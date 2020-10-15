Personal do ES raspa cabelo por mulheres com câncer e post viraliza

Personal de Vitória (ES), Victor Mattos raspa cabelo por mulheres com câncer e post viraliza Crédito: Reprodução/Instagram @euvictormattos/Montagem A GAZETA

Victor Mattos Moreira, de 29 anos, decidiu mudar o visual radicalmente nesta quarta (14), mas por uma boa causa. O educador físico de Vitória, no Espírito Santo , quis raspar o cabelo neste Outubro Rosa como forma de apoiar as mulheres que são vítimas do câncer de mama . Após postar a ação nas redes sociais, conquistou mais de 2 mil reações e dezenas de comentários em menos de 12h nas publicações que fez.

"A minha ideia é de passar a mensagem que a beleza, a autoestima, a força dessas mulheres não está no cabelo! Que essa fase é apenas uma etapa do processo e que está tudo bem por isso. Essas mulheres são lindas e guerreiras de dentro para fora, inclusive carequinhas", fala, em bate-papo com a coluna.

E apesar de ter sido muito elogiado pela atitude na web, não foi nada premeditado o fato de radicalizar no hairstyle.

"Dessa vez foi tudo muito na emoção, digamos. Não estava pensando em raspar a cabeça até porque eu estava curtindo o meu corte anterior. A ideia surgiu como uma maneira de homenagear e dar força às mulheres que estão enfrentando o tratamento do câncer e que precisam passar por esse processo", justifica.

UNIVERSO FEMININO

Victor, que também atua como personal, passou a fazer postagens informativas em seu perfil nas redes para falar sobre a campanha contra o câncer neste mês de combate à doença. Pela profissão, optou por abordar alimentação, exercícios e outras atividades ligadas ao universo feminino no intuito de ajudar os seguidores.

"Esse mês dediquei parte dos posts do meu Instagram ao Outubro Rosa e meu projeto, Universo Feminino. Daí me veio a ideia do cabelo. Me veio a sensação de desapego total depois do corte" Victor Mattos - Educador físico