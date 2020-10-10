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Pedro Permuy

Amante em Colatina? Gusttavo Lima nega traição com capixaba após boatos

Boatos acusam sertanejo de viver romance escondido com profissional de saúde do Espírito Santo, que teria sido pivô do divórcio. Assessoria nega e diz que casamento acabou por “desgaste natural”

Públicado em 

10 out 2020 às 15:55
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

O cantor Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima Crédito: Reprodução/Instagram @gusttavolima
Não se falou em outra coisa que não sobre a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita nesta sexta-feira (9). Mas a web, que não deixa passar nada, acabou chamando a atenção para um detalhe em torno de uma suposta relação extraconjugal do sertanejo.
Além de acusar o artista de realmente ter uma amante, uma onda de boataria identificava a mulher como sendo de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
A coluna, que não dorme no ponto, apurou que a suposta responsável por mexer com o coração do Embaixador seria uma profissional da área da saúde, que atua tanto na própria cidade como em outros municípios do Estado. Fontes indicam que a figura em questão, no entanto, também seria comprometida e, se fosse o caso, teria que ter mantido o caso às escondidas para viver o romance com o famoso.
Procurada, a assessoria de imprensa do cantor foi categórica em dizer que não houve briga entre Gusttavo e a ex-esposa, Andressa, bem como não houve traição por parte de nenhum dos dois lados.
Comunicado enviado pela agência que atende o cantor diz ainda que “o término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação” e que “qualquer informação que esteja circulando nesse sentido (de brigas e traição) é inverídica”.
Ainda por meio de nota, Gusttavo declarou que não vai mais se pronunciar sobre o caso.

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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