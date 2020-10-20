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Pedro Permuy

Sula Miranda posa no ES e reflete carreira: “Não fiz o sucesso que queria”

Às vésperas de gravar para novela da Record, Rainha dos Caminhoneiros disse ter saudade da música sertaneja raiz e posou exibindo o corpão, só de biquíni, em mansão na Ilha do Frade, em Vitória

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 11:45

Públicado em 

20 out 2020 às 11:45
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A artista Sula Miranda veste Ester Brito em ensaio feito em mansão na Ilha do Frade, em Vitória (ES)
A artista Sula Miranda veste Ester Brito em ensaio feito em mansão na Ilha do Frade, em Vitória (ES) Crédito: Vitor Peyroton
Suely Brito de Miranda se consagrou no rol das celebridades do Brasil como Sula Miranda, a eterna Rainha dos Caminhoneiros – título que ela se orgulha em ostentar. Mas longe dela ficar na mesmice de só se colocar sob os holofotes nos palcos para cantar os sucessos que acumulou em 35 anos de carreira celebrados em 2020.
Às vésperas de completar 57 anos de idade, com CEP estabelecido no Rio de Janeiro desde fevereiro deste ano para estrear em novela da Record, a irmã de Gretchen também fotografa para ensaios de moda, trabalha como decoradora, apresenta eventos, faz lives e empreende com a fama que agregou à sua imagem após todas as décadas de trabalho.
Ela, inclusive, colocou o corpão para jogo na segunda-feira (19) em plena mansão da Ilha do Frade, em Vitória, no Espírito Santo. Os cliques foram feitos sob encomenda de uma grife da Bahia, da designer Ester Brito – empresária que mora entre o eixo Arraial D’Ajuda e Vila Velha. “Vou dar (as fotos) com exclusividade para você (risos). Tenho brincado que vão ver o corpinho da titia”, falou, às gargalhadas, à coluna.
"A porta abriu? Eu passo. Sou dessa opinião. Tenho meu canal do YouTube, agora quero podcast... Vai mudando o universo de trabalho e nós vamos mudando também"
Sula Miranda - Artista
Pronta para começar a gravar, neste fim de ano, os capítulos em que vai brilhar em "Gênesis", nova novela bíblica da RecordTV, Sula tem usado o tempo da pandemia para se preparar.
Pela primeira vez dentre todas as participações que já fez, será a sua estreia com uma personagem que não seja ela própria. “Sempre interpretei a Sula Miranda. E dessa vez é um papel mesmo. Fiz seleção, passei e estou superanimada. Tenho feito coach de interpretação três vezes por semana, fono, treinado em casa... Tive esses privilégios na pandemia”, considera.
A artista Sula Miranda veste Ester Brito em ensaio feito em mansão na Ilha do Frade, em Vitória (ES)
A artista Sula Miranda veste Ester Brito em ensaio feito em mansão na Ilha do Frade, em Vitória (ES) Crédito: Pedro Permuy

O SUCESSO PARA SULA MIRANDA

Nos novos projetos, pouca coisa do passado gesta saudade na artista, que ainda surpreende: “Eu não fiz o sucesso que eu gostaria de ter feito. Quando digo isso, as pessoas falam: ‘Pelo amor de Deus’. Mas não é isso. E aí que está... Para a expectativa do artista, acho que nunca é o bastante. E talvez quero dizer (sucesso) até em questão de retorno financeiro, que eu não tive. Vejo colegas que tiveram muito e eu não tive. Talvez seja esse aspecto”.
Recentemente, ela chegou a se ver na telinha da Globo, em um Domingão do Faustão reprisado, nos tempos de Melindrosas ao lado das irmãs. Mas também a cena não representa nada o que considere saudade daquele tempo.
"Eu gosto do que eu faço hoje. O bom é hoje. Eu sempre penso assim "
Sula Miranda - Artista
E opina: “A única coisa que eu não sei se posso chamar de saudosismo é o que penso da música sertaneja hoje em dia. Hoje é muito comercial, está ligado a escritórios... Antes você fazia sucesso porque fazia, mesmo, sucesso. Sou de outro tempo... Mas mudou. Não adianta chorar pelo leite derramado”.
Prática desse jeito, ela também quer levar a mãe, dona Maria del Papa, de 87 anos de idade, para morar com ela no Rio de Janeiro. Pela vida que leva, mais tranquila e rotineira, ela acredita que é a que, das três irmãs, tem condição de se estabelecer com a matriarca das Miranda na Cidade Maravilhosa. “Estou querendo que ela vá comigo. Queremos vender o imóvel dela em Vila Velha, aqui, e ela fica comigo no Rio. Depois que terminar a novela a gente vê se continua lá ou volta para São Paulo. Hoje em dia dá para morar em qualquer lugar, porque a locomoção ficou muito fácil para os artistas”, pondera.
A artista Sula Miranda veste Ester Brito em ensaio feito em mansão na Ilha do Frade, em Vitória (ES)
A artista Sula Miranda veste Ester Brito em ensaio feito em mansão na Ilha do Frade, em Vitória (ES) Crédito: Pedro Permuy

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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