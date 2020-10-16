"Covid é covarde", diz pai de primeira-dama de Cariacica após se curar

Curado da Covid-19, pai de primeira-dama de Cariacica recebe alta sob aplausos de profissionais de saúde de hospital da Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Nabila Furtado

O depoimento do comerciante Ronaldo Rocha Furtado, que é pai da primeira-dama de Cariacica, Nabila Furtado , emociona não só pela superação do coronavírus , mas pela gratidão do homem de 54 anos pelos cuidados que recebeu após ser diagnosticado com a Covid-19

"A lição que eu tirei é que a Covid é covarde. E a UTI... A gente tem que valorizar muito quem trabalha lá. As pessoas que lidam com a gente são sensacionais. Não é UTI. É um pedaço do céu. Só tem anjo naquele lugar. Meu tratamento foi feito com pessoas maravilhosas, que me ajudaram a manter a vida. E acho que passei a valorizar isso ainda mais. Fico emocionado só de falar, de lembrar", contou, à coluna, na manhã desta sexta (16), horas após voltar à casa, em Aracruz.

Ronaldo foi internado no dia 17 de agosto e só teve alta na noite desta quinta (15). Ele passou por complicações provocadas pela infecção do novo vírus e chegou a ter que se submeter a uma cirurgia de urgência para tratar doença nos rins. "Eu já estava me programando para operar, mas a pandemia atrapalhou os planos", disse.

E continua: "Só que a situação dos rins ficou mais complicada (tinha cálculos) e tive que operar enquanto fiquei internado. Foram dois meses internado e 10 dias entubado. Só que após a cirurgia peguei uma infecção urinária e o quadro ficou desestabilizado".

Na operação, seu Ronaldo teve um cateter de Duplo J colocado nos rins, um mecanismo usado para o tratamento de cálculos. "Mas agora estou bem, não sinto nada. Estou tomando alguns outros remédios para continuar com tudo controlado. Mas a pressão alta está estável, a diabetes está controlada... E estou ótimo", comemora.

"Foram dias que não desejo para ninguém " Nabila Furtado - Primeira-dama de Cariacica e coordenadora do Miss Espírito Santo

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De Cariacica, onde mora com o marido, Nabila acompanhou toda a angústia da família à distância. Mas na noite desta quinta, levou o pai do hospital da Praia da Costa, em Vila Velha, de volta à casa da família em Aracruz. "Foram momentos de muita tristeza. Passamos por uma fase complicada. No mesmo dia que meu pai foi diagnosticado, minha mãe começou a apresentar sintomas e ela (a mãe) e minha irmã testaram positivo em seguida", relembra.