Corretor do ES negocia venda milionária de mansão de Rick, dupla de Renner

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Mansão Residence @ricksollo1 - Um Oásis em SP! Um dos maiores artistas da musica sertaneja Brasileira, abre seu imóvel para venda, e, posso te falar? um baita paraíso, com muito espaço e qualidade de vida para quem procura fugir do caos da cidade grande. Segue um breve vídeo mostrando um pouquinho dessa bela residência. O condomínio está situado bem próximo ao KM80 da Rod. Castelo Branco, Condomínio City Castelo, Alameda dos Lírios/Itú-SP. O imóvel foi construído em dois lotes de 3000m cada, totalizado 6000m de terreno. São 1.200m2 de área construída, 09 suítes, 05 salas, sala de jantar, lavabo, cozinha, despensa, quarto de empregada, sala de massagem e salão de beleza. Espaço gourmet com churrasqueira, adega, pomar com árvores frutíferas, mesa para 12 pessoas, área de lazer, piscina, sauna, quadra esportiva, academia completa com vários aparelhos, amplo Jardim e 14 vagas de garagem. ? Valor: R$ 11.990.000,00 ? Condomínio: R$ 2.430,00 ??‍? IPTU anual: R$ 8.000,00 Em breve fotos e material completo. #Imoveisdeluxo #Sertanejo #gusttavolima #itu #Sampa #SP #São Paulo #Imoveis #Mansões #Corretordeimóveis #Paulista