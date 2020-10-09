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Pedro Permuy

Corretor do ES negocia venda milionária de mansão de Rick, dupla de Renner

Imóvel, à venda por quase R$ 12 milhões, tem 9 suítes, quadra, salão de beleza, pomar e fica em terreno de 6 mil metros quadrados, em São Paulo

Públicado em 

09 out 2020 às 06:00
Pedro Permuy

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Pedro Permuy

Cantor Rick (destaque), dupla de Renner, coloca mansão milionária à venda com corretor do Espírito Santo
Cantor Rick (destaque), dupla de Renner, coloca mansão milionária à venda com corretor do Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA
O cantor Rick, dupla sertaneja de Renner, quer se desfazer de um imóvel em Itú, interior de São Paulo. A mansão, que ocupa 1,2 mil metros quadrados de uma área total de 6 mil metros quadrados em condomínio de luxo da região, é negociado no mercado por Kleverson Passos, corretor de empreendimentos de alto padrão do Espírito Santo.
A construção, que agora está para jogo, é avaliada em R$ 11,9 milhões (preço de venda) e quem adquirir o palacete terá também que desembolsar pouco mais de R$ 2 mil por mês de condomínio e outros R$ 8 mil anuais de IPTU.
Na área construída, o imóvel abriga 9 suítes, 5 salas, sala de massagem, salão de beleza, área gourmet, adega, pomar, piscina, sauna, quadra esportiva, academia montada e 14 vagas de garagem.
Imagem aérea mostra mansão de 1,2 mil metros quadrados do cantor Rick, dupla de Renner, em área de 6 mil metros quadrados em condomínio de luxo de São Paulo
Imagem aérea mostra mansão de 1,2 mil metros quadrados do cantor Rick, dupla de Renner, em área de 6 mil metros quadrados em condomínio de luxo de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @kleversonpassos.imoveisdeluxo
Imagem aérea mostra mansão de 1,2 mil metros quadrados do cantor Rick, dupla de Renner, em área de 6 mil metros quadrados em condomínio de luxo de São Paulo
Imagem aérea mostra mansão de 1,2 mil metros quadrados do cantor Rick, dupla de Renner, em área de 6 mil metros quadrados em condomínio de luxo de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram @kleversonpassos.imoveisdeluxo
“O Rick quer vender a casa porque está em um outro momento e está em busca de um imóvel menor. Toda a negociação acontece de forma discreta para os possíveis compradores, porque os clientes do meio artístico geralmente pedem bastante atenção nesse sentido”, fala o corretor, à coluna.
Ver essa foto no Instagram

Mansão Residence @ricksollo1 - Um Oásis em SP! Um dos maiores artistas da musica sertaneja Brasileira, abre seu imóvel para venda, e, posso te falar? um baita paraíso, com muito espaço e qualidade de vida para quem procura fugir do caos da cidade grande. Segue um breve vídeo mostrando um pouquinho dessa bela residência. O condomínio está situado bem próximo ao KM80 da Rod. Castelo Branco, Condomínio City Castelo, Alameda dos Lírios/Itú-SP. O imóvel foi construído em dois lotes de 3000m cada, totalizado 6000m de terreno. São 1.200m2 de área construída, 09 suítes, 05 salas, sala de jantar, lavabo, cozinha, despensa, quarto de empregada, sala de massagem e salão de beleza. Espaço gourmet com churrasqueira, adega, pomar com árvores frutíferas, mesa para 12 pessoas, área de lazer, piscina, sauna, quadra esportiva, academia completa com vários aparelhos, amplo Jardim e 14 vagas de garagem. ? Valor: R$ 11.990.000,00 ? Condomínio: R$ 2.430,00 ??‍? IPTU anual: R$ 8.000,00 Em breve fotos e material completo. #Imoveisdeluxo #Sertanejo #gusttavolima #itu #Sampa #SP #São Paulo #Imoveis #Mansões #Corretordeimóveis #Paulista

Uma publicação compartilhada por Kleverson Passos I. de Luxo (@kleversonpassos.imoveisdeluxo) em

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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