desde meados da carreira e a produção do projeto inteiro foi finalizada há dois anos.

"Não sei como vai ser lidar com tudo. Nunca fui mãe, não sei (risos). Quanto tempo demora para se recuperar de verdade, emocionalmente e também tem a pandemia, tudo isso no meio da pandemia. Vai nascer outra mulher e não a conheço. Não tenho nem ideia como será ser mãe", corroborou.

"Espero que, como é para mim, seja um lançamento importante para os fãs. Não são músicas comerciais. São canções do meu coração " Dulce Maria - Artista

A artista Dulce Maria Crédito: Ari Prensa/Divulgação

A mudança de ritmo, como Dulce avaliou, pode ser reflexo, até, do quanto ela crê que evoluiu da época de RBD até hoje. E comentou: "Certas coisas nunca mudam. Mas outras, sim. Passam os anos, a vida, você realiza sonhos... Cai e levanta... Conhece gente de verdade, se apaixona... Tudo muda. Então, é claro que mudei, mas defender no que creio, resgatar o lado humano, não deixar de ter fé... Isso sempre fui eu mesma".

"Continua sendo pop. Acho que teve mudança, mas não é tão diferente. Mas tem, sim, uma influência de músicas que eu gosto, que eu escuto. E eu quis experimentar, afinal é uma transição, um experimento. Por isso tem esse quê de pop folk, mas continua sendo pop, balada, mas com instrumentos que eu nunca havia incluído em discos anteriores", confidenciou.

Até dar os próximos passos depois deste lançamento, Dulce tem muito do que se orgulhar, como ela mesma reconhece. E agradeceu: "Me sinto satisfeita com tudo o que fiz ao longo da carreira. E sem dúvida uma surpresa foi ter chegado ao Brasil. Conheci o povo, a cultura, mil coisas! E quero poder voltar ao Brasil".