Amante em Colatina? Gusttavo Lima nega traição com capixaba após boatos

Não se falou em outra coisa que não sobre a separação de Gusttavo Lima e Andressa Suita nesta sexta-feira (9). Mas a web, que não deixa passar nada, acabou chamando a atenção para um detalhe em torno de uma suposta relação extraconjugal do sertanejo.
Além de acusar o artista de realmente ter uma amante, uma onda de boataria identificava a mulher como sendo de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo.
A coluna, que não dorme no ponto, apurou que a suposta responsável por mexer com o coração do Embaixador seria uma profissional da área da saúde, que atua tanto na própria cidade como em outros municípios do Estado. Fontes indicam que a figura em questão, no entanto, também seria comprometida e, se fosse o caso, teria que ter mantido o caso às escondidas para viver o romance com o famoso.
Procurada, a assessoria de imprensa do cantor foi categórica em dizer que não houve briga entre Gusttavo e a ex-esposa, Andressa, bem como não houve traição por parte de nenhum dos dois lados.
Comunicado enviado pela agência que atende o cantor diz ainda que “o término do casamento ocorreu após um desgaste normal da relação” e que “qualquer informação que esteja circulando nesse sentido (de brigas e traição) é inverídica”.
Ainda por meio de nota, Gusttavo declarou que não vai mais se pronunciar sobre o caso.