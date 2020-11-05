Pianista famosa do ES, Silvânia Saadi faz show no YouTube com alunos

A pianista e empresária Silvânia Saadi Barros vai transmitir apresentação direto do 244/Club, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Gad Monteiro/All Live

Silvânia Saadi reunirá cerca de 30 de seus alunos para promover uma Audição Virtual a partir das 20h30 da próxima sexta (6). O show, aberto ao público que quiser acompanhar as apresentações via internet pelo YouTube , vai contar com números dos pupilos da professora, dela própria e da mãe de Silvânia, a também pianista Sônia Saadi – que foi, inclusive, professora da Fames.

A empresária realiza o evento presencialmente todos os anos. Pela pandemia, optou pelo formato digital com transmissão que será feita direta de piano bar da Praia do Canto, em Vitória. “Foi uma forma de reunir os alunos, que sempre se empenham muito para a audição, sem correr nenhum risco”, fala.

Todos os que participam gravaram as próprias apresentações de casa. Os vídeos serão exibidos com intervalos em que vão tocar a própria professora e a mãe, além de grupo de músicos que vai acompanha-las.

“No fim, a edição de todo o material surpreendeu muito, por parte dos alunos, e acredito que a gente vá ter uma festa à altura do que todos merecem. Nos chamamos de família musical, a maior parte dos alunos está comigo há anos, e há um entrosamento de muita amizade e carinho mesmo. Estamos todos ansiosos”, termina.

ARTISTA DO PIANO HÁ 49 ANOS