Atriz da Disney que será "Pequena Sereia" usa look de estilista do ES

Halle Bailey, a atriz da Disney que foi escalada para viver Ariel, de "A Pequena Sereia", no live-action que será produzido em 2021, usou look assinado por Leonardo Loreto, estilista do Espírito Santo, na última semana.
O modelito foi escolhido pela artista, que também é cantora, para uma live em que ela se apresentou. "O look foi idealizado especialmente para ela. Fiz inspirado na estética do novo álbum dela e da dupla dela, a Chloe", fala o designer, se referindo a "Ungodly Hour", mais recente lançamento das duas.
Na música, inclusive, Chloe e Halle se tornaram fenômenos do R&B e já foram indicadas ao BET Awards, VMA, Soul Train Awards e concorrem na categoria Álbum do Ano do Grammy 2021.
"Pensei em uma peça que fosse confortável, minimalista e que tem influência das estéticas sci fi fashion, mais modernas", conclui, em bate-papo com a coluna.
O styling da produção foi assinado por Zerina Akers.
NA ROTA DAS CELEBS
Recentemente, a coluna noticiou que também foi Leonardo quem vestiu a cantora Pocah para o MTV Miaw. O look da artista possuía 20 mil cristais bordados nas peças que ela usou. Mas até antes disso o estilista capixaba já havia assinado looks para mais celebridades, como Pabllo Vittar, Lexa, Duda Beat, Whindersson Nunes e Luísa Sonza.