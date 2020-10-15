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Pedro Permuy

Personal do ES raspa cabelo por mulheres com câncer e post viraliza

O educador físico Victor Mattos mudou o visual para apoiar as vítimas do câncer de mama neste Outubro Rosa e postagem na web surpreendeu

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 10:18

Públicado em 

15 out 2020 às 10:18
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

Personal de Vitória (ES), Victor Mattos raspa cabelo por mulheres com câncer e post viraliza
Personal de Vitória (ES), Victor Mattos raspa cabelo por mulheres com câncer e post viraliza Crédito: Reprodução/Instagram @euvictormattos/Montagem A GAZETA
Victor Mattos Moreira, de 29 anos, decidiu mudar o visual radicalmente nesta quarta (14), mas por uma boa causa. O educador físico de Vitória, no Espírito Santo, quis raspar o cabelo neste Outubro Rosa como forma de apoiar as mulheres que são vítimas do câncer de mama. Após postar a ação nas redes sociais, conquistou mais de 2 mil reações e dezenas de comentários em menos de 12h nas publicações que fez.
"A minha ideia é de passar a mensagem que a beleza, a autoestima, a força dessas mulheres não está no cabelo! Que essa fase é apenas uma etapa do processo e que está tudo bem por isso. Essas mulheres são lindas e guerreiras de dentro para fora, inclusive carequinhas", fala, em bate-papo com a coluna.
E apesar de ter sido muito elogiado pela atitude na web, não foi nada premeditado o fato de radicalizar no hairstyle.
"Dessa vez foi tudo muito na emoção, digamos. Não estava pensando em raspar a cabeça até porque eu estava curtindo o meu corte anterior. A ideia surgiu como uma maneira de homenagear e dar força às mulheres que estão enfrentando o tratamento do câncer e que precisam passar por esse processo", justifica.
Ver essa foto no Instagram

Esse mês me comprometi a trazer informação e conteúdo de valor para vocês mulheres sobre esse tema tão importante - CÂNCER DE MAMA!⁣ ⁣ Hoje resolvi junto ao meu querido amigo, @maxmirandahair passar por essa transformação de visual para lembrar a todas vocês que estão passando por esse processo de cura e vitória que a sua força, sua beleza, sua autoestima não estão no cabelo! ⁣ ⁣ Você é linda carequinha, sabia? Sua beleza e sua força vem de dentro...vem de Deus! ⁣ ⁣ A todas as carequinhas desse Outubro...fica esse apoio e meu desejo de muita saúde! ⁣ ⁣ Obrigado, @maxmirandahair! ?⁣ ⁣ #careca #cabeçaraspada #outubrorosa #câncerdemama #oncologia

Uma publicação compartilhada por ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ VICTOR MATTOS (@euvictormattos) em

UNIVERSO FEMININO

Victor, que também atua como personal, passou a fazer postagens informativas em seu perfil nas redes para falar sobre a campanha contra o câncer neste mês de combate à doença. Pela profissão, optou por abordar alimentação, exercícios e outras atividades ligadas ao universo feminino no intuito de ajudar os seguidores.
"Esse mês dediquei parte dos posts do meu Instagram ao Outubro Rosa e meu projeto, Universo Feminino. Daí me veio a ideia do cabelo. Me veio a sensação de desapego total depois do corte"
Victor Mattos - Educador físico
Nas postagens que tem feito, inclusive na que exibe o corte de cabelo novo, ele tem recebido centenas de elogios e comentários positivos. "Parabéns pela atitude!", disse um seguidor. Outro internauta comentou: "Sem palavras, querido! Você é maravilhoso sempre". "Show demais, irmão! Bela iniciativa", escreveu mais um.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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