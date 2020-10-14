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Pedro Permuy

Atriz da Disney que será "Pequena Sereia" usa look de estilista do ES

Leonardo Loreto assinou look, que Halle Bailey usou durante live na última semana, inspirado em recente álbum que a artista lançou

Públicado em 

14 out 2020 às 17:37
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

A atriz Halle Bailey, da Disney, veste look assinado por Leonardo Loreto, estilista do Espírito Santo
A atriz Halle Bailey, da Disney, veste look assinado por Leonardo Loreto, estilista do Espírito Santo Crédito: @thankschris/Reprodução/Instagram @leonardoloreto
Halle Bailey, a atriz da Disney que foi escalada para viver Ariel, de "A Pequena Sereia", no live-action que será produzido em 2021, usou look assinado por Leonardo Loreto, estilista do Espírito Santo, na última semana.
O modelito foi escolhido pela artista, que também é cantora, para uma live em que ela se apresentou. "O look foi idealizado especialmente para ela. Fiz inspirado na estética do novo álbum dela e da dupla dela, a Chloe", fala o designer, se referindo a "Ungodly Hour", mais recente lançamento das duas.
Na música, inclusive, Chloe e Halle se tornaram fenômenos do R&B e já foram indicadas ao BET Awards, VMA, Soul Train Awards e concorrem na categoria Álbum do Ano do Grammy 2021.
"Pensei em uma peça que fosse confortável, minimalista e que tem influência das estéticas sci fi fashion, mais modernas", conclui, em bate-papo com a coluna.
O styling da produção foi assinado por Zerina Akers.
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NA ROTA DAS CELEBS

Recentemente, a coluna noticiou que também foi Leonardo quem vestiu a cantora Pocah para o MTV Miaw. O look da artista possuía 20 mil cristais bordados nas peças que ela usou. Mas até antes disso o estilista capixaba já havia assinado looks para mais celebridades, como Pabllo Vittar, Lexa, Duda Beat, Whindersson Nunes e Luísa Sonza

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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