Amante em Colatina? Gusttavo Lima nega traição com capixaba após boatos

A coluna, que não dorme no ponto, apurou que a suposta responsável por mexer com o coração do Embaixador seria uma profissional da área da saúde, que atua tanto na própria cidade como em outros municípios do Estado. Fontes indicam que a figura em questão, no entanto, também seria comprometida e, se fosse o caso, teria que ter mantido o caso às escondidas para viver o romance com o famoso.