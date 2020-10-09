Corretor do ES negocia venda milionária de mansão de Rick, dupla de Renner

O cantor Rick, dupla sertaneja de Renner, quer se desfazer de um imóvel em Itú, interior de São Paulo. A mansão, que ocupa 1,2 mil metros quadrados de uma área total de 6 mil metros quadrados em condomínio de luxo da região, é negociado no mercado por Kleverson Passos, corretor de empreendimentos de alto padrão do Espírito Santo.
A construção, que agora está para jogo, é avaliada em R$ 11,9 milhões (preço de venda) e quem adquirir o palacete terá também que desembolsar pouco mais de R$ 2 mil por mês de condomínio e outros R$ 8 mil anuais de IPTU.
Na área construída, o imóvel abriga 9 suítes, 5 salas, sala de massagem, salão de beleza, área gourmet, adega, pomar, piscina, sauna, quadra esportiva, academia montada e 14 vagas de garagem.
“O Rick quer vender a casa porque está em um outro momento e está em busca de um imóvel menor. Toda a negociação acontece de forma discreta para os possíveis compradores, porque os clientes do meio artístico geralmente pedem bastante atenção nesse sentido”, fala o corretor, à coluna.